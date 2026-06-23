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    Presidente Kast presenta proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE)

    El Mandatario sostuvo que esta iniciativa apela a "restaurar el reconocimiento al mérito y al esfuerzo” de los estudiantes, y a brindarle la libertad a los padres de "elegir el proyecto educativo para sus hijos”.

    Por 
    Helen Mora
     
    Daniela Silva
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde La Moneda el Presidente José Antonio Kast presentó este martes el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), iniciativa que busca “restituir el reconocimiento del mérito como eje central de la admisión” educacional.

    Eso sí, previo a dar a conocer la medida, dedicó unos minutos para abordar el fallecimiento de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo tras ser víctima de una encerrona junto a su familia durante esta madrugada.

    “Hoy día es un día de sentimientos encontrados. Por un lado vemos esta modificación legal y por otro lado lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia”, dijo el Presidente.

    Luego de lamentar el hecho, dio paso a la materia educacional, criticando, en primer lugar, la reforma de la expresidenta Michelle Bachelet.

    “Los procesos educacionales toman años. Uno no hace una reforma educacional y ve los resultados al día siguiente. toma tiempo y es lo que planteamos hace más de diez años cuando se hizo la reforma educacional”, dijo.

    En esa línea, sostuvo que cualquier gobierno que ”plantea una reforma en educación, busca lo mejor para los niños, pero lo que hemos podido analizar es que eso no se logró“.

    Hecho ese punto, explicó que lo que busca su proyecto es “abordar cómo se selecciona para el sistema escolar, y que ese sistema escolar le dé una oportunidad a todos”.

    Además, destacó que esta iniciativa apela a “restaurar el reconocimiento al mérito y al esfuerzo” de los estudiantes.

    Con ello, también dijo que se trata de “un sistema que opta por la libertad de los padres de elegir el proyecto educativo para sus hijos”.

    De qué trata el proyecto del Ejecutivo que busca modificar el SAE

    En sus primeras palabras al presentar el proyecto junto al Mandatario, la ministra de Educación, María Paz Arzola, lamentó que diez años atrás, cuando se diseñó el actual sistema de admisión, “se instaló una desconfianza generalizada hacia los colegios”.

    “Con tal de impedir cualquier espacio para eventuales prácticas discriminatorias, se eliminó también cualquier margen para la toma de decisiones descentralizadas, oportunas y situadas”, afirmó.

    En ese sentido, sostuvo, el objetivo de esta reforma al SAE que presentan desde el Ejecutivo es devolver la confianza hacia los colegios.

    “No pretendemos deshacer lo que existe. Hoy día tenemos un sistema de postulación que permite trazabilidad y transparencia y eso es algo que nosotros reconocemos y que pensamos que vale la pena preservar”, explicó.

    Sobre las razones para presentar estas modificaciones, argumentó que el 80% de quienes postulan a colegios con cupos insuficientes -es decir, cuatro de cada cinco postulantes- no cumplen con los cuatro criterios que soncidera el SAE, “y en definitiva terminan siendo asignados en virtud del azar”.

    “Nuestro objetivo es reducir ese resultado, introduciendo un espacio para que el sistema vigente, que es muy rígido, permita a las familias participar de un proceso de admisión que las mire a la cara y que tengan en cuenta sus particularidades, sus necesidades y especialmente sus méritos”, señaló.

    En ese sentido, explicó, el proyecto permitirá que las familias sigan postulando a través de un sistema único donde podrán indicar su preferencia.

    “La diferencia será que dentro de este sistema convivirán colegios que preserven el mecanismo de asignación actual, y colegios que aplicarán un proceso presencial basado en otros criterios relacionados a su proyecto educativo”, sentenció.

    Así, el proyecto de ley considera la creación de dos mecanismos complementarios de admisión: Elección Mutua (EM), y Asignación Aleatoria (AA).

    Ambos operarán en una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación.

    En el caso de Elección Mutua (EM), ésta será una modalidad voluntaria para establecimientos con sobredemanda, y permitirá considerar criterios “objetivos, transparentes y no discriminatorios”.

    En éste, destacó Arzola, “se aplicarán un proceso presencial basado en otros criterios relacionados a su proyecto educativo que permitan minimizar la asignación por azar”.

    Los criterios que pueden considerarse, indican, son los siguientes:

    • Adhesión al proyecto educativo.
    • Asistencia previa al establecimiento.
    • Participación en reuniones informativas.
    • Aptitudes para programas de especialización.
    • Rendimiento académico desde 7° básico.
    • Entrevistas.
    • Proximidad territorial.

    En esta modildad se indica que existirán resguardos de inclusión, con reserva de cupos para estudiantes prioritarios SEP, y reserva de cupos para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.

    Una vez realizada esta etapa, el sistema asignará a cada postulante la opción más preferida en que haya sido admitido, “y sólo en última instancia, es decir, en los cupos que no se llenen en dichos colegios o en el resto de ellos que no opten por esta etapa, se aplicará el desempate aleatorio”.

    Por otra parte, en el caso del método de Asignación Aleatoria (AA), se mantiene el actual sistema de asignación centralizada y se aplica a los establecimientos que no opten por la modalidad de Elección Mutua, o vacantes que queden disponibles tras el proceso de Elección Mutua.

    Al respecto, Arzola manifestó a que espera que el proyecto cuente con los votos para convertirse en ley.

    "Creemos en una educación que valora el esfuerzo y el compromiso, en la importancia de que las familias participen activamente en la educación de sus hijos y colaboren con su escuela y en comunidades educativas que construyan proyectos con identidad propia, identidad que permita enriquecer la diversidad del sistema escolar", concluyó la titular de Educación.

    Más sobre:Admisión escolarSAEEducaciónJosé Antonio KastGobierno

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