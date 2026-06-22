SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    A 24 horas de votación de acusación contra Grau, persisten dudas entre diputados oficialistas

    Si bien el libelo aún tiene una base de votos para ser aprobado en la Cámara (básicamente por el apoyo mayoritario de la derecha y el PDG), el desenlace será más estrecho de lo esperado, en vista de que algunos legisladores del sector ya han adelantado que votarán en contra o bien se declaran en suspenso.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    Con las exposiciones de los exministros de Hacienda, Andrés Velasco y Manuel Marfán y los abogados Pablo Lizama y Juan José Romero, la comisión revisora de acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio) culminó su trabajo esta tarde.

    La instancia quedó de votar a partir de las 17.30, sin embargo, los diputados acusadores lograron dos avales jurídicos importantes en las exposiciones de los abogados Lizama y Romero, aun cuando los extitulares de Hacienda reiteraron sus reparos al libelo.

    Independientemente de esas disquisiciones en el plano académico, la acusación se definirá por los votos en la sala y por consideraciones esencialmente políticas.

    La presentación de cuatro capítulos, redactada por libertarios y republicanos, tiene como reproche central los errores en la proyección de la deuda pública y en la elaboración de la Ley de Presupuestos, a pesar de advertencias de organismos como el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo.

    Si bien hasta el cierre de esta edición, la acusación aún tenía una base de votos para ser aprobada en la Cámara (básicamente por el apoyo mayoritario de la derecha y el PDG), el desenlace será más estrecho de lo esperado, en vista que algunos legisladores oficialistas ya han adelantado que votarán en contra o bien se declaran en suspenso.

    Entre ellos se suman los legisladores de Evópoli (Tomás Kast y Jorge Guzmán) y la diputada Joanna Pérez (independiente, ex Demócratas, asociada a RN).

    Sin embargo, el principal desmarque se está evidenciando en la bancada de Renovación Nacional.

    Hasta inicios de la semana pasada la principal disidente al libelo de los libertarios y republicanos era la diputada Ximena Ossandón (RN), actual vicepresidenta de la Cámara.

    El jueves Andrés Celis (RN) adelantó su rechazo y este fin de semana lo hicieron Luis Pardo (RN) y Diego Schalper (jefe de bancada de RN).

    “Si queremos provocar un cambio de rumbo efectivo y positivo para Chile, tenemos que atrevernos a hablarle a Chile, más que a los nichos electorales, superar la polarización y cuidar las instituciones; claramente esta AC nos aleja de ese propósito. Votaré en contra”, escribió Pardo en una columna publicada en La Tercera.

    “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros”, dijo Schalper este lunes, cuyo anuncio de que iba a votar en contra -manifestado en una entrevista en Canal 13 el domingo- provocó un nuevo conflicto en la derecha.

    Estos argumentos y en especial exposición crítica que hizo la semana pasada la académica y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña (independiente, pero referente en la derecha) también pesó en la bancada de RN.

    De hecho, hay un grupo de diputados de esa colectividad, Claudia Mora, Mauro González y Juan Carlos Beltrán, que señalan estar en reflexión.

    “Lo estoy analizando”, dijo Beltrán.

    “Más allá de los antecedentes, del informe, de la responsabilidad política sobre este desorden y responsabilidad fiscal del exministro Grau, a mí lo que me preocupa es el tono y el destino de estas acusaciones. Si vemos los últimos cuatro años, hemos visto tantas acusaciones que no prosperaron, que no terminaron en absolutamente nada, transformándose en un gasto de tiempo, en un gasto de recursos públicos... En lo personal, lo voy a resolver mañana mismo cuando inicie la sesión”, señaló González.

    Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalNicolás GrauRN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba

    Exministros de Hacienda Marfán y Velasco presentan sus reparos de la AC contra Nicolás Grau ante la comisión revisora

    Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

    CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030

    Torrealba no se rinde: exalcalde pide reabrir investigación y enumera diligencias contra su círculo de hierro

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones

    Lo más leído

    1.
    Diputado Schalper: “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros”

    Diputado Schalper: “Chile no puede seguir con la temporada de acusaciones constitucionales porque eso es propio de los países bananeros”

    2.
    Kast encabeza su quinto consejo de gabinete y hace balance de sus primeros 100 días: “Han sido bastante intensos”

    Kast encabeza su quinto consejo de gabinete y hace balance de sus primeros 100 días: “Han sido bastante intensos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Senegal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Senegal en TV y streaming

    Rating del domingo 21 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba
    Chile

    Gobierno anuncia querellas: evacúan el GAM, Juzgados Civiles y Centro de Justicia por amenazas de bomba

    Exministros de Hacienda Marfán y Velasco presentan sus reparos de la AC contra Nicolás Grau ante la comisión revisora

    Dónde y a qué hora ver a Jordania vs. Argelia en TV y streaming

    CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030
    Negocios

    CFA reitera advertencia por deuda pública y dice que podría superar el nivel prudente entre 2027 y 2030

    Biministro Mas prevé mayor creación de empleo privado en el mediano plazo

    Los acreedores de Sartor por casi $30 mil millones: matriz de Isapre Nueva Masvida, Michael Clark y BCI

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)
    Tendencias

    Para qué son las pausas de hidratación en el Mundial 2026 (y por qué a muchos fanáticos no les gustan)

    Frío intenso, heladas y, ¿lluvia? El pronóstico para la Región Metropolitana y zona central para estos días

    Por qué dejar de consumir azúcar del todo podría ser perjudicial para la microbiota, según un reciente estudio

    Como ante el Real Madrid en 2017: así fue el tanto que convirtió a Lionel Messi en el máximo goleador de los Mundiales
    El Deportivo

    Como ante el Real Madrid en 2017: así fue el tanto que convirtió a Lionel Messi en el máximo goleador de los Mundiales

    Leyenda en solitario: Lionel Messi anota ante Austria, supera a Miroslav Klose y es el goleador histórico de los Mundiales

    Con el camarín roto y obligado a ganarle a España: el difícil presente de Marcelo Bielsa con Uruguay en el Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon
    Cultura y entretención

    “No hay vuelta atrás”: así se armó el impactante regreso de House of the Dragon

    We Tripantu, el significado del mal llamado “año nuevo mapuche” y su celebración en el país

    La saga de El Padrino tendrá un nuevo episodio centrado en las mujeres del clan Corleone

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones
    Mundo

    La estrategia legal de Iván Cepeda para impugnar los resultados de las elecciones

    Estados Unidos autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses ante el avance de las negociaciones

    Zelenski agradece a Starmer su compromiso con Ucrania y desea a Reino Unido “todo el éxito” en su nueva etapa

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago