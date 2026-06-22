Encuentran con vida en el Aeropuerto de Santiago a Máximo Farías, joven desaparecido en Graneros hace más de una semana
"Este joven ha sido encontrado, se encuentra con vida, se encuentra también ya próximo a ser evaluado por los equipos de salud", detalló el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir.
Tras una serie de diligencias por parte de la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ministerio Público, el municipio de Graneros, familiares y voluntarios, este lunes se informó que encontraron con vida a Máximo Farías, joven desaparecido hace más de una semana en la comuna.
La información fue confirmada la tarde de este lunes por el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir.
“Este joven ha sido encontrado, se encuentra con vida, se encuentra también ya próximo a ser evaluado por los equipos de salud”, detalló al respecto.
Según detalló el jefe comunal, Farías fue encontrado en el Aeropuerto de Santiago. Enfatizó también que acompañarían a la familia tras lo ocurrido.
Farías había sido visto por última vez el pasado domingo 14 de junio. Habría ido a un sector del cerro Santa Julia de Graneros, lugar donde se realizaron una serie de diligencias durante los últimos días por los equipos de búsqueda y por su familia.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.