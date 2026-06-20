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    Orlando Bloom: “El trabajo de Pablo Larraín en Jackie es magistral y El Agente Topo es excelente”

    El célebre actor inglés estuvo en Chile en abril para grabar una campaña promocional. Aquí, en entrevista con Culto, habla de su conocimiento del cine de nuestro país, de su próxima película con Werner Herzog y de su debilidad por los roles de gran exigencia física. “La condición física cuenta la historia antes de que uno abra la boca. El público siente esa autenticidad”, afirma.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Orlando Bloom: “El trabajo de Pablo Larraín en Jackie es magistral y El Agente Topo es excelente”

    Orlando Bloom estuvo en Chile durante la penúltima semana de abril. La estrella al centro de las sagas El señor de los anillos y Piratas del Caribe viajó a nuestro país debido a compromisos comerciales, y durante su estadía se dejó ver posando en fotos con fanáticos y comiendo en Santiago junto a su equipo y anfitriones.

    Ahora, en conversación con Culto, el actor inglés revela el verdadero motivo de su visita y aborda el momento de su carrera.

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    “Me honra asociarme con Casillero del Diablo, un nombre legendario en el mundo del vino. Hemos estado filmando una nueva campaña y realmente no puedo esperar a que la gente la vea”, indica por escrito a este medio.

    La campaña –una pieza audiovisual en la que se ocupará de narrar la historia del vino en primera persona– se desplegará a nivel global en los próximos meses, siendo estrenada en Chile, Reino Unido, Brasil, México, Irlanda, entre otros mercados. Su asociación con esa firma también posee un componente personal: Bloom es un reconocido seguidor del Manchester United, club de fútbol que la misma marca auspicia desde el año 2010.

    El hito llega en un momento especial de su afamada trayectoria. Este 2026 se cumplen 25 años desde el debut de El señor de los anillos: La Comunidad del Anillo (2001), la cinta de Peter Jackson que lo puso en el mapa mundial gracias a su interpretación de Legolas, el elfo que años después volvió a encarnar en la trilogía de El hobbit.

    Eso sí, por el momento no hay información en torno a que vaya a retomar ese personaje en The hunt for Gollum, el filme dirigido y protagonizado por Andy Serkis, que sí traerá de vuelta a Ian McKellen (Gandalf) y Elijah Wood (Frodo), y se lanzará en las salas en diciembre de 2027.

    De hecho, con la excepción de Gran Turismo (2023), Bloom ha optado por mantenerse alejado de las superproducciones y parece interesado en proyectos que le permitan ejercitar otros músculos. Dos de sus últimos títulos son The cut (2024), donde se puso en la piel de un boxeador en busca de redención –papel para el que perdió más de 13 kilos–, y Acto encubierto (2025), comedia de acción de la plataforma Prime Video en la que asumió el rol de un actor fracasado que se infiltra en una banda criminal.

    Aún está pendiente de estreno Bucking fastard, película dirigida por Werner Herzog y protagonizada por las hermanas Kate Mara y Rooney Mara. El propio cineasta alemán ha afirmado que el filme le permite completar “un círculo en un tríptico operático” junto con Fitzcarraldo (1982) y Grizzly man (2005), es decir, palabras mayores.

    “Prefiero no entrar en detalles específicos hoy y arriesgarme a malinterpretar el proyecto o poner palabras en boca de Werner que no sean exactas”, declara el actor. “Lo que sí diré es que estar conectado a un cuerpo de trabajo junto a Fitzcarraldo y Grizzly man es un honor”.

    -¿Está familiarizado con el trabajo de directores chilenos como Pablo Larraín, Sebastián Lelio o Maite Alberdi?

    No he visto todas sus películas, pero el trabajo de Larraín en Jackie y Spencer es magistral, y El agente topo es excelente.

    -A lo largo de su carrera ha hecho películas muy demandantes físicamente (Troya, El señor de los anillos, por nombrar algunas). ¿Qué le atrae de este tipo de roles?

    Me rompí la espalda unos años antes de El señor de los anillos y los médicos dijeron que quizás no volvería a caminar. Tal vez por eso me atrajeron los desafíos físicos. Más allá de eso, la condición física cuenta la historia antes de que uno abra la boca. El público siente esa autenticidad.

    -¿Hay algo que haya aprendido como adulto y que desearía haber sabido cuando comenzaba en este negocio?

    Simplemente ser más amable con uno mismo y tener más paciencia. Disfrutar la magia mientras sucede.

    -¿Cuál es tu variedad de vino favorita?

    ¿Honestamente? Un buen rosado. Sé que no es la respuesta más impresionante en Chile. Pero estar aquí me ha hecho enamorarme del Carmenere. Y, en última instancia, el vino se trata del momento y de las personas con quienes lo compartes. Eso es lo que lo convierte en una experiencia compartida y disfrutable.

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