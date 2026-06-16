Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

Durante una semana funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) estuvieron monitoreando de cerca cada paso que daba Nelson Millanao en la Región de La Araucanía. Por instrucción de la Fiscalía Regional que encabeza el fiscal Roberto Garrido, y en el marco de una causa en que actúan coordinados con la Fiscalía Supraterritorial que dirige Miguel Ángel Orellana, los detectives debían establecer minuto a minuto cuál era la rutina del imputado.

El fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana. Pablo Vásquez R.

Desde hace meses que el sujeto estaba bajo la lupa del Ministerio Público por diferentes delitos, pero ahora había llegado el momento de detenerlo.

Los investigadores lograron trazar sus operaciones y caracterizarlo como el mayor emisor de facturas falsas en la región. No sólo tenía vínculos con una megabanda dedicada al robo de madera que fue desbaratada en la zona, sino que también estaba detrás de estafas a Getnet y Banco Itaú.

De profesión contador, Millanao llevaba una vida que no podía costear con sus ingresos formales. La prueba más prístina, como aseguran en el Ministerio Público, es que la jornada del domingo 14 de junio, en la operación que se denominó Black Jack, fue detenido tras horas de haber estado apostando en el casino de Pucón, transando millonarias sumas.

Pero él no cayó solo. En la investigación se logró identificar a siete de sus colaboradores. Seis fueron detenidos durante la misma jornada en medio de allanamientos simultáneos en Pucón, Valdivia y Santiago, y el séptimo, este lunes.

Como detalló en conversación con La Tercera el fiscal supraterritorial Enrique Vásquez, quien estuvo a cargo de las pesquisas y encabezó la formalización de los principales implicados, Millanao y sus secuaces, entre otros ilícitos, emitieron 464 facturas falsas por más de $ 2.300 millones, desde 2018 a la fecha, y obtuvieron millonarios créditos que nunca pagaron.

La relevancia de la caída de Millanao, cabe hacer presente, también dice relación con los vínculos que tenía con los hermanos Matías, Nelson y Cristián Martínez, quienes junto a su padre, Nelson Martínez, fueron detenidos en el marco de la Operación Imperi o, por haber fraguado estafas por más de $ 3.000 millones.

Millanao es identificado como “el Mentor” de esa megacausa y así precisamente era como lo llamaba uno de los hermanos. Habría facilitado antecedentes sobre cómo llevar de manera efectiva los procesos de defraudación, pero además, mantenía sociedad con ellos en algunos negocios.

Cuando los hermanos Martínez fueron detenidos, Millanao tomó el control de una de las empresas fachada que habían ideado y siguió operando.

De esta forma, se reunieron una serie de antecedentes que permitieron formalizarlo a él y a seis de sus colaboradores por facilitación de facturas falsas, obtención fraudulenta de créditos bancarios, estafas reiteradas y lavado de activos.

Millanao quedó en prisión preventiva, mientras que los otros seis formalizados, con firma quincenal y arraigo nacional. Para este martes está programada la formalización del octavo implicado en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Los negocios de “El Mentor”

El primer hecho delictivo que se le imputa a Nelson Millanao se remonta a 2018 y es la constitución de una empresa desde la que emitía facturas por servicios que nunca prestó.

“Desde ese momento generó empresas utilizando para estos efectos a personas de escasos recursos que, conociendo o no pudiendo menos que conocer para qué eran facilitados sus datos, permitían la constitución de empresas. Luego, a través de ellas emitían facturas ideológicamente falsas que se utilizaban para aumentar el crédito fiscal y por ende bajar el impuesto a pagar”, explicó el fiscal Vásquez.

Una de las empresas a las que emitieron boletas falsas, por ejemplo, es una implicada en el millonario caso de robo de madera en la provincia de Malleco. Como el volumen de venta era tan alto, debían pagar impuestos altísimos para seguir con la apariencia de empresa legal, pero vía las facturas que falsamente emitía Millanao, lograron rebajas considerables.

El fiscal regional Roberto Garrido lo explicó así: “Esta persona desarrolló una forma de defraudación en la emisión de facturas ideológicamente falsas que afectaron no sólo a entidades bancarias, sino que también al Fisco, a raíz del aumento en el crédito fiscal”.

El fiscal regional Roberto Garrido. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Junto con ello, se identificó que el imputado logró la adquisición de maquinaria pesada de manera fraudulenta, la que logró ser requisada. Esta había sido ocultada en diferentes zonas del sur país y su avalúo alcanzaba los $ 478 millones. También se le responsabiliza por el fraude a Getnet e Itaú, ítem donde se señaló que utilizaba a sus “palos blancos” para que se adjudicaran créditos bancarios que nunca se pagaron.

En cuanto a los mecanismos de lavado, se estableció que adquirió al menos tres propiedades y vehículos para introducir el dinero obtenido de manera irregular al sistema formal.

Sobre la magnitud de este caso, el fiscal Vásquez agrega que sin duda es un gran golpe. “Estos son delitos que afectan a toda la sociedad, porque el defraudado es el Estado. Al pagar menos IVA, menos impuestos, hay menos dinero para la sociedad. Eso torna este caso demasiado relevante. Él emitió más de $ 2.300 millones de pesos en facturas falsas, por servicios que nunca prestó, lo que es muy significativo”, apuntó el persecutor.

El operativo que culminó con la detención del imputado y sus colaboradores es el segundo que ejecuta la Fiscalía Supraterritorial, en coordinación con fiscalías regionales y la PDI, desde que comenzó sus operaciones, hace dos meses.