Oracle eliminó 21.000 puestos de trabajo en un año por la inteligencia artificial

Oracle recortó 21.000 empleos en los últimos doce meses, lo que equivale a casi el 13% de su dotación total, según reveló la compañía fundada por Larry Ellison en su presentación regulatoria anual.

La plantilla de la empresa alcanza los 141.000 empleados a tiempo completo a mayo de 2026, frente a los 162.000 registrados en el mismo período del año anterior.

En el documento, Oracle atribuyó directamente los despidos a la adopción de tecnologías de inteligencia artificial.

“La adopción e implementación de tecnologías de IA en nuestras operaciones han resultado, y pueden continuar resultando, en reducciones a nuestra fuerza laboral”, señaló la compañía en su informe presentado a la SEC.

Los costos de reestructuración asociados al proceso alcanzaron US$ 1.800 millones, cifra que incluye pagos de indemnización y otros gastos de salida.

Oracle advirtió en el mismo documento que estos procesos pueden ser “disruptivos”, con efectos que van desde el aumento de los costos de reestructuración y la reducción de productividad hasta la pérdida de conocimiento institucional y daños al ánimo y la retención del personal.

“Este tipo de reestructuraciones también puede generar escasez de empleados con las habilidades adecuadas en ciertos roles, pérdida de valioso conocimiento institucional y daño a la moral y retención de los empleados”, precisó la compañía.

Oracle se encuentra bajo presión financiera debido a la costosa ampliación de centros de datos de IA para clientes como OpenAI. A principios de este año, comenzó a recortar miles de puestos de trabajo como parte de sus esfuerzos por ahorrar liquidez, según Bloomberg.

Se suma a otras empresas del sector “tech”

Oracle se suma a otras grandes tecnológicas como Meta, Google, Microsoft y Amazon, que han anunciado planes de gasto de capital que en conjunto podrían alcanzar US$ 700.000 millones para financiar el desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial, informó CNBC.

Meta despidió a 8.000 empleados, equivalente al 10% de su plantilla, en mayo, mientras que Microsoft inició en abril un programa de retiro voluntario dirigido al 7% de sus empleados en Estados Unidos.