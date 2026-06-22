La canción más difícil de The Beatles: el dolor de cabeza oculto en el disco Abbey Road

Para enero de 1969, The Beatles habían trabajado en el fallido proyecto Get Back (el que finalmente sería el álbum Let It Be). En los meses siguientes, tras muchas conversaciones subterráneas, decidieron abocarse a la grabación de un nuevo disco, en que ojalá las vibras del grupo funcionaran mejor que lo que habían conseguido hasta entonces.

Así, entre febrero y agosto de 1969, el grupo registró Abbey Road, el que a la postre sería el último disco del grupo. Si bien nadie lo sabía, era un hecho que el ambiente alrededor le daba un cierto aire a despedida. George Harrison recordaría más tarde: “Sentíamos que estábamos llegando al final del camino”.

Pero ese memorable álbum, que incluyó temas insignes como Something o Come Together, también registró la canción que más problemas le dio al grupo.

RS294_AR_Press10-The Beatles-Tittenhurst August 22 1969-© Apple Corps Ltd.

The Beatles y la canción que más problemas les dio: “Tuvimos que aprenderla a fondo”

En rigor se trata de los temas que componen la Cara B del álbum, en que se unieron pequeñas composiciones en torno a un solo gran medley. En una de ellas, The Beatles hicieron gala de su consabida habilidad para las armonías vocales.

Esta canción fue una gema desconocida del catálogo beatle. Pulida, atmosférica, elegante, con la brillantez de un cuarzo en la oscuridad fue muy compleja de grabar, dada que son capas y capas de voces superpuestas, grabadas por John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

“La letra es muy sencilla. La armonía fue bastante difícil de cantar. Tuvimos que aprenderla a fondo. Pero creo que es una de las canciones que impresionará a la mayoría. Es realmente buena”, recordó años más tarde Harrison.

Se refiere, claro, a Because, la segunda canción de Lado B.