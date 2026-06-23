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    PIB regional: fruticultura arrastró a cuatro regiones del país, mientras el oro y la plata amortiguaron menor desempeño del cobre

    El Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió en diez de las dieciséis regiones del país durante el primer trimestre de 2026.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La Región de O’Higgins registró la caída más pronunciada del país, con un retroceso de 6,6%.

    La actividad económica partió el año con el pie izquierdo. El Banco Central informó en mayo pasado que el PIB sufrió una contracción de 0,5% en el primer trimestre del ejercicio, lo que supone el peor resultado para ese periodo desde la crisis financiera.

    Y ahora, a más de un mes de revelar ese dato, el instituto emisor detalló en un informe preliminar de las Cuentas Nacionales que el Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió en diez de las dieciséis regiones del país durante el primer trimestre de 2026.

    De acuerdo con el informe, “las actividades agropecuario-silvícola y la minería explicaron la caída del PIB, con resultados negativos en la mayoría de las regiones en las que estas actividades tienen una presencia relevante”.

    En sentido contrario, los servicios, particularmente los personales, compensaron parcialmente la baja.

    Considerando la desagregación por macrozonas, la zona Centro Sur y, en menor medida, la zona Norte explicaron el resultado negativo del PIB. La Región Metropolitana aportó en sentido contrario, compensando parcialmente las bajas.

    Las exportaciones de bienes registraron una caída de 4,6% a nivel nacional, con retrocesos en diez regiones, mientras que el consumo de los hogares anotó una expansión de 2,5%, con alzas en igual número de regiones.

    Respecto de las exportaciones, el informe señala que “la caída se debió a los envíos frutícolas y mineros, que afectaron negativamente en la mayoría de las regiones, mientras que las exportaciones de alimentos y químicos compensaron en parte el resultado anterior”.

    En cuanto al consumo de los hogares, el crecimiento fue explicado en particular “por el consumo de servicios, entre los que destacaron salud, transporte, restaurantes y hoteles, y el gasto en turismo”.

    Tanto el consumo de bienes no durables como durables aportaron positivamente, con compras de alimentos y vestuario en el primero, y gasto en automóviles en el segundo.

    La zona Centro Sur arrastra el resultado

    La principal presión a la baja provino de la macrozona Centro Sur. La Región de O’Higgins registró la caída más pronunciada del país, con un retroceso de 6,6%, explicado por los resultados de la fruticultura y la generación eléctrica en el resto de bienes y, en menor medida, por el de la minería del cobre.

    En línea con lo anterior, las exportaciones de esa región se desplomaron 25,2%, debido a menores envíos frutícolas y mineros. El consumo de los hogares, en cambio, se incrementó 1,2%.

    El Maule retrocedió 3,2%, resultado que “se debió a los desempeños de la fruticultura y la construcción”, con exportaciones que cayeron 21,4%, “en línea con la producción frutícola, que registró menores envíos al exterior”. El consumo de los hogares en el Maule disminuyó 0,5%.

    La actividad frutícola afectó especialmente a la Región de O'higgins. Andres Perez

    La región de Ñuble cayó 2,9%, con contribuciones a la baja en el resto de bienes, donde “destacó la fruticultura”, y en la industria manufacturera, que incluyó las industrias alimenticias, de la celulosa y de la madera. Sus exportaciones retrocedieron 1,9%.

    La región del Biobío anotó una contracción de 5,2%, “incidida por la industria pesquera, y por el resto de bienes, donde destacaron la pesca y la generación eléctrica”.

    Los servicios de transporte contrarrestaron parcialmente la baja. Sus exportaciones cayeron 2,1%, incididas por los envíos de madera y fruta.

    La minería marca las divergencias en el norte

    En la macrozona Norte, el comportamiento de la minería marcó diferencias importantes entre regiones. Antofagasta registró una caída de 5,3%, “explicada principalmente por el desempeño de la minería del cobre”, lo que fue consistente con la caída de 4,5% de sus exportaciones.

    El consumo de los hogares, en cambio, aumentó 4,7%.

    Atacama fue la región de mayor crecimiento del país, con un alza de 10,5%, explicado principalmente por la minería, en particular por la extracción de oro y plata. Sus exportaciones crecieron 6,1%.

    La minería tuvo un comporta miento dispar en el norte

    Tarapacá se expandió 5,5% gracias al aporte de la minería del cobre, con exportaciones que avanzaron 28,5%, “incididas principalmente por los envíos mineros”.

    Arica y Parinacota, en tanto, registró una contracción de 1,9%, incidida por la construcción y la pesca.

    La Metropolitana aporta al alza por servicios y comercio

    La Región Metropolitana creció 1,0%, impulsada principalmente por los servicios y el comercio. En los servicios destacaron los personales y empresariales; en comercio, las ventas minoristas.

    El consumo de los hogares aumentó 3,6%, liderado por servicios asociados al gasto en turismo, transporte y bienes no durables como vestuario y alimentos. Las exportaciones de la región cayeron 8,1%, debido a menores envíos mineros y fruícolas.

    Valparaíso presentó una variación de 0,3%, con aportes positivos de los servicios personales y de información compensados por la menor producción de la minería del cobre y la industria alimenticia.

    Coquimbo, en tanto, cayó 1,0%, incidida por el sector agropecuario-silvícola, la construcción y la minería del cobre, con exportaciones que retrocedieron 0,8%.

    El salmón impulsa las exportaciones en el sur y la zona austral

    En la macrozona Sur, Los Ríos registró un incremento de 2,2% en su PIB, con exportaciones que avanzaron 28,8%, “lideradas por los envíos de celulosa, alimentos y material de transporte”.

    Los Lagos mostró un crecimiento de 1,2%, con exportaciones que crecieron 13,8%, “impulsadas por los envíos de productos elaborados de salmón”.

    Los salmones afectaron PIB de Los Lagos. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Araucanía, en cambio, cayó 2,4%, incidida mayoritariamente por el resto de bienes, dentro del cual destacaron las caídas del sector agropecuario-silvícola y de la generación eléctrica.

    Sus exportaciones retrocedieron 27,4%, reflejando las caídas de los envíos de fruta y celulosa.

    En la macrozona Austral, Aysén retrocedió 2,6%, “explicado principalmente por la industria pesquera”, aunque sus exportaciones crecieron 16,0%, incididas mayormente por los envíos de productos elaborados de salmón.

    Magallanes disminuyó 1,3%, resultado de “la caída de la industria química, junto con las de la construcción y la acuicultura”, compensado en parte por los servicios personales. Sus exportaciones cayeron 0,5%.

    RegiónMacrozona<b>PIB</b><br/> (%)<b>Consumo</b><br/> Hogares (%)Exportaciones Bienes (%)
    Arica y ParinacotaNorte-1,9%4,9%2,8%
    TarapacáNorte5,5%4,0%28,5%
    AntofagastaNorte-5,3%4,7%-4,5%
    AtacamaNorte10,5%3,3%6,1%
    CoquimboCentro-1,0%2,8%-0,8%
    ValparaísoCentro0,3%1,8%-2,4%
    MetropolitanaMetropolitana1,0%3,6%-8,1%
    Libertador Gral. B. O’HigginsCentro Sur-6,6%1,2%-25,2%
    MauleCentro Sur-3,2%-0,5%-21,4%
    ÑubleCentro Sur-2,9%3,1%-1,9%
    BiobíoCentro Sur-5,2%-0,3%-2,1%
    AraucaníaSur-2,4%-1,7%-27,4%
    Los RíosSur2,2%-1,8%28,8%
    Los LagosSur1,2%2,2%13,8%
    AysénAustral-2,6%-2,1%16,0%
    MagallanesAustral-1,3%-0,4%-0,5%
    TOTAL NACIONAL-0,5%2,5%-4,6%
    Más sobre:EconomíaPIBCrecimientoRegiones

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