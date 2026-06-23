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    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Por 
    France 24
    -Varias personas descansan en un restaurante en medio de una ola de calor en Roma, Italia, el 21 de junio de 2026. Foto: Xinhua Li Jing

    Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

    El nuevo episodio, más duradero que el de mayo y que podría prolongarse hasta el fin de semana, recuerda a la ola de calor de agosto de 2003, que marcó Europa con más de 70.000 muertos durante sus dos semanas de duración.

    Según un estudio científico, sin el cambio climático, las temperaturas actuales habrían sido entre 2 y 4 ºC más bajas.

    “El patrón meteorológico que está en el origen de esta ola de calor no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es que el cambio climático ha añadido hasta 4°C a las temperaturas en algunas regiones de Europa occidental”, afirma Davide Faranda, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS) en ciencias del clima, responsable de la creación de Climameter, una herramienta para medir el impacto del calentamiento global.

    Un niño se refresca en la Fontana della Barcaccia en medio de una ola de calor en Roma, Italia, el 21 de junio de 2026. Foto: Xinhua Li Jing

    Muertes y alerta roja

    Francia fue el epicentro este lunes, con temperaturas previstas entre 36 y 43ºC. El servicio meteorológico Météo France decretó la alerta roja, la máxima posible, en la mitad del país, donde viven más de 35 millones de habitantes.

    La temperatura media en el país batió el lunes un récord para el mes de junio, al alcanzar los 29,2 °C, anunciaron los servicios meteorológicos.

    Dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados muertos dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia, y la principal hipótesis del fallecimiento es “la ola de calor”, indicó a AFP la fiscal, Hélène Mourges.

    El domingo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas, según las autoridades. Y otras 13 se ahogaron durante el fin de semana en distintas partes del país.

    Más de 1.300 de las 60.000 escuelas y centros de secundaria del país permanecieron cerrados el lunes, mientras que otros 4.000 ajustaron su horario, según el Ministerio de Educación.

    Turistas se refrescan junto a un ventilador con sistema de nebulización al aire libre cerca del Coliseo en medio de una ola de calor en Roma, Italia, el 21 de junio de 2026. Foto: Xinhua Li Jing

    Desde la semana pasada, otros centros educativos han sugerido a los padres que mantengan a sus hijos en casa o que los recojan a la hora del almuerzo para sacarlos de unas sofocantes aulas.

    Trenes anulados

    La región de París anuló un tren de cada diez de manera preventiva. El domingo, la compañía SNCF recomendó a las personas “vulnerables” evitar tomar el tren.

    “Hay que hidratarse”, dijo a AFP Mamone Outhaithany, una enfermera de 31 años, que, sombrero en la cabeza, bromeó que le será “muy práctico” para jugar a la popular petanca.

    Más al norte, en Bélgica, esta semana podría ser “la más calurosa jamás registrada”, con una temperatura media superior a 27°C, según David Dehenauw, del instituto meteorológico IRM.

    La ola de calor también golpea al resto de Europa occidental.

    España enfrentó su segunda jornada de ola de calor con valores “entre 5 y 10 grados superiores a los propios de esta época en general”, según Rubén del Campo, portavoz de la agencia española de meteorología Aemet.

    La gente disfruta de la playa durante una ola de calor veraniega en la playa de Bacvice, en Split, Croacia, el 20 de junio de 2026. Foto: Xinhua Zvonimir Barisin/PIXSELL

    Las altas temperaturas ya obligaron a cancelar el domingo eventos como la transmisión en pantalla gigante del partido de fútbol España-Arabia Saudita en el centro de Madrid.

    La ola de calor afectó primero al País Vasco (norte), donde se activó la alerta roja cuando el termómetro superó los 40ºC. Luego avanzó hacia el sur, a Córdoba, donde las calles estaban casi desiertas, o Sevilla, que se prepara para el martes.

    En Madrid, donde la temperatura alcanzó los 40ºC el lunes, las autoridades abrieron un “refugio climático” para las personas sin hogar y otras vulnerables.

    En Portugal, se decretó la alerta naranja para el martes en zonas del interior, mientras que Países Bajos se encuentra en “código amarillo” con temperaturas de hasta 37ºC de aquí a finales de semana.

    Reino Unido decretó la muy poco común alerta roja por “calor extremo” miércoles y jueves en el sur del país.

    En Alemania la ola de calor ha aumentado el número de ahogamientos accidentales, con cinco durante el fin de semana, informó la policía.

    Más sobre:Europaola de calorFranciaReino UnidoEspañaalerta rojacalor

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