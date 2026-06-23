Colombia va por la clasificación y CR7 busca salir de la crisis: quién juega este martes y quiénes transmiten los partidos del Mundial.

El Mundial vive la segunda fecha. Portugal enfrenta a Uzbekistán en la búsqueda de su primera victoria.

Más tarde, Colombia se mide ante República Democrática del Congo. Los cafeteros ganaron en el debut.

Portugal vs. Uzbekistán - 13 horas

El encuentro por el Grupo K se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Houston Stadium.

Inglaterra vs. Ghana - 16 horas

El encuentro por el Grupo L se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Boston Stadium.

Panamá vs. Croacia - 19 horas

El encuentro por el Grupo L se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Toronto Stadium.

Colombia vs. RD Congo - 22 horas

El encuentro por el Grupo K se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en el estadio Guadalajara.