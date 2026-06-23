Gobierno confirma que fueron localizados los 64 niños haitianos que figuraban como inubicables en un preinforme de Contraloría

En un punto de prensa, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Eduardo Cerna, informaron que fueron encontrados los 64 niños que se mantenían inubicables según un preinforme de la Contraloría General de la República.

“ Ya puedo dar cuenta hoy día que hemos ubicado a los 64. De ellos 63 se encuentran en Chile, una adolescente se encuentra en México ”, detalló Cerna.

Respecto a la adolescente, el director de la PDI señaló que la policía tomó contacto con el padre que reside en Chile y efectuaron una “videoconferencia con la madre y la niña verificando que se encuentra bien”.

“Es decir, con eso cerramos el ciclo que tenemos todos ubicados, respecto de esta nómina acotada que estamos verificando. Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente”, resaltó.

La autoridad explicó que la mayoría de los menores están ingresados al sistema de salud y educación, “solamente sobre cinco de ellos no tenemos registro que estén en el sistema de educación”, indicó.

Sobre ello, señaló que “puede ser porque su llegada a Chile fue hace poco tiempo, y más del 50% de estos jóvenes están entre los 15 y los 18 años. Entonces, imagino que es un proceso que se está reubicando, restableciendo relaciones o registros para poder insertarse en la educación”.

Lo importante -resaltó la autoridad policial- es que “están ubicados los 64 y la mayoría está inserto en el medio educativo y el soporte de salud”.

“Todos están migratoriamente regulares”

En la instancia, el director de la PDI aseguró que todos los menores ubicados ingresaron al país “bajo la modalidad de una Visa de reunificación”. En consecuencia, confirmó que “los 63 menores y adolescentes que están en Chile, todos están migratoriamente regulares”.

Junto con ello, remarcó que en ninguno de estos casos existen antecedentes sobre delitos de tráfico de personas u otros.

“Están todos como migrantes regulares, están con su padre, madre, hermanos, en algunos casos están con tíos, primos, padrastros, están con un adulto que tiene algún tipo de relación o vinculación con ellos”, sostuvo.

Desde el gobierno, la ministra Wulf valoró los trabajos realizados. “Yo me quedo tranquila con que los niños y adolescentes se encuentren bien, ese es el foco de nuestro gobierno, trabajar por la infancia y despejar cualquier duda”.

“Ahora pasamos a una nueva fase, donde aparte de tener que verificar el estado general de las reunificaciones familiares en términos preventivos, asegurarnos de que los niños estén escolarizados, estén bien, podamos también eliminar las diferentes brechas que demuestra el Estado de Chile en sus diversas instituciones”, indicó.