Elton John, una crisis matrimonial y un amor adulto que originó Sacrifice

Eran tiempos turbulentos para Bernie Taupin. El colaborador y letrista histórico de Elton John pasaba una mala racha en su matrimonio. Por eso no necesitó darle muchas vueltas al sentarse a trabajar en una nueva canción.

“Es un signo humano/Cuando las cosas van mal/Cuando el olor de ella persiste/Y la tentación es fuerte/Dentro del límite/De cada hombre casado/El dulce engaño viene llamando", detallaba la letra que escribió a fines de la década de los 80.

Fue el origen de Sacrifice, un tema que Taupin escribió para el álbum Sleeping with past (1989). Un momento en que él y Elton quisieron tributar a su gusto por el r&b de los 60′ que los inspiró en sus inicios. Así, dedicaron tardes a escuchar viejos discos. De hecho, la canción Do Right Woman, Do Right Man de Aretha Franklin sirvió de inspiración.

Básicamente, la letra de Sacrifice habla de abordar las crisis como son, desafiando el manido mantra de que un matrimonio exitoso requiere “sacrificio”. “Algunas cosas se ven mejor, bebé/Simplemente de paso/Y no es sacrificio/Solo una simple palabra”, canta Elton, mientras toca el piano digital Roland RD-1000 que usó en casi todo el repertorio del disco.

Elton John

Entre los músicos que participaron en Sacrifice, estuvo el guitarrista Davey Johnstone, quien acompañaba a Elton desde 1971. Según ha declarado, su solo en la canción fue un homenaje a una de sus primeras influencias, Hank Marvin, del grupo de rock instrumental The Shadows. De allí que tiene ciertos guiños al tema Apache.

Sobre la canción, Taupin siempre se mostró orgulloso. “Es una letra sencilla, pero inteligente y madura -dijo a la revista Music Connection-. Trata básicamente sobre las dificultades del amor adulto, y está a años luz de Your Song. Elton creó una melodía brillante, y su interpretación le otorga mucha integridad y significado".

El sencillo fue publicado originalmente en 1989, pero su recepción inicial en el Reino Unido fue discreta: apenas alcanzó el puesto 55 de los rankings. Todo cambió seis meses después, cuando el DJ Steve Wright comenzó a programarlo en su espacio vespertino de BBC Radio 1.

La respuesta del público fue tan favorable que la discográfica Rocket Records decidió relanzarlo como un sencillo de doble cara A junto a Healing Hands, el tema previo de Elton John que también había pasado sin mayor repercusión en las listas británicas. La apuesta dio resultado: el 23 de junio de 1990, la canción escaló hasta el número uno en el Reino Unido. Posteriormente, ganó los premios Ivor Novello a la Mejor Canción (tanto Musical como Líricamente) y al Cara A más Vendida en 1991. También llegó al número uno en Francia y en la lista Eurochart Hot 100 de Billboard.

El clásico videoclip de Sacrifice fue dirigido por Alek Keshishian —quien poco después alcanzaría notoriedad por Truth or Dare, el célebre documental de Madonna estrenado en 1991— y contó con la participación de la modelo canadiense Yasmeen Ghauri. La pieza se filmó en Los Ángeles en 1989, aunque no fue la primera realizada para la canción: antes se había rodado una versión bajo la dirección de Ken Russell, el mismo cineasta que trabajó con Elton John en la película Tommy y en el video de Nikita, pero ese registro finalmente quedó archivado y nunca se estrenó.