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    Trump renueva sus críticas a Starmer tras su dimisión y carga contra sus políticas en “energía e inmigración”

    Trump además criticó que Starmer “no fue bueno” con Estados Unidos “en el marco de la OTAN”, en referencia a su negativa inicial al uso de bases aéreas para la ofensiva contra Irán.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado sus críticas contra el primer ministro saliente de Reino Unido, Keir Starmer, afirmando que “se hizo mucho daño” con su postura sobre energía e inmigración, así como con sus decisiones en torno a la relación con Estados Unidos en el marco de la ofensiva contra Irán.

    Trump, que ha manifestado que Starmer “es un hombre encantador” al que considera “algo así como un amigo”, ha subrayado sin embargo que “cometió errores con la energía”. “Tienen molinos por todas partes. Tienen el petróleo del mar del Norte, pero no dejan que nadie realice prospecciones”, ha lamentado, ahondando en sus críticas contra Londres sobre este tema.

    “Reino Unido compra mucha de su energía. ¿Saben dónde? En Noruega. ¿Saben de dónde sacan ellos su petróleo? Del mar del Norte”, ha sostenido. “Reino Unido tiene una porción mucho mejor del mar del Norte”, ha explicado, antes de apuntar que Londres mantiene su postura energética “por motivos ambientales”.

    Asimismo, ha criticado que Starmer “no fue bueno” con Estados Unidos “en el marco de la OTAN”, en referencia a su negativa inicial al uso de bases aéreas para la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Israel contra Irán. “Fue una mala decisión”, ha manifestado Trump, quien ha reseñado que el jefe del Gobierno británico cambió posteriormente de posición.

    “Eso le hizo mucho daño. Le deseo lo mejor, pero tiene dos problemas. Energía, inmigración y criminalidad, pero sobre todo energía e inmigración”, ha argüido. “Realmente se hizo mucho, mucho daño”, ha zanjado Trump, en su primera reacción oficial al anuncio de Starmer sobre su dimisión como primer ministro de Reino Unido, ante la presión interna en el Partido Laborista y la caída de su popularidad.

    El propio Trump aseguró el domingo que Starmer iba a presentar su dimisión, un día antes de que fuera oficial. “Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: inmigración y energía”, dijo, en referencia nuevamente a la explotación del petróleo en el mar del Norte y la postura de Londres durante la ofensiva contra Irán, lanzada en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo acuerdo nuclear.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránReino UnidoKeir Starmer

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