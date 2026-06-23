Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección Colombia

Este martes Colombia se mide contra la República Democrática del Congo por el Mundial 2026, en la segunda fecha del Grupo K.

Los Cafeteros vienen de alzarse por 3-1 ante Uzbekistán en el debut, mientras que el cuadro africano igualó a 1 con Portugal en la primera jornada.

Cuándo juega Colombia vs. Congo

El partido de Colombia contra Congo es este martes 23 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Guadalajara de México para este compromiso.

Dónde ver a Colombia vs. Congo

El partido de Colombia contra Congo se transmite en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.