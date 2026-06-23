Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

Tres personas fueron detenidas este lunes en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, durante un operativo policial que permitió además la incautación de armas de fuego, droga, municiones, chalecos antibalas y otros elementos asociados a delitos contemplados en la Ley de Control de Armas y la Ley 20.000 de Drogas.

La diligencia encabezada por Carabineros del OS-9 se desarrolló alrededor de las 12,30 horas en la comunidad mapuche Melinao Licán, sector Chamichaco, en el marco de una investigación por el delito de disparos injustificados en la vía pública.

El procedimiento fue ejecutado tras una orden de entrada, registro e incautación solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Juzgado de Garantía de Collipulli.

De acuerdo con la información entregada por la policía uniformada, el procedimiento incluyó el ingreso simultáneo a cuatro inmuebles de la comunidad investigada.

“En el hecho, se decomisaron dos escopetas, una pistola a fogueo, gran cantidad de marihuana, tanto en granel como en plantas, dos chalecos antibalas, equipos radiales y munición calibre 12. Del hecho, se le dio cuenta al fiscal de turno, quien dispuso que los detenidos pasaran a control de detención”, detalló el prefecto de Malleco, coronel Manuel Aravena.

Los detenidos corresponden a dos hombres de 29 y 36 años, además de una mujer de 43 años. Según los antecedentes policiales, uno de los imputados registra antecedentes penales y policiales por diversos delitos, mientras que los otros dos mantienen antecedentes menores.

Armas, municiones y cannabis elaborada

Durante el operativo fueron incautadas dos escopetas, una pistola a fogueo catalogada como arma prohibida, cartuchos calibre 12, dos chalecos antibalas, equipos de comunicación radial y cerca de ocho kilos de marihuana elaborada.

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El fiscal Carlos Bustos destacó que la investigación se originó a partir de denuncias por amenazas y que el trabajo de análisis criminal permitió identificar a los involucrados y reunir antecedentes para solicitar las órdenes judiciales.

El persecutor resaltó además el impacto de la diligencia en la desarticulación de actividades ilícitas vinculadas tanto al tráfico de drogas como a la circulación de armamento.

“Lo relevante de esto es que, a raíz de una investigación que nace por amenazas, previo análisis del sistema de análisis criminal de La Araucanía, se puede determinar y sacar de circulación este armamento, y también estos ocho kilos de droga que estaban dispuestos a ser comercializados, tanto en la región como fuera de esta”, precisó.

Por instrucción del Ministerio Público, los tres imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli durante la jornada de este martes 23 de junio para el respectivo control de detención y formalización de cargos.

En paralelo, las diligencias investigativas continúan con el objetivo de determinar el origen de las armas y la droga incautada, así como establecer posibles vínculos con otros delitos que se encuentran bajo investigación en la provincia de Malleco.