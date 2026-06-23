SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    La diligencia se realizó en el sector rural de Chamichaco, y se enmarca en una investigación por disparos injustificados en la vía pública. Entre las evidencias decomisadas figuran escopetas, municiones, cannabis sativa elaborada y equipos de comunicación.

    Por 
    Roberto Martínez
    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    Tres personas fueron detenidas este lunes en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, durante un operativo policial que permitió además la incautación de armas de fuego, droga, municiones, chalecos antibalas y otros elementos asociados a delitos contemplados en la Ley de Control de Armas y la Ley 20.000 de Drogas.

    La diligencia encabezada por Carabineros del OS-9 se desarrolló alrededor de las 12,30 horas en la comunidad mapuche Melinao Licán, sector Chamichaco, en el marco de una investigación por el delito de disparos injustificados en la vía pública.

    El procedimiento fue ejecutado tras una orden de entrada, registro e incautación solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Juzgado de Garantía de Collipulli.

    De acuerdo con la información entregada por la policía uniformada, el procedimiento incluyó el ingreso simultáneo a cuatro inmuebles de la comunidad investigada.

    “En el hecho, se decomisaron dos escopetas, una pistola a fogueo, gran cantidad de marihuana, tanto en granel como en plantas, dos chalecos antibalas, equipos radiales y munición calibre 12. Del hecho, se le dio cuenta al fiscal de turno, quien dispuso que los detenidos pasaran a control de detención”, detalló el prefecto de Malleco, coronel Manuel Aravena.

    Los detenidos corresponden a dos hombres de 29 y 36 años, además de una mujer de 43 años. Según los antecedentes policiales, uno de los imputados registra antecedentes penales y policiales por diversos delitos, mientras que los otros dos mantienen antecedentes menores.

    Armas, municiones y cannabis elaborada

    Durante el operativo fueron incautadas dos escopetas, una pistola a fogueo catalogada como arma prohibida, cartuchos calibre 12, dos chalecos antibalas, equipos de comunicación radial y cerca de ocho kilos de marihuana elaborada.

    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    El fiscal Carlos Bustos destacó que la investigación se originó a partir de denuncias por amenazas y que el trabajo de análisis criminal permitió identificar a los involucrados y reunir antecedentes para solicitar las órdenes judiciales.

    El persecutor resaltó además el impacto de la diligencia en la desarticulación de actividades ilícitas vinculadas tanto al tráfico de drogas como a la circulación de armamento.

    “Lo relevante de esto es que, a raíz de una investigación que nace por amenazas, previo análisis del sistema de análisis criminal de La Araucanía, se puede determinar y sacar de circulación este armamento, y también estos ocho kilos de droga que estaban dispuestos a ser comercializados, tanto en la región como fuera de esta”, precisó.

    Por instrucción del Ministerio Público, los tres imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli durante la jornada de este martes 23 de junio para el respectivo control de detención y formalización de cargos.

    En paralelo, las diligencias investigativas continúan con el objetivo de determinar el origen de las armas y la droga incautada, así como establecer posibles vínculos con otros delitos que se encuentran bajo investigación en la provincia de Malleco.

    Más sobre:PolicialErcillaRegión de La AraucaníaIncautaciónCarabinerosDrogaArmasNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast lidera quinto consejo de gabinete: reconoce 100 días “bastante intensos” y pide foco en plan por empleo

    Evo Morales y sus aliados suspenden bloqueos en Cochabamba mientras el gobierno boliviano reporta normalización gradual de las rutas

    Tomás Kast confirma respaldo a AC contra Grau apuntando a responsabilidad política por “reiterados errores” en proyecciones fiscales

    Mijail Bonito y caso de menores haitianos: “Se ha creado una suerte de alarma masiva (...) Hemos catalogado de crisis un evento que no parece serlo”

    Marisol Peña y AC contra Grau: “No veo mérito alguno en el libelo acusatorio para que se apruebe esta acusación”

    La Moneda pide a partidos crear nueva instancia de coordinación en medio de reclamos de la UDI y RN contra republicanos

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía presenta acusación en caso por robo a sucursal de Brinks en Rancagua

    Fiscalía presenta acusación en caso por robo a sucursal de Brinks en Rancagua

    2.
    Mijail Bonito y caso de menores haitianos: “Se ha creado una suerte de alarma masiva (...) Hemos catalogado de crisis un evento que no parece serlo”

    Mijail Bonito y caso de menores haitianos: “Se ha creado una suerte de alarma masiva (...) Hemos catalogado de crisis un evento que no parece serlo”

    3.
    Paolo Benanti, el fraile asesor del Papa en inteligencia artificial: “Quienes controlan la IA pueden controlar gran parte de nuestras vidas”

    Paolo Benanti, el fraile asesor del Papa en inteligencia artificial: “Quienes controlan la IA pueden controlar gran parte de nuestras vidas”

    4.
    Ministro Arrau e inicio del juicio por caso Grollmus: “Es el Estado quien tiene que liderar este proceso”

    Ministro Arrau e inicio del juicio por caso Grollmus: “Es el Estado quien tiene que liderar este proceso”

    5.
    Pontificia Universidad Católica crea la Dirección de Deportes y nombra a Harold Mayne-Nicholls para encabezarla

    Pontificia Universidad Católica crea la Dirección de Deportes y nombra a Harold Mayne-Nicholls para encabezarla

    6.
    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno

    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Cuándo es el próximo feriado y cómo funcionará el comercio durante el fin de semana largo

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Kast lidera quinto consejo de gabinete: reconoce 100 días “bastante intensos” y pide foco en plan por empleo
    Chile

    Kast lidera quinto consejo de gabinete: reconoce 100 días “bastante intensos” y pide foco en plan por empleo

    Tomás Kast confirma respaldo a AC contra Grau apuntando a responsabilidad política por “reiterados errores” en proyecciones fiscales

    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan
    Negocios

    La visión de Rosanna Costa y de cinco expresidentes del Banco Central sobre el legado de Greenspan

    Comisión de Trabajo del Senado reactivará proyecto de ley de 2018 que permite la contratación por hora

    CFA advierte que deuda pública superará el 45% del PIB y desestima inconsistencias en cifras fiscales del gobierno de Boric

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio
    Tendencias

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Técnico de Francia ya palpita la “final” ante la Noruega de Erling Haaland por el primer lugar del Grupo I: “Será decisivo”
    El Deportivo

    Técnico de Francia ya palpita la “final” ante la Noruega de Erling Haaland por el primer lugar del Grupo I: “Será decisivo”

    Erling Haaland lidera la victoria de Noruega sobre Senegal y los Vikingos clasifican a la próxima fase del Mundial

    Tras una larga suspensión por tormenta: Kylian Mbappé brilla para clasificar a Francia a la siguiente ronda del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road
    Cultura y entretención

    La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road

    Candelabro se repone y presenta a sus nuevos integrantes

    Un clásico de Broadway: La Jaula de las Locas alista su estreno en Chile con elenco local

    Evo Morales y sus aliados suspenden bloqueos en Cochabamba mientras el gobierno boliviano reporta normalización gradual de las rutas
    Mundo

    Evo Morales y sus aliados suspenden bloqueos en Cochabamba mientras el gobierno boliviano reporta normalización gradual de las rutas

    Estados Unidos suaviza las sanciones al petróleo iraní y asegura que Teherán aceptó el regreso de los inspectores nucleares de la ONU 

    Reino Unido recuerda 10 años del Brexit en medio de renuncia del primer ministro

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago