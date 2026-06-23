SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes revelan que los bajaron como invitados en “El Desestrece”

    El podcast "Mari con Edu" tuvo de invitado a Luis Slimming, quien también habló de su paso haciendo Kung Fu y de cómo Eduardo Fuentes siempre le abrió puertas en sus programas para hacerlo más conocido. También contó cómo llegó a "El Sentido del Humor": "Copano se va a Estados Unidos y me llaman a mí" recordó. Y de su faceta como padre de Matilda, de 17 años: "Está rebelde", señaló.

    Por 
    Equipo de Culto

    El comediante Luis Slimming estuvo en el octavo capítulo del podcast “Mari con Edu” donde abordó distintos espacios de su carrera, de cómo Olmué catapultó su carrera pasando luego a al Festival de Viña y del “Sentido del Humor” un programa que “fue el impulso para que yo me atreviera a hacer stand up y dejara de ser guionista”, comentó.

    Una invitación fallida a El Desestrece

    Ya al principio del programa, los animadores contaron de que han estado muy relacionados con Luis Slimming. “Siempre Eduardo fue muy generoso en todos sus espacios que él tenía, nos metía ahí en la radio, en la tele. Cuando te fuiste de La Red al 13 nos llevaste. Muchas gracias”, recordó Luis. Además, reconoció que María Luisa también estuvo en uno de los momentos más importantes para él: Su presentación en el Festival de Viña del Mar.

    Frente a esto, ella agregó que “yo quería ir a tu programa, al Desestrece, incluso les envié chocolatitos para el último capítulo”.

    A lo que Luis replicó “No fuiste. Seguro dijiste: “Para que me voy a subir al Titanic si ya sé cómo termina”, refiriéndose al abrupto final del programa.

    Eduardo Fuentes agregó: “Nos habían invitado y no podíamos ir por temas de agenda”.

    Pero María Luisa contó la verdad: “Nos bajaron después. Karin, la directora, nos llamó para cerrar una fecha. Era fin de semana largo, íbamos a ir el 21 de mayo. Íbamos a hacer el sacrificio. Dijimos: ‘por Luchito y los chiquillos que los queremos tanto, vamos al abordaje’...Y después me llamó la directora para decirme: ‘oye, te tengo que bajar’...parece que no calificamos, no dábamos el ancho”, agregó la animadora.

    Frente a esto, Luis replicó: “Ni siquiera sé cuál habrá sido la razón, porque ahora que recuerdo ese capítulo del 21 de mayo, fue la Marlén con Willy, que eran del mismo canal”.

    Festival de Olmué y su mamá fallecida

    El humorista contó que el Festival de Olmué fue el gran salto de su carrera, sin embargo, ese día también se casaba su hermana. “Le dije: ‘Oye Catita, yo tengo un problema. Me invitaron al Festival de Olmué justo el día que te casas...Yo sabía que mi hermana me iba a decir: ‘Lucho, anda, da lo mismo’. Pero no quería asumir que sí”, recordó.

    “En el matrimonio avisaron: ‘A eso de las 12 de la noche mi hermano se va a presentar en Olmué. Entonces, para los que quieran verlo, va a haber una tele en esta salita’, y pasó que muchos se fueron a ver casi toda la rutina”, recordó.

    En ese escenario, en 2023, Luis tuvo un éxito rotundo, pero al año siguiente, su mamá, Norma Castillo, falleció.

    “Mi hermana hace un tiempo atrás, buscando fotos, me encontró una fotito donde salía mi mamá viendo la rutina, una que yo no había visto”, contó.

    “Mi mamá ya había fallecido, entonces fue como encontrar fotos viejas de mi mamá y no había visto esa de ella viendo la rutina de Olmué. Fue bonito”, recordó Luis.

    Su anécdota con el Kung Fu

    Una etapa desconocida de su vida fue su paso como estudiante de artes marciales. “Yo hice kung fu. ¿Ustedes vieron Kung Fu Panda? Era así”, dijo.

    “Me acuerdo cuando era chico, no sé, 12, 13 años, me cambié de colegio y mi papá me dijo: ‘En el nuevo colegio te van a tener para la palanca, pajarito nuevo, tienes que aprender a defenderte’...Me metió a un curso de kung fu. Me acuerdo que fui y pasé de cinturón blanco a amarillo, no sé, tres meses pasado y fui a una competencia de estas típicas competencias como intercomunales. Habían dos competencias: pelea, cierto, que ganas puntos y el otro eran las formas, que eran hacer estos como bailes así como medio con coreografía”, recordó.

    “Fui a hacerla y gané. Yo no lo podía creer. Había un talento oculto… o los otros eran muy malos. Quizás yo creo que por ahí va”, dijo entre bromas. Sin embargo, contó que eso no estuvo exento de situaciones incómodas.

    “Fui a mostrarles mi trofeo a mis amigos y cuando venía bajando me tropecé con estos típicos como palos de bambú. La cosa es que rodé por toda la gradería, se interrumpió el torneo y me fueron todos a mirar. Y vi como mi papá del otro lado me estaba mirando y yo vi que mi papá se paró y se fue”.

    “Después yo llegué y le dije: ‘oye papá, no sé si cachaste que me caí’. Y me dijo: ‘sí, sí lo vi’”, contó revelando que sentía que su papá se había decepcionado.

    Cómo nació “El Sentido del Humor”

    Luis Slimming además repasó los orígenes de “El Sentido del Humor”, el exitoso proyecto que este año celebra una década de vida y que se ha transformado en uno de los fenómenos más importantes del humor digital chileno. El comediante contó que el podcast nació originalmente como una idea de Fabricio Copano junto a Marcelo Valverde. Sin embargo, cuando Copano se radicó en Estados Unidos, ambos buscaron un reemplazo y pensaron en Sliming. “Fabricio le dijo: ‘No, tienes que seguir, no hay un problema. Y búscate un reemplazante’. Y ambos llegaron a mi nombre como: ‘Oye, Lucho podría ser un buen elemento’”, recordó.

    Los primeros capítulos se realizaban de manera completamente artesanal. “Marcelo llegaba a mi casa con sus cablecitos, sus cositas y hacíamos el podcast”, relató Slimming, explicando que con el tiempo comenzaron a sumar invitados, entre ellos Héctor Romero, quien terminaría convirtiéndose en uno de los pilares del proyecto.

    En el transcurso de un tiempo vino una radio online y luego hubo un momento que le hizo entender que el proyecto había dejado de ser un simple pasatiempo y comenzaba a convertirse en una verdadera empresa. “Yo cuando ya me lo tomé en serio fue cuando Héctor, que es una persona muy fría, renunció a su pega de psicólogo en una empresa donde él trabajaba y hacía selección de personal”, contó.

    “Nunca pensé que iba a poder vivir de esto”, señaló orgulloso del programa que hacen hasta el día de hoy, y agregó también que “fue el impulso para que yo me atreviera a hacer stand up y dejara de ser guionista”.

    Más sobre:MagazineLuis SlimmingMaría Luisa GodoyEduardo FuentesMagazine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar extiende su racha al alza en jornada marcada por presiones externas

    Desbordes pide medidas concretas tras muerte de menor en encerrona: “Decir que el Estado falló está bien, pero no es suficiente”

    Parisi propone militares en las calles tras muerte de niño en asalto y dice que en seguridad “se perdieron tres meses”

    Presidente Kast presenta proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE)

    “Es un hecho macabro”: alcalde de San Bernardo evidencia falta de dotación policial tras muerte de niño en encerrona

    Oracle eliminó 21.000 puestos de trabajo en un año por la inteligencia artificial

    Lo más leído

    1.
    Elton John, una crisis matrimonial y un amor adulto que originó Sacrifice

    Elton John, una crisis matrimonial y un amor adulto que originó Sacrifice

    2.
    Juanita Ringeling y el “reinicio” de su carrera: “Estas son historias que no hubiera podido hacer a los 21 o 25 años”

    Juanita Ringeling y el “reinicio” de su carrera: “Estas son historias que no hubiera podido hacer a los 21 o 25 años”

    3.
    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road

    4.
    La saga de El Padrino tendrá un nuevo episodio centrado en las mujeres del clan Corleone

    La saga de El Padrino tendrá un nuevo episodio centrado en las mujeres del clan Corleone

    5.
    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    6.
    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Temblor hoy, martes 23 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 23 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Desbordes pide medidas concretas tras muerte de menor en encerrona: “Decir que el Estado falló está bien, pero no es suficiente”
    Chile

    Desbordes pide medidas concretas tras muerte de menor en encerrona: “Decir que el Estado falló está bien, pero no es suficiente”

    Parisi propone militares en las calles tras muerte de niño en asalto y dice que en seguridad “se perdieron tres meses”

    Presidente Kast presenta proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE)

    El dólar extiende su racha al alza en jornada marcada por presiones externas
    Negocios

    El dólar extiende su racha al alza en jornada marcada por presiones externas

    Oracle eliminó 21.000 puestos de trabajo en un año por la inteligencia artificial

    Acciones tecnológicas se desploman a nivel global: chips caen hasta 12% y anticipan jornada negra en Wall Street

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición
    Tendencias

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    Después de las heladas, llega el “veranito de San Juan”: de qué trata y cómo cambiará el tiempo en Chile

    Alejandro Tabilo sufre una dura derrota en su debut en el ATP de Mallorca y llegará a Wimbledon sin victorias en césped
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo sufre una dura derrota en su debut en el ATP de Mallorca y llegará a Wimbledon sin victorias en césped

    “Presiones externas”: Gustavo Álvarez explica los motivos de su sorpresiva renuncia a San Lorenzo

    El potente mensaje de Luis Suárez a Marcelo Bielsa: “Hay que asumir las consecuencias de lo que se decidió”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Elton John, una crisis matrimonial y un amor adulto que originó Sacrifice
    Cultura y entretención

    Elton John, una crisis matrimonial y un amor adulto que originó Sacrifice

    Juanita Ringeling y el “reinicio” de su carrera: “Estas son historias que no hubiera podido hacer a los 21 o 25 años”

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado
    Mundo

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Netanyahu afirma que Israel debe ser “libre” de la dependencia militar de Estados Unidos y producir sus propias armas

    Trump renueva sus críticas a Starmer tras su dimisión y carga contra sus políticas en “energía e inmigración”

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago