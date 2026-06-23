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    Minuto a minuto: la Cámara de Diputados vota la AC contra el exministro Grau

    El libelo en cuestión acusa al exsecretario de Estado de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A partir de las 10.00 horas está programado que la Cámara de Diputados lleve a cabo la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

    Ayer, la comisión revisora de la acusación recomendó rechazar el documento que fue presentado por los partidos Republicano y Nacional Libertario, y que además contó con las firmas de respaldo de legisladores del Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN) y el Partido Social Cristiano (PSC).

    El libelo en cuestión acusa al exsecretario de Estado de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, particularmente por supuestos errores en la elaboración de proyecciones fiscales y el Informe de Finanzas Públicas.

    Si bien la AC tiene una base del alrededor de 79 votos para ser aprobada en la Cámara por el apoyo mayoritario de la derecha y el PDG, la votación será más estrecha de lo esperado. Esto, ya que hay 10 permisos para ausentarse, y sumado a eso, ya hay algunos legisladores oficialistas que han adelantado que votarán en contra.

    En la bancada de RN en tanto, también se han dado a conocer algunos desmarques.

    Sigue en La Tercera el minuto a minuto de la votación:

    Comienza la sesión de Sala que debatirá el libelo

    Zandra Parisi sostiene que bancada del PDG votará a favor de acusación

    Existen al menos 10 permisos de parlamentarios para esta sesión

    Para la sesión ordinaria de este martes, existen 10 diputados y diputadas con permisos que permiten su ausencia. Ellos son:

    María Francisca Bello, por licencia médica; Lilian Betancurt, por licencia médica; Erich Grohs, por impedimento grave; Daniel Manouchehri, por permiso especial Comités Parlamentarios; Cristóbal Martínez, por permiso especial Comités Parlamentarios; José Meza, por permiso parental; José Montalva, por permiso especial Comités Parlamentarios; Javiera Morales, por licencia médica; Tamara Ramírez, por licencia médica, y Macarena Santelices, por impedimento grave.

    Exministro Grau llegó hasta las dependencias del Congreso Nacional

    El exministro Grau llegó antes de las 10.00 horas, donde no contestó preguntas, y posteriormente, se quedó en la oficina de la bancada de diputados del Frente Amplio, en la espera del inicio de sesión.

    Cómo fueron las AC contra los secretarios de Estado antes de Grau

    Dos exministras del Interior; un titular de Desarrollo Social; una jefa de la cartera de Justicia; uno de Educación; uno de Vivienda; una de Defensa y uno de Energía debieron enfrentar libelos en su contra. Solo uno tuvo que defenderse de la AC ante la Sala del Senado

    Revisa el detalle en el siguiente enlace.

    Persisten dudas entre diputados oficialistas

    A horas de su votación, la acusación contra Grau cuenta con una mayoría, pero persisten dudas entre diputados oficialistas

    Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalNicolás GrauCámara de DiputadosVotaciónAClíbelo

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