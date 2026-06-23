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    “Es un hecho macabro”: alcalde de San Bernardo evidencia falta de dotación policial tras muerte de niño en encerrona

    El niño de 12 años habría intentado huir de la encerrona, sin embargo quedó atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por el vehículo mientras los delincuentes conducían.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Una trágica situación se registró la madrugada de este martes en la comuna de San Bernardo, donde un niño de 12 años falleció tras sufrir una encerrona en el vehículo donde se trasladaba con su padre y una tía.

    De acuerdo a los primeros antecedentes, un grupo de delincuentes abordó a la familia y la amenazó con armas cortopunzantes con el fin de sustraer el vehículo. Durante el robo, el menor de edad no habría podido escapar, puesto que habría quedado atrapado con el cinturón de seguridad, “por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”, indicaron desde la Fiscalía.

    La situación generó gran conmoción, incluso el Presidente José Antonio Kast lamentó el lo ocurrido.

    En diálogo con la prensa, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, calificó el hecho como “completamente macabro. Para uno que es padre es difícil pensar en cómo enfrentar una situación así. Es un tema complejo y le podría pasar a cualquiera”, indicó.

    La autoridad señaló que la comuna sufre un déficit policial. “Imagínate que de cien casos, Carabineros va a responder a 37, es decir, los delincuentes saben que su posibilidad de que, frente a un hecho delictual los sorprendan, es menos de la mitad de lo que podría ocurrir en su aprehensión”.

    El jefe comunal aseguró que desde el Municipio tendrán “una posición mucho más dura respecto a acciones concretas”. “Nosotros esperamos que Infraestructura Crítica sea aplicable porque es una señal concreta”.

    No obstante, precisó que esta tragedia respondería a “un problema multifactorial y creo que una sola medida por sí sola no es suficiente, son un conjunto de acciones que hay que realizar".

    Eso sí, el alcalde recalcó que la prioridad es que en la comuna necesitan “mayor presencia, copamiento policial y eso obliga a tener mayor presencia con policías en los territorios y no solamente en los horarios más concurridos (…) esto ocurre en la madrugada, por lo tanto habrá que fortalecer una estrategia que apunte justamente a propósito de los hechos delictuales que están ocurriendo en el territorio”.

    Más sobre:San BernardoEncerronaMuerte niñosMuerte niño 12 años

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