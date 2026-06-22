SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    "Este joven ha sido encontrado, se encuentra con vida, se encuentra también ya próximo a ser evaluado por los equipos de salud", detalló el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Municipalidad de Graneros

    Tras una serie de diligencias por parte de la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ministerio Público, el municipio de Graneros, familiares y voluntarios, este lunes se informó que encontraron con vida a Máximo Farías, joven desaparecido hace más de una semana en la comuna.

    La información fue confirmada la tarde de este lunes por el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir.

    Este joven ha sido encontrado, se encuentra con vida, se encuentra también ya próximo a ser evaluado por los equipos de salud”, detalló al respecto.

    Según detalló el jefe comunal, Farías fue encontrado en el Aeropuerto de Santiago. Enfatizó también que acompañarían a la familia tras lo ocurrido.

    Farías había sido visto por última vez el pasado domingo 14 de junio. Habría ido a un sector del cerro Santa Julia de Graneros, lugar donde se realizaron una serie de diligencias durante los últimos días por los equipos de búsqueda y por su familia.

    Más sobre:GranerosDesaparecidoRegión de O'HigginsMáximo Farías

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridad PDI descarta pasividad ante vuelos con niños haitianos y asegura que denunciaron situaciones “inusuales”

    Microdatos de la U. de Chile nuevamente se adjudica el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2026

    Adiós al sistema controlado por las cortes: Servicio Civil abre primer concurso para notaría en Temuco

    La batalla judicial que desató la elección interna del PDG

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE

    Subrogancias dominan las subdirecciones médicas: 45 de 58 cargos siguen sin titular

    Lo más leído

    1.
    Del Repas a Rancagua: Gendarmería recomienda traslado inmediato de comandante Ramiro y así evitar “trato inhumano”

    Del Repas a Rancagua: Gendarmería recomienda traslado inmediato de comandante Ramiro y así evitar “trato inhumano”

    2.
    Torrealba no se rinde: exalcalde pide reabrir investigación y enumera diligencias contra su círculo de hierro

    Torrealba no se rinde: exalcalde pide reabrir investigación y enumera diligencias contra su círculo de hierro

    3.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    4.
    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    5.
    Adiós al sistema controlado por las cortes: Servicio Civil abre primer concurso para notaría en Temuco

    Adiós al sistema controlado por las cortes: Servicio Civil abre primer concurso para notaría en Temuco

    6.
    PDI confirma que 52 de los 64 niños haitianos ya fueron ubicados: “Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud”

    PDI confirma que 52 de los 64 niños haitianos ya fueron ubicados: “Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Corte de Santiago rechaza amparo del exasesor del exdiputado Lavín y confirma la prisión preventiva
    Chile

    Corte de Santiago rechaza amparo del exasesor del exdiputado Lavín y confirma la prisión preventiva

    Autoridad PDI descarta pasividad ante vuelos con niños haitianos y asegura que denunciaron situaciones “inusuales”

    Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana

    Microdatos de la U. de Chile nuevamente se adjudica el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2026
    Negocios

    Microdatos de la U. de Chile nuevamente se adjudica el trabajo de campo de la Encuesta Casen 2026

    Petróleo sufre fuerte caída luego que Estados Unidos permitiera a Irán vender crudo en dólares

    CFA advierte por deterioro fiscal y dice que no ve “inconsistencias” en las proyecciones de deuda del gobierno de Boric

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)
    Tendencias

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    Lionel Scaloni se rinde ante Messi tras el récord de goles en los Mundiales: “Cuando Leo se activa, se activan todos”
    El Deportivo

    Lionel Scaloni se rinde ante Messi tras el récord de goles en los Mundiales: “Cuando Leo se activa, se activan todos”

    “Para frotarse los ojos”: prensa internacional reacciona ante el logro de Lionel Messi como máximo goleador en mundiales

    A falta de una fecha para el fin de la fase de grupos: los tres equipos que ya le dijeron adiós al sueño mundialista

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local
    Cultura y entretención

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local

    Wicked: Por Siempre llega al streaming: dónde ver la secuela con Ariana Grande y Cynthia Erivo

    Upa+ abre una faceta más profunda en su nuevo álbum Ciudad anterior

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE
    Mundo

    Condena a brazo derecho de Sánchez complica al PSOE

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones

    Estados Unidos autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses ante el avance de las negociaciones

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago