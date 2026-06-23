Desbordes pide medidas concretas tras muerte de menor en encerrona: “Decir que el Estado falló está bien, pero no es suficiente”

Durante la mañana de este martes, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la muerte de un menor de 12 años durante una encerrona en la comuna de San Bernardo llamando al Gobierno a adoptar medidas concretas para enfrentar la delincuencia.

En conversación con Radio Agricultura, el jefe comunal abordó el crimen y también las declaraciones del ministro de Seguridad, señalando que “decir que el Estado falló está bien, pero no es suficiente”.

En esa línea, Desbordes sostuvo que “yo hago un llamado al ministro y también al ministro de Hacienda para contarnos cuál va a ser la inyección de recursos y para qué, que nos van a ayudar a fortalecer toda la cadena de persecución del delito”, enfatizando que se necesitan “policías empoderadas”.

“Dijimos que la ministra Steinert no había logrado transmitir cuáles eran las propuestas. Yo todavía no logro escuchar la propuesta y por lo tanto, confiando en que el Gobierno lo va a hacer, hay un programa de Gobierno, la quiero escuchar”, añadió.

Asimismo, indicó que “me falta conocer las medidas. Digámosle plan, medidas, como queramos llamarle” y que “ya con el cambio de gabinete hace un rato ya, me gustaría escucharlas. No es una crítica al Ministro, pero sí quizás hay que apurar un poquito el tranco”.

Durante la entrevista, Desbordes también abordó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, afirmando que “hay una ley que está haciendo agua, que es urgente sancionar de mejor manera”.

“Cortemos esta tontera de tratarlos como niñitos inocentes que no sabían que agarrar una pistola, lucirla en Instagram, subirla a Facebook, reírse de las víctimas y disparar a quemarropa no es un delito, que no es grave”, enfatizó.

En ese contexto, insistió en la necesidad de adoptar medidas inmediatas. “Yo voy al hecho de cuál es la batería de medidas contundentes, rápida, ahora ya. Unas son legislativas y otras son concretas. O sea, necesitamos más policía, necesitamos fortalecer la seguridad de los municipios, necesitamos una amplia red de cámaras de televigilancia a lo largo de todo el país”, agregó.

Situación en Santiago 1

Desbordes también se refirió a su disputa con el Ministerio de Justicia por la ampliación del penal Santiago 1, asegurando que “yo lo único que estoy pidiendo es el mismo trato que tiene todas las ciudades de Chile. Yo no estoy pidiendo un trato especial para Santiago”.

En esa línea, sostuvo que “si el Ministerio de Justicia en el periodo anterior y en este hubieran avanzado rápido en una solución fuera del radio urbano, ya estaríamos con la licitación de las nuevas cárceles arriba”.

Asimismo, el alcalde reiteró que “lo único que pido es que a Santiago lo tratemos igual que Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, etc., en donde las cárceles se construyen a 20, 30 kilómetros de la ciudad”.

Finalmente, concluyó: “No es que yo se la quiera tirar a otro pueblo. No es que yo quiera que Santiago no tenga cárceles y que, por ejemplo, se la mandemos al casco histórico de otra comuna. No, lo que estoy pidiendo es que me traten a Santiago igual que al resto de Chile, nada más”.