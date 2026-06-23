“Presiones externas”: Gustavo Álvarez explica los motivos de su sorpresiva renuncia a San Lorenzo

Mucha sorpresa causó en Argentina la renuncia de Gustavo Álvarez como técnico de San Lorenzo. El exentrenador de Universidad de Chile dimitió después de diferencias irreconciliables con la dirigencia, las que se acentuaron en las últimas horas.

“La postura dirigencial tuvo en cuenta que el club recibió sondeos por determinados jugadores incluidos en esa nómina, por lo que apartarlos del plantel podía afectar su valoración y condicionar eventuales negociaciones futuras. A su vez, también se analizaron situaciones vinculadas a futbolistas juveniles que habían quedado fuera de la pretemporada, entendiendo que su desarrollo, proyección y visibilidad forman parte del patrimonio deportivo que la institución debe proteger”, explicó la institución mediante un comunicado.

Frente a ese emplazamiento, el entrenador respondió por la misma vía. “Considero que el Fútbol Profesional del Club necesita una profunda reestructuración ya que para resultados distintos se necesitan procedimientos diferentes a los habituales que han llevado a la institución a esta complicada realidad”, comenzó diciendo.

En ese contexto, insistió en que “para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno”.

Asimismo, Álvarez aclaró que consideró tres puntos para el armado del plantel para el segundo semestre: “Mantener la mayor parte de la base del equipo habitualmente titular, sabiendo que la situación económica del club necesita de transferencias; reemplazo de los jugadores transferidos con incorporaciones de jerarquía similar; y promoción de futbolistas juveniles (de 3ra, 4ta, 5ta y 6ta división) ocupando en el plantel profesional los lugares de futbolistas prescindibles listado único de 11 futbolistas (entre los que no había ningún juvenil) aprobado por unanimidad entre las partes, en la reunión del jueves 18 de junio entre CT, Consejo de Fútbol y Sub-Comisión de Futbol Profesional)”.

El detonante

El detonante, según el entrenador, estuvo en la solicitud de la dirigencia de modificar nombres que no serían tenidos en cuenta. “Por último, dejo en claro que el sábado 20 de junio por la noche se me comunica la necesidad de cambiar tres nombres en la lista de jugadores prescindibles por presiones externas , a lo que respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo, el día domingo tras varias conversaciones finalizamos el vínculo de palabra y se me informa que no me presente al entrenamiento del lunes 22 de junio”, profundizó.

“Ante esta realidad prefiero dar un paso al costado y que el club no se vea perjudicado por acciones legales de terceros”, cerró el técnico, junto con agradecer a los hinchas, jugadores y staff.