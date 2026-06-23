Parisi propone militares en las calles tras muerte de niño en asalto y dice que en seguridad “se perdieron tres meses”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG) y líder de la tienda, Franco Parisi, manifestó su consternación por el asalto a una familia de San Bernardo que terminó con la vida de un niño de 12 años durante la madrugada de este martes.

El economista cuestionó la labor del gobierno de José Antonio Kast en seguridad, aludió a la salida de la ministra Trinidad Steinert y se refirió a planteamientos que han hecho alcaldes como el propio jefe comunal de San Bernardo, Christopher White, y el de Maipú, Tomás Vodanovic, respecto a la necesidad de presencia militar en algunos puntos de sus comunas.

En entrevista telemática con radio ADN Chile, desde Estados Unidos, Parisi habló de la experiencia en la Macrozona Sur para justificar la opción de sacar militares a la calle.

“Se perdieron tres meses de preparación para tomar el gobierno, en términos de seguridad, con una muy mala elección de una ministra que salió, elegida en una decisión muy mala y llevamos siete meses que pudo haberse preparado el Presidente Kast para tomar esta tremenda tarea que era la seguridad y de hecho varios alcaldes han solicitado sacar a los militares a la calle, el propio alcalde de Maipú y también el San Bernardo lo han pedido”, comentó.

“Yo, si hubiera estado en el gobierno, no lo habría dudado. Si lo pide un alcalde, independiente del color político, claramente estaríamos dispuestos a apoyar una intervención de Estado de excepción constitucional”, afirmó.

Parisi dijo que estas intervenciones “no son medidas balas de plata, pero sí entregan elementos”.

“Nosotros estamos muy consternados por lo que pasó con este niño, un niño de 12 años, que ocurra esta situación. Claramente estamos fallando todos, no solamente el gobierno, sino que todos los que estamos habitando en la política. Esta cosa tiene que terminar de una vez por todas. Se dice que es una banda de jóvenes lo que lo hicieron, de menores de edad. Hay que verificar qué es lo que está ocurriendo, pero si un alcalde solicita militares en la calle, hay que sacarlos", insistió.