Juanita Ringeling y el “reinicio” de su carrera: “Estas son historias que no hubiera podido hacer a los 21 o 25 años”

Juanita Ringeling (1986) cree que hoy lidia con la exposición de un modo diferente a cuando tenía 20 o 25 años. Lo atribuye a la experiencia, pero también a un factor algo más práctico: no vive en Santiago, sino que en Cachagua, su lugar de nacimiento y donde se instaló durante la pandemia junto a su pareja, el actor Matías Assler.

“Siempre la gente fue muy cariñosa, en la calle y en todas partes –asegura a Culto–. Pero obviamente uno se siente más expuesta u observada. Entonces es rico estar un poquito más alejada, sobre todo por los niños”.

Foto: Mega

Tras disminuir la actividad de su carrera actoral –producto de la maternidad y su compromiso con otros proyectos personales–, durante el último año ha sumado un puñado de estrenos y novedades. Su más reciente lanzamiento es Salvando a Ema, teleserie vertical de Mega en la que encarna a una enfermera que se compromete con proteger a una guagua huérfana que se encuentra bajo amenaza.

Según detalla el canal, esa producción en sus dos primeros días sumó más de 12,7 millones de visualizaciones y a la fecha totaliza más de 40 millones de visualizaciones. En tanto, en redes sociales se han multiplicado los mensajes que piden una segunda temporada. “Tendremos que darles en el gusto”, declara.

Según cuenta, “lo que me pareció muy atractivo de la propuesta que me hizo Mega es que ellos traspasaron a la teleserie vertical la fórmula de la teleserie tradicional, en términos de actuación, guión y estética. Creo que eso nos dio un plus versus lo que se estaba haciendo en Chile. Y estoy muy impactada por el nivel de visualizaciones y comentarios. Claramente hay gente que también quiere ver ficción en este formato”.

Foto: Mega

Si bien piensa que las teleseries verticales no son televisión –no al menos en su forma clásica–, sí identifica que ese título le ha reportado un volumen de reconocimiento propio de la pantalla chica.

“Mega le ha dado mucha vitrina a esta teleserie, y he estado con mucha exposición. Siento que me reubica en la actuación más masiva. Hice teatro este año y el año pasado, y si bien nos fue muy bien, no tiene la misma masividad que la televisión. Diría que entre el año pasado y este ha sido mi vuelta a casi todos los formatos actorales”, plantea.

Esa obra a la que alude es Antes, un montaje inspirado en la aclamada trilogía cinematográfica de Richard Linklater que protagonizan Ethan Hawke y Julie Delpy. Escrita por Antonio Zisis, dirigida por Rodrigo Sepúlveda y producida por The Cow, muestra tres encuentros a lo largo de 20 años entre dos personas cuyas vidas toman rumbos distintos, pero que se cruzan una y otra vez.

Primero se hizo con Gabriel Urzúa en el rol masculino y luego con Emilio Edwards. Ahora, adelanta la actriz, se planifica una nueva temporada para el próximo verano.

Ringeling reflexiona: “Si bien hubo un espacio de no tanto trabajo actoral, el oficio está y cuando se puso a prueba en este reinicio de mi carrera fue muy gratificante vivir la experiencia con tanta solidez. Ha sido una buena vuelta al mundo actoral”.

Nueva película

Durante 2025 Juanita Ringeling filmó Pequeña, el primer largometraje como director de Nicolás Jullian. Protagonizada junto a Francisco Pérez-Bannen, la historia sigue a Claudia y Óscar, y transcurre en Santiago durante un viaje en una aplicación de transporte. Esa instancia se transforma en un reencuentro inesperado entre dos personas que tuvieron un breve pero intenso romance hace 25 años en Madrid.

“Estamos hablando de los desastres de la vida misma, de los pasados sin resolver, de las equivocaciones que uno comete en la vida y que te persiguen por años”, explica.

Esa producción no se verá en salas, sino que en plataformas. Un punto que no le complica. “Es la gracia de los nuevos formatos. Hay películas pensadas para cine y hay películas que están pensadas para plataformas. Es lo que también está pasando con las teleseries, en que hay teleseries pensadas para la tele y hay teleseries verticales”, apunta.

“Todas estas plataformas y formatos son una oportunidad para seguir ejerciendo el oficio que tenemos como actores y como realizadores, y así finalmente contar historias. Si podemos llegar a más público, mejor”.

-Antes y Pequeña son historias íntimas que giran en torno a dos personajes. ¿Es pura coincidencia que haya hecho esos dos proyectos consecutivamente?

Yo creo que es sincronía, hay algún mensaje subliminal que la vida me está dando. Pero yo creo que también tiene que ver con cierta madurez que ahora tengo en mi vida y que puede recaer en mí la responsabilidad de interpretar a esos personajes. Son historias que quizás no hubiera podido hacer a los 21 años, a los 25 o los 27.

-¿Por qué piensa eso?

Por el rango etario que más o menos manejan los personajes, tanto en la película como en la obra. En la obra tengo que interpretar al mismo personaje a los 20, a los 30 y a los 40. Pero creo que a los 20 años es difícil interpretar a alguien de 40, pero a los 40 ya viviste los 20. Y con la película ocurre un poco lo mismo. De hecho, es un personaje mayor que yo. Creo que hace diez o 15 años ni siquiera hubiera dado con ese casting.

-¿Considera que este es su mejor momento actoral?

Creo que esa es una pregunta difícil. Me acuerdo que me la hicieron mucho cuando tenía como 27 o por ahí. Es un buen momento porque me ha permitido reconectar con la actuación desde muchas aristas distintas. Pero creo que el mejor momento no sólo se establece por el éxito laboral. Creo que hay que armonizar bastantes otras cosas para que sea como “el año de tu vida”. Y qué terrible que este sea el año de mi vida, o que lo hubiera sido a los 27, porque entonces ¿qué me queda para adelante? Creo que es un muy buen año, estoy muy agradecida, y espero que siga esta racha creativa. Esta es una pega que nos exige estar creando y eso es lo mantiene vivo a mi espíritu. Y bueno, también estoy con un tercer embarazo, que eso también es una felicidad enorme.