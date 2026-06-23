Alejandro Tabilo sufre una dura derrota en su debut en el ATP de Mallorca y llegará a Wimbledon sin victorias en césped

Alejandro Tabilo no levanta cabeza en la gira de césped. A su derrota inapelable de la semana pasada ante el australiano Rinky Hijikata en Queen’s, se sumó esta semana una nueva caída, igual de categórica, en el ATP 250 de Mallorca.

El número 33 del mundo, que había quedado libre en la primera ronda, cayó este martes frente al húngaro Fabian Marozsan (62º) por 6-2 y 6-3, en apenas una hora y 19 minutos de un partido, donde su tenis estuvo lejos del que lo llevó a ganar este mismo torneo hace un par de años.

Al igual que en Londres, Ale no estuvo para nada fino con su servicio y rápidamente se vio abajo 4-0 en la primera manga después de dos quiebres, lo que sentenció rápidamente el destino de la manga inicial.

El segundo parcial tuvo un comienzo igual de difícil. En el primer juego y gracias a una doble falta quedó abajó. A pesar de haber recuperado la ruptura en el cuarto game, no pudo sostener su servicio en el siguiente. Asimismo, desaprovechó cuatros puntos de break en el sexto y octavo, lo que le permitió al europeo zafar y luego romper en el noveno a partir de otra doble falta del zurdo.

La derrota cala hondo en el pupilo de Germán Gaich, pues llegará a Wimbledon sin victorias ni sets ganados ante rivales abordables, y con un nivel totalmente opuesto al que mostró en Roland Garros, donde alcanzó por primera vez los octavos de final.

Barrios se ilusiona

Tomás Barrios (135º) debutó este lunes en la qualy de Wimbledon con una victoria sobre el italiano Marco Cecchinato (159º), por 7-6(2) y 6-3, por lo que este miércoles buscará el paso a la tercera ronda, cuando se mida con el local Paul Jubb (334º).

Cabe recordar que la última fase se juega al mejor de cinco sets, una instancia que el chileno ya conoce bien, pues ha superado la fase previa en dos ocasiones y buscará sumarse a Alejandro Tabilo en el cuadro principal.

En ese contexto, el chillanejo es el único nacional en la qualy, pues Christian Garin y Nicolás Jarry están lesionados.