Colombia va por la clasificación y CR7 busca salir de la crisis: quién juega este martes y quiénes transmiten los partidos del Mundial
Continúa la acción en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
El Mundial vive la segunda fecha. Portugal enfrenta a Uzbekistán en la búsqueda de su primera victoria.
Más tarde, Colombia se mide ante República Democrática del Congo. Los cafeteros ganaron en el debut.
Portugal vs. Uzbekistán - 13 horas
El encuentro por el Grupo K se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Houston Stadium.
Inglaterra vs. Ghana - 16 horas
El encuentro por el Grupo L se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Boston Stadium.
Panamá vs. Croacia - 19 horas
El encuentro por el Grupo L se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Toronto Stadium.
Colombia vs. RD Congo - 22 horas
El encuentro por el Grupo K se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en el estadio Guadalajara.
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