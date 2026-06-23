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    GORE de Santiago lanza Sistema de Emergencia Regional para proyectar y gestionar riesgos naturales y antrópicos

    El objetivo de la plataforma es aumentar la preparación de las comunidades ante emergencias y desastres, centralizando la información.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Con la llegada del invierno aumentan las lluvias, fenómeno climático que en más de una ocasión ha generado estragos en la ciudad de Santiago. Precisamente ese tipo de situaciones son las que se podrán prever con el Sistema de Emergencia Regional, plataforma digital que permite proyectar y gestionar el riesgo en las 52 comunas de la Región Metropolitana.

    Así lo planteó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, quien remarcó que “las emergencias no pueden seguir enfrentándose solo cuando ocurren”.

    En detalle, esta plataforma digital integral forma parte de CONDOR: Observatorio Regional, una herramienta que permite acceder, gestionar y visualizar información geoespacial, lo que facilita a las instituciones tomar decisiones a partir de datos concretos y estandarizados.

    “Con la plataforma CONDOR y el Sistema de Emergencia Regional estamos dando un salto hacia una gestión basada en datos, coordinación y prevención, integrando información clave para apoyar la toma de decisiones y fortalecer la colaboración entre instituciones”, destacó el gobernador.

    El Sistema de Emergencia Regional nace en el marco del proyecto Diagnóstico de Planes Comunales de Reducción de Riesgos y Emergencias en la Región Metropolitana, ejecutado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

    Su enfoque es integrar datos sobre riesgos naturales y antrópicos, mejorar su visualización y fortalecer la coordinación interinstitucional, con el objetivo de aumentar la preparación de las comunidades ante emergencias y desastres.

    Según precisaron desde el Gobierno Regional, la plataforma -al formar parte de CONDOR- “centraliza información para apoyar la coordinación entre autoridades locales, organismos de emergencia y otros actores vinculados a la gestión del riesgo”.

    En ese marco, el director regional metropolitano del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, destacó que esta herramienta representa “un tremendo aporte” para la coordinación de organismos.

    “Las emergencias son multidimensionales, son abordadas por distintos actores y aquí el abordaje desde el municipio es importante, se convierte en una herramienta también de planificación municipal para la gestión de riesgo de desastre. Por lo tanto se facilita el trabajo desde lo local hacia lo regional. Evidentemente se trata de un avance”, sostuvo.

    Esta iniciativa tuvo una inversión de $395.550.000. Según especificó Orrego, dentro de las ventajas, está que se podrá “fortalecer las capacidades de respuesta de Bomberos y municipios”.

    ¿Qué tan preparado estamos ante un desastre natural? DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:SantiagoCONDORSeguridadGoreGobierno regionalClaudio Orrego

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