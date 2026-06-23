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    Oracle eliminó 21.000 puestos de trabajo en un año por la inteligencia artificial

    La empresa reveló en su presentación regulatoria anual que su plantilla bajó de 162.000 a 141.000 empleados entre mayo de 2025 y mayo de 2026, con costos de reestructuración de US$1.800 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    FILE PHOTO: A screen displays the logo and trading information for Oracle Corporation on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., March 30, 2023. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo BRENDAN MCDERMID

    Oracle recortó 21.000 empleos en los últimos doce meses, lo que equivale a casi el 13% de su dotación total, según reveló la compañía fundada por Larry Ellison en su presentación regulatoria anual.

    La plantilla de la empresa alcanza los 141.000 empleados a tiempo completo a mayo de 2026, frente a los 162.000 registrados en el mismo período del año anterior.

    En el documento, Oracle atribuyó directamente los despidos a la adopción de tecnologías de inteligencia artificial.

    “La adopción e implementación de tecnologías de IA en nuestras operaciones han resultado, y pueden continuar resultando, en reducciones a nuestra fuerza laboral”, señaló la compañía en su informe presentado a la SEC.

    Los costos de reestructuración asociados al proceso alcanzaron US$ 1.800 millones, cifra que incluye pagos de indemnización y otros gastos de salida.

    Oracle advirtió en el mismo documento que estos procesos pueden ser “disruptivos”, con efectos que van desde el aumento de los costos de reestructuración y la reducción de productividad hasta la pérdida de conocimiento institucional y daños al ánimo y la retención del personal.

    “Este tipo de reestructuraciones también puede generar escasez de empleados con las habilidades adecuadas en ciertos roles, pérdida de valioso conocimiento institucional y daño a la moral y retención de los empleados”, precisó la compañía.

    Oracle se encuentra bajo presión financiera debido a la costosa ampliación de centros de datos de IA para clientes como OpenAI. A principios de este año, comenzó a recortar miles de puestos de trabajo como parte de sus esfuerzos por ahorrar liquidez, según Bloomberg.

    Se suma a otras empresas del sector “tech”

    Oracle se suma a otras grandes tecnológicas como Meta, Google, Microsoft y Amazon, que han anunciado planes de gasto de capital que en conjunto podrían alcanzar US$ 700.000 millones para financiar el desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial, informó CNBC.

    Meta despidió a 8.000 empleados, equivalente al 10% de su plantilla, en mayo, mientras que Microsoft inició en abril un programa de retiro voluntario dirigido al 7% de sus empleados en Estados Unidos.

    Más sobre:OraclePulsoIADespidosMercado laboral

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