María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes revelan que los bajaron como invitados en “El Desestrece”

El comediante Luis Slimming estuvo en el octavo capítulo del podcast “Mari con Edu” donde abordó distintos espacios de su carrera, de cómo Olmué catapultó su carrera pasando luego a al Festival de Viña y del “Sentido del Humor” un programa que “fue el impulso para que yo me atreviera a hacer stand up y dejara de ser guionista”, comentó.

Una invitación fallida a El Desestrece

Ya al principio del programa, los animadores contaron de que han estado muy relacionados con Luis Slimming. “Siempre Eduardo fue muy generoso en todos sus espacios que él tenía, nos metía ahí en la radio, en la tele. Cuando te fuiste de La Red al 13 nos llevaste. Muchas gracias”, recordó Luis. Además, reconoció que María Luisa también estuvo en uno de los momentos más importantes para él: Su presentación en el Festival de Viña del Mar.

Frente a esto, ella agregó que “yo quería ir a tu programa, al Desestrece, incluso les envié chocolatitos para el último capítulo”.

A lo que Luis replicó “No fuiste. Seguro dijiste: “Para que me voy a subir al Titanic si ya sé cómo termina”, refiriéndose al abrupto final del programa.

Eduardo Fuentes agregó: “Nos habían invitado y no podíamos ir por temas de agenda”.

Pero María Luisa contó la verdad: “Nos bajaron después. Karin, la directora, nos llamó para cerrar una fecha. Era fin de semana largo, íbamos a ir el 21 de mayo. Íbamos a hacer el sacrificio. Dijimos: ‘por Luchito y los chiquillos que los queremos tanto, vamos al abordaje’...Y después me llamó la directora para decirme: ‘oye, te tengo que bajar’...parece que no calificamos, no dábamos el ancho”, agregó la animadora.

Frente a esto, Luis replicó: “Ni siquiera sé cuál habrá sido la razón, porque ahora que recuerdo ese capítulo del 21 de mayo, fue la Marlén con Willy, que eran del mismo canal”.

Festival de Olmué y su mamá fallecida

El humorista contó que el Festival de Olmué fue el gran salto de su carrera, sin embargo, ese día también se casaba su hermana. “Le dije: ‘Oye Catita, yo tengo un problema. Me invitaron al Festival de Olmué justo el día que te casas...Yo sabía que mi hermana me iba a decir: ‘Lucho, anda, da lo mismo’. Pero no quería asumir que sí”, recordó.

“En el matrimonio avisaron: ‘A eso de las 12 de la noche mi hermano se va a presentar en Olmué. Entonces, para los que quieran verlo, va a haber una tele en esta salita’, y pasó que muchos se fueron a ver casi toda la rutina”, recordó.

En ese escenario, en 2023, Luis tuvo un éxito rotundo, pero al año siguiente, su mamá, Norma Castillo, falleció.

“Mi hermana hace un tiempo atrás, buscando fotos, me encontró una fotito donde salía mi mamá viendo la rutina, una que yo no había visto”, contó.

“Mi mamá ya había fallecido, entonces fue como encontrar fotos viejas de mi mamá y no había visto esa de ella viendo la rutina de Olmué. Fue bonito”, recordó Luis.

Su anécdota con el Kung Fu

Una etapa desconocida de su vida fue su paso como estudiante de artes marciales. “Yo hice kung fu. ¿Ustedes vieron Kung Fu Panda? Era así”, dijo.

“Me acuerdo cuando era chico, no sé, 12, 13 años, me cambié de colegio y mi papá me dijo: ‘En el nuevo colegio te van a tener para la palanca, pajarito nuevo, tienes que aprender a defenderte’...Me metió a un curso de kung fu. Me acuerdo que fui y pasé de cinturón blanco a amarillo, no sé, tres meses pasado y fui a una competencia de estas típicas competencias como intercomunales. Habían dos competencias: pelea, cierto, que ganas puntos y el otro eran las formas, que eran hacer estos como bailes así como medio con coreografía”, recordó.

“Fui a hacerla y gané. Yo no lo podía creer. Había un talento oculto… o los otros eran muy malos. Quizás yo creo que por ahí va”, dijo entre bromas. Sin embargo, contó que eso no estuvo exento de situaciones incómodas.

“Fui a mostrarles mi trofeo a mis amigos y cuando venía bajando me tropecé con estos típicos como palos de bambú. La cosa es que rodé por toda la gradería, se interrumpió el torneo y me fueron todos a mirar. Y vi como mi papá del otro lado me estaba mirando y yo vi que mi papá se paró y se fue”.

“Después yo llegué y le dije: ‘oye papá, no sé si cachaste que me caí’. Y me dijo: ‘sí, sí lo vi’”, contó revelando que sentía que su papá se había decepcionado.

Cómo nació “El Sentido del Humor”

Luis Slimming además repasó los orígenes de “El Sentido del Humor”, el exitoso proyecto que este año celebra una década de vida y que se ha transformado en uno de los fenómenos más importantes del humor digital chileno. El comediante contó que el podcast nació originalmente como una idea de Fabricio Copano junto a Marcelo Valverde. Sin embargo, cuando Copano se radicó en Estados Unidos, ambos buscaron un reemplazo y pensaron en Sliming. “Fabricio le dijo: ‘No, tienes que seguir, no hay un problema. Y búscate un reemplazante’. Y ambos llegaron a mi nombre como: ‘Oye, Lucho podría ser un buen elemento’”, recordó.

Los primeros capítulos se realizaban de manera completamente artesanal. “Marcelo llegaba a mi casa con sus cablecitos, sus cositas y hacíamos el podcast”, relató Slimming, explicando que con el tiempo comenzaron a sumar invitados, entre ellos Héctor Romero, quien terminaría convirtiéndose en uno de los pilares del proyecto.

En el transcurso de un tiempo vino una radio online y luego hubo un momento que le hizo entender que el proyecto había dejado de ser un simple pasatiempo y comenzaba a convertirse en una verdadera empresa. “Yo cuando ya me lo tomé en serio fue cuando Héctor, que es una persona muy fría, renunció a su pega de psicólogo en una empresa donde él trabajaba y hacía selección de personal”, contó.

“Nunca pensé que iba a poder vivir de esto”, señaló orgulloso del programa que hacen hasta el día de hoy, y agregó también que “fue el impulso para que yo me atreviera a hacer stand up y dejara de ser guionista”.