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    Política

    Diputado Luis Sánchez apuesta por aprobación de AC contra Grau en la Cámara y afirma: “Sí están los votos”

    El parlamentario republicano también desestimó los cuestionamientos de los partidos de Chile Vamos y aseguró que sí hubo conversaciones previas al anuncio del libelo contra el frenteamplista.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, se mostró confiado en que la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), que fue impulsada por su colectividad y el Partido Nacional Libertario, será aprobada este martes en la Cámara Baja.

    En diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el parlamentario oficialista apuntó que está confiado en que prime el sentido de responsabilidad entre sus pares.

    “Hoy día estamos concentrados en que esta acusación constitucional pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados. Mañana veremos qué es lo que pasa en el Senado. Pero el importante día, yo creo que ahora están los votos y va a existir ese sentido de responsabilidad mayoritario, de entender que debemos elevar el estándar en la política”, dijo.

    El congresista sostuvo sobre el juicio político al frenteamplista que también se debe “entender que un ministro de Hacienda debe hacerse responsable por no solo malas decisiones, sino decisiones que se tomaron dejando fuera deliberadamente información relevante y eso por supuesto que afecta el resultado y afecta también las confianzas y las expectativas por parte de la ciudadanía”.

    Sánchez también se refirió a los roces dentro el oficialismo a raíz del libelo acusatorio contra Grau, en específico con las tiendas de Chile Vamos, que cuestionaron que el anuncio no fue transmitido previamente en privado.

    De acuerdo al parlamentario republicano esos diálogos sí existieron: “Voy a quedarme con el detalle solamente para que lo manejen, que no comparto esto de que no hubo conversaciones previas. Sí las hubo. No voy a entrar yo a divulgar las conversaciones privadas, pero sí ser muy categórico de que esto no es algo que apareció como un conejo de un sombrero”.

    Y luego agregó: “Aquí hubo conversaciones previas y en ese sentido yo creo que es importante que eso exista como estándar dentro de las relaciones en las fuerzas del oficialismo y ojalá podamos ir corrigiendo cuestiones que se han ido dando en el pasado que han quizás complicado esas conversaciones o esos entendimientos”.

    “Yo por lo menos soy partidario siempre de tener conversaciones respetuosas más allá de las diferencias y espero que tengamos la capacidad entre los distintos partidos del oficialismo de, en el fondo, encontrar mínimos comunes que nos permitan trabajar en conjunto apoyando, por supuesto, al gobierno, que es lo más importante que tenemos”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Luis SánchezPartido RepublicanoACAcusación constitucionalNicolás GrauChile VamosUDIRN

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