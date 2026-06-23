Ministro Arrau por encerrona en la que falleció menor de 12 años en San Bernardo: “El Estado falló”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió esta mañana al trágico hecho ocurrido en San Bernardo, donde un menor de 12 años falleció en una encerrona, señalando que “el Estado falló” y que se trata de un delito “brutal”.

“Es durísimo estar acá, efectivamente, reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló”, señaló Arrau.

El titular de Seguridad expresó además sus condolencias a la familia señalando que “no es una cifra más, sino que es un delito feroz, brutal. Y lo que decimos y lo que hemos hecho, nuestro compromiso, efectivamente, que no hay que tener ningún miramiento con estos asesinos”.

Según complementó el ministro, “hoy día, y hace varios años, nuestro país se fue acostumbrando a tener cifras altas de crímenes violentos”, añadiendo que “el rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas, y cuando esto ocurre es que el Estado, efectivamente, falló en cumplir ese deber”.

En la misma línea, respecto a la información de que se trataría de menores de edad, el ministro señaló que " vemos frecuentemente en este tipo de delitos, igual que en los turbazos, la presencia cada vez más prolífica y reiterada de menores de edad. Estamos proponiendo y se está discutiendo en Congreso algunos cambios legales que van en esa línea, pero también, efectivamente, es el llamado a atención, nuevamente, del problema cultural que tenemos en nuestra sociedad".

Asimismo, respecto a la solicitud de despliegue de personal militar por temas de seguridad, el ministro expresó que “son posibilidades que requieren de una excepción constitucional. Hoy día no está dentro de nuestro plano de evaluación en zonas urbanas, pero efectivamente el país lo ha hecho en escenarios anteriores”.

El ministro Arrau junto al alcalde White. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Banda estaría realizando un tour delictual

Por su parte, el fiscal Juan Carlos Hidalgo, sostuvo que una de las hipótesis que se maneja es que se trataría de una banda de menores de edad que se encontraba realizando un tour delictual.

“Todo lo que les puedo compartir en esta etapa de investigación que se mantiene en estratégica reserva, estamos profundizando en relación a la configuración de una banda de menores de edad que podrían haber participado también en otros ilícitos tanto anteriores como simultáneos”, mencionó.

Además, agregó que el vehículo en el que se trasladaban mantenía encargo por robo reciente y que ya se está trabajando en la identificación de los responsables.

“Son al menos 4 o 5 personas, estamos identificando, no nos podemos quedar solamente con referencias sino que nosotros profesionalmente trabajamos con el dato verificado y evidenciado, por lo cual estamos desarrollando y estamos atentos también al despliegue de diligencias inclusivas de ser necesario”, añadió.