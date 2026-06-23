RN enfrenta a republicanos y acusa trato “hostil y agresivo” en contra de sus parlamentarios por postura ante AC a Grau

En una declaración pública, la comisión política de Renovación Nacional decidió enfrentar al Partido Republicano y acusó trato “hostil y agresivo” en contra de sus parlamentarios.

La comunicación que da cuenta de una nueva fisura entre las tiendas del oficialismo se produce en momentos en que se discute y vota en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

El juicio político en contra del frenteamplista abrió una grieta entre ambos sectores de las fuerzas de gobierno, especialmente luego de la decisión de RN de dar libertad de acción a sus diputados para votar el libelo.

En la declaración, se señala que la comisión política de la colectividad “condena el trato hostil y agresivo que parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano han dirigido contra miembros de nuestro Partido. Estas conductas son inaceptables entre fuerzas políticas que respaldan a un mismo gobierno y constituyen una afrenta a la unidad que Chile exige”.

“Como mandata la Constitución y corresponde a nuestra vocación democrática, nuestros parlamentarios actúan con independencia y responsabilidad política en cada una de sus decisiones. Los diálogos en nuestras bancadas siempre se orientan a buscar el bien de Chile y a actuar según los principios que nos inspiran como colectividad”, dice el texto.

Asimismo, apunta que: “No nos intimidan las presiones externas ni las declaraciones destempladas. Como colectividad, no vamos a aceptar que se intente coartar la libertad de nuestros parlamentarios, que es la base de una democracia sana y madura".

Finalmente, abogan “por que este tipo de agresiones sean cortadas de raíz y para que el Partido Republicano dé señales claras de que este tipo de matonaje político no es aceptable”.