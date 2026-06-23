Placebo se abre a venir a Chile con el tour que celebra sus primeros dos discos

Placebo se ha ocupado en dejar en claro que no les gusta vivir de los recuerdos. Por eso son reacios a quedarse en los grandes éxitos y por lo general sus conciertos se concentran en su material más reciente.

Pero a tono con la celebración de los 30 años de su primer disco homónimo, acaban de relanzarlo en una versión nueva. Se llama Placebo:RECREATED y básicamente es la versión definitiva del disco.

“Siempre hemos tenido la sensación de que el primer disco no está completamente terminado. Teníamos apenas 20 años, muy poca experiencia en el estudio y muy pocos conciertos", dijo a este medio, Stefan Olsdal, la mitad del duo que integra junto a Brian Molko.

Placebo

Con este disco en versión recreada, el grupo prepara su próxima gira por arenas en Reino Unido y Europa en que tocarán ese álbum debut como no lo hacían hace mucho. Al que sumará, una pasada por el material del segundo disco Without you, I’m nothing (1998), el que le dio el aventón de popularidad al grupo.

“Pensamos que es mejor hacer una gira con canciones de los dos discos, porque yo creo que funciona mejor que hacer gira de un solo disco, porque así podemos hacer un setlist mucho más contundente, mucho más variado", dijo Olsdal a este medio.

Consultado sobre la chance de traer a este gira a Sudamérica, considerando la fanaticada local, Olsdal abrió una ventana. “Pues queremos mucho, queremos mucho hacerlo, porque ya hemos tenido un una relación muy buena con la gente de allá”

La gira de Placebo por Europa y Reino Unido arranca a fines de septiembre en Portugal y se extiende hasta diciembre. Es decir, abre eventualmente la chance de incluir fechas en Sudamérica ya hacia 2027. Habrá que esperar la confirmación.