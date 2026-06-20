Macedonia, la superbanda que esperó 30 años: “Tocamos igual que cuando chicos, solo por el gusto de hacer música”

Fue un anhelo latente en el ánimo del músico Federico Dannemann, lo que le llevó a lanzar una idea en el grupo de WhatsApp que comparte con Jorge Delaselva y Pedropiedra. Un grupo de amigos que se iniciaron a la par en la música y han cultivado carreras en diferentes estilos. Pero había un sueño por cumplir. “Ya pos chiquillos. Hagamos alguna huea antes de que alguno le de un ACV”, escribió.

Tras las risas, los músicos notaron que se trataba de una buena oportunidad. Pedropiedra había vuelto a Chile tras años de residencia en México y todos estaban activos. “Ahí empezamos a juntarnos a hacer jams”, recuerda el hombre de Inteligencia Dormida. La conexión entre los tres fue tal que poco después se encerraban en el Estudio Los Lobos, de Pichilemu, para grabar en apenas tres días el disco debut de Macedonia, el proyecto que los unió. “Fue realmente muy fácil -dice el mismo músico-. Ya tenemos un lenguaje medio asimilado y nos conocemos muy bien”.

Ese disco debut llamado igual que el grupo, estará disponible desde el 4 de julio y marcará la presentación de un nuevo proyecto del rock chileno. Aunque sus integrantes nada tienen de debutantes; Federico Dannemann se ha hecho un nombre como un reputado guitarrista, compositor y arreglador ligado al jazz; por su lado, Jorge Delaselva, el alias artístico para Jorge del Campo, se ha desplegado como un cultor del sonido funk y r&b, además de colaborar como bajista para Jorge González; Pedropiedra, es un reputado solista con una carrera de 6 discos de estudio y un EP, además de ser un buen baterista.

Macedonia; Pedropiedra, Jorge Delaselva y Federico Dannemann Foto: Andres Perez/La Tercera. Andres Perez

Una comunión de tres talentos que se unieron en la adolescencia, entre las espinillas y los primeros gustos musicales. Delaselva cursaba III Medio en el Compañía de María y en vez de sumarse a las pichangas, salía con la guitarra al patio. Ahí conoció a Dannemann, por entonces en octavo básico, quien ya mostraba una notable habilidad con la guitarra. “A esa edad no te juntas con un cabro chico, a menos que toque muy bien jaja (ríe). Nos gustaba la misma música y empezamos a juntarnos. Yo iba a la casa de Federico todos los días. Como venía de Argentina tenía acceso a mucha música, además su familia iban mucho al Club de Jazz”.

Como eran músicos del ambiente de Festivales de colegios, era natural que conocieran a más gente. Fue entonces que el destino los reunió con un joven Pedropiedra. “Yo tenía una banda con un amigo, Sebastián Cruz. Y por medio de otro amigo en común conocimos a Jorge, él trajo al Federico. Ahí como que se fusionaron esos dos grupos”. Eran los primeros años 90 y se pusieron Wanted, en referencia al famoso afiche de Jim Morrison. El repertorio inicial se cargaba a los 60 con The Beatles, Creedence Clearwater Revival y The Doors, aunque estos últimos no le llamaban mucho la atención a Dannemman.

Wanted tuvo una existencia fugaz. Luego, los tres amigos se encontraron en las aulas en la Escuela Moderna de música y se apoyaron mutuamente en lo que hubiera. “Nunca nos hemos dejado de ver con Fede y con George, tocamos juntos hace miles de años -dice el primero-. Incluso el formato de mi banda de acompañamiento fue varias veces en trío con ellos, viajamos a México y Argentina. Hasta grabamos un par de discos, el Cripta y Vida y el Emanuel”.

Por su lado, Dannemann y Delaselva, junto al músico de La Rue Morgue, Michel Maluje, intentaron un arrojado proyecto de jazz rock, al que nombraron Macedonia, como el popular postre de frutas. “Le pusimos así por lo ecléctico del proyecto. En ese momento era un jazz rock súper instrumental”, recuerda el primero. Una banda de corta existencia en la que Pedropiedra también colaboró. De allí a que fuese el espacio natural para probar juntos. “Decidimos ponernos Macedonia, nos representa mejor”, dicen.

Macedonia; Pedropiedra, Federico Dannemann y Jorge Delaselva. Foto: Andrés Pérez/La Tercera. Andres Perez

Precisamente, Macedonia se llama la primera canción que escribieron para el disco debut. Un tema de frase machacante, extensos pasajes musicales y un estribillo cantado a tres voces. “En el coro al tiro estaba la palabra Macedonia, de ahí el Fede hizo la letra. Es como una obertura”, recuerdan.

Casi la totalidad del disco son composiciones inéditas en que Delaselva es el cantante principal, aunque van alternando según lo que pida la canción, por ejemplo, Pedropiedra canta en Tierra Sagrada (el tema más pop del disco) y Dannemann asume el rol de cantante en Medio Limón. Hay además un tema instrumental, Surf de río, que los acerca a la cumbia psicodélica. Con su habitual sentido del humor, a eso le llamaban “la cuota”, pues es la única canción en cifra de 6/8. “Eso es bueno para romper un disco porque el rock y el pop está siempre en 4/4”, comentan.

En general, son temas poco convencionales, enfocados en el sonido power trío, con letras sencillas y desarrollo de los segmentos instrumentales. Su sonido es muy original, un grupo de rock ecléctico, con guiños al jazz y el funk. La idea es simplemente tocar sin presiones. “Tocamos música completamente anacrónica a lo que es el día de hoy, pero es la música que nos unió”, declaran.

Entre el material original, solo rescataron una pieza de sus días juveniles; Carne con papas. Un tema de rítmica funk construido a partir de una frase de guitarra y que en su letra solo repite el título. Debutó en vivo durante la presentación de Pedropiedra en el Teatro Coliseo, en abril de 2025. “Salió en mi casa comiendo carne al jugo con papas hervidas, que Carmen, mi nana, hacía de forma maravillosa. La inspiración eran los almuerzos”, apunta Dannemann.

Macedonia; Federico Dannemann, Jorge Delaselva y Pedropiedra. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

La banda trabajó al viejo estilo. Simplemente se enchufaban y comenzaban a tocar. Cuando tenían una idea que les convencía, grababan y la enviaban a su grupo de WhatsApp (que se llama Macedonia). Luego escuchaban lo que tenían para luego ensamblar. Así dieron forma a los ocho temas del disco debut. “Fue muy colectivo. Se hizo todo en la sala de ensayo a punta de tocar, yo siento que fue un poco dejar que los instrumentos hablen por sí solos”, dice Pedropiedra.

A sugerencia de Delaselva, el trío grabó en el Estudio Los Lobos, con el sonido de las olas rompiendo de fondo. Aunque llegaron muy ensayados, ahí terminaron de pulir el material y completaron las letras. “El irse a recluir a un estudio por tres días, realmente rinde -detallan-. Terminas grabando más que lo que harías yendo cada día a un estudio en Santiago”.

Macedonia lanzará el disco el próximo 4 de julio en Sala Master de la Universidad de Chile, las entradas se pueden adquirir vía Puntoticket. Un momento que será la presentación en sociedad para el proyecto, que espera mantenerse en el tiempo. Entusiastas, ya están componiendo nueva música en sus juntas semanales en el living de una casa, donde también esperan grabar. “Es muy bonito que esté pasando esto, que coincidamos con los tiempos y que sigamos siendo amigos -apunta Delaselva-. Y todo igual que cuando éramos chicos, sin esperar nada. Solamente por el gusto de hacer música. Se ha generado un interés en nuestro círculo, y lo que venga, bienvenido. Pero la idea es juntarse los lunes, tomar un café y tocar un poco de rock & roll”.