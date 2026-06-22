Devolución de cotizaciones en exceso de Fonasa: revisa si corresponde el pago con el RUT
Desde el Fondo Nacional de Salud se informó que se encuentran disponibles más de $6.195 millones para cotizantes o empleadores.
Desde el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se dio inicio a su nuevo proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), lo que facilita un pago a los beneficiarios que les corresponda.
Dicha instancia se realiza periódicamente por parte del organismo para restituir los recursos a cotizantes o empleadores que han realizado pagos superiores a lo requerido, con dos causales principales, correspondientes a:
- Doble pago idéntico: cuando un empleador paga la cotización de un mismo trabajador dos veces en un mismo mes. En esta situación el dinero se devuelve al empleador.
- Pago mayor al tope imponible legal: cuando un cotizante tiene múltiples fuentes de ingresos y la suma de sus cotizaciones supera el monto máximo legal de 87,8 UF mensuales. En este caso el dinero se regresa al cotizante.
Según datos de Fonasa para este proceso se dispone de $6.195.732.683 a devolver a 70.069 personas, contabilizados como 65.304 cotizantes y 4.765 empleadores.
Revisa el pago de la devolución de Fonasa
La propuesta de devolución de cotizaciones pagadas en exceso de Fonasa se puede revisar en el sitio dpe.fonasa.gob.cl.
Dentro de la plataforma se debe elegir entre persona natural o jurídica y entrar mediante ClaveÚnica o RUT, según corresponda.
Cabe recordar que el proceso se habilitó el pasado 19 de junio y se mantendrá disponible hasta el 6 de septiembre de 2026.
Desde Fonasa se informó que un grupo de personas que habían informado sus cuentas bancarias al organismo anteriormente ya recibieron su depósito de forma automática el 18 de junio.
Por su parte, cotizantes y empleadores de los que la entidad no cuenta con información bancaria deben ingresar sus datos y medio de pago para recibir su devolución.
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