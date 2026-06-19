Se buscan 64 niños haitianos: las acciones del gobierno para ubicar a los menores

El pre informe de Contraloría sobre el ingreso de niños haitianos para reunificación familiar en Chile no solo expuso una larga cadena de errores e irregularidades administrativas en los mecanismo de control de este tipo de flujos migratorios, sino que además incluyó una revisión en terreno.

En ese trabajo de campo, la Contraloría quiso revisar que los menores registrados estuvieran en sus domicilios y en compañía de quien se supone es el adulto responsable en Chile.

Un punto clave en esto es aclarar que el pre informe de la Contraloría, para fines metodológicos de su investigación, hizo un muestreo específico y solo respecto de ellos realizó visitas a terreno. Es decir, la imagen que muestra el ente contralor es una pequeña fracción de un universo mucho más grande, que podría alcanzar a miles de menores de edad.

La pequeña fracción de la Contraloría se redujo a una muestra de 105 niños, niñas y adolescentes (NNA) que ingresaron al país entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025. Pese a delimitar a esos tres meses, incluyeron un vuelo chárter del 15 de octubre de 2025.

La entidad que lidera la contralora Dorothy Pérez procedió a revisar las direcciones reportadas por esos 105 menores. Así se constató lo siguiente: "Las direcciones estaban ubicadas en ocho comunas de la Región Metropolitana de Santiago: Quilicura, Cerrillos, Puente Alto, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Conchalí y San Bernardo “.

En esas comunas se procedió a realizar visitas en compañía de funcionarios de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) correspondientes a dichos municipios, a excepción de Conchalí donde se trabajó en conjunto con la Oficina de Protección de Derechos (OPD).

En este trabajo de campo fue que se constató que 41 NNA se encontraban en la dirección señalada en su respectiva solicitud de reunificación familiar.

En todo el resto -de ahí viene el listado de los 64- se advirtieron situaciones tales como: NNA que no vivían con el adulto responsable de su reunificación familiar, que no se encontraban en el domicilio al momento de la visita o que no vivían en la dirección registrada.

Luego de que el pre informe se hiciera público y explotara en los medios, el gobierno se activó al considerar que los hallazgos de la Contraloría eran de la máxima gravedad. Para eso el Presidente José Antonio Kast convocó a los tres poderes del Estado a La Moneda y a su vez armó una Fuerza de Tarea Interinstitucional destinada a “recopilar antecedentes, articular capacidades del Estado y contribuir al esclarecimiento de la situación de niños y adolescentes haitianos que habrían ingresado al país mediante procesos de reunificación familiar”.

Kast optó por designar como coordinadora a la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf (Republicana) y definió que se harán todos los cruces necesarios para analizar el periodo 2022-2025.

La socióloga asumió el protagonismo de esto y, recibiendo el encargo de Kast, fijó como prioridad ubicar a los menores que no pudieron ser encontrados por la Contraloría al momento de hacer sus fiscalizaciones en terreno. Esto a pesar de que el gobierno dice que no tiene en su poder el listado de los 64 menores.

Se activan las municipalidades

Según los registros del pre informe de Contraloría hay 18 menores con domicilios registrados en Quilicura, 12 en Estación Central, 10 en San Bernardo, ocho en Pedro Aguirre Cerda, siete en Lo Espejo, cinco en Conchalí, tres en Puente Alto y uno en Cerrillos. Pese a que esas son las cifras incluidas en el pre informe, algunos municipios registran más menores.

Wulf, junto con el subsecretario de la Niñez Marcelo Sánchez, son los encargados de coordinar y supervisar las Oficinas Locales de la Niñez (OLN). Estas instancias tienen competencia comunal, a lo largo de todo el territorio nacional, y su misión es la protección administrativa de los derechos de los NNA. Según las municipalidades, la cartera que lidera Wulf habilitó una alerta en la plataforma GSL-Niñez para centralizar la información y gestionar su derivación a las OLN.

En la Municipalidad de San Bernardo dicen que fue en enero cuando la Contraloría tomó contacto con ellos para requerirles el apoyo de la OLN en la búsqueda de 14 niños.

De ahí se produjo un trabajo en terreno junto a Contraloría para ir en la búsqueda, y si bien oficialmente en el municipio dicen que no se pueden entregar detalles en específico pues se está investigando, fuentes entendidas dicen que se habrían encontrado a ocho niños .

“Encontramos, y con nuestra oficina, tanto de la niñez como de migrante, hemos estado acompañando y haciendo seguimiento a aquellos casos. Sin embargo, no podemos compartir esta información, puesto que, del punto de vista humanitario y sensible, el mayor interés es el resguardo de estas niñas y niños”, dice el alcalde Christopher White (PS).

En Pedro Aguirre Cerda el alcalde Luis Astudillo está monitoreando las acciones y ya pidió un informe sobre la materia. Quienes han sabido del proceso cuentan que el 16 de enero de 2026, profesionales de Contraloría asistieron a la OLN de esta comuna haciendo entrega de un listado compuesto por 14 NNA asociados a alertas por visa de reunificación familiar, solicitando acompañamiento profesional para la verificación de domicilios y condiciones de residencia.

Respecto de dichos casos, se constató que únicamente existía verificación de domicilio y situación de dos menores que ya se encontraban ingresados a la OLN para procesos de acompañamiento.

Luego, en junio de 2026, la OLN desarrolló un nuevo despliegue territorial mediante visitas domiciliarias a las direcciones registradas. De esa nueva fiscalización se obtuvo que hay cinco niños con residencia verificada, cuatro menores informados actualmente no residen en la comuna y otros seis niños tienen residencia o situación actual que no ha sido posible verificar.

Sobre los seis que no han podido ubicar, el jueves profesionales de la OLN fueron a domicilios y no se encontraban moradores, y en estos momentos se encuentran nuevamente en terreno en segunda visita. En este municipio comentan que han registrado problemas técnicos con la plataforma GSL-Niñez, lo que ha obstaculizado el trabajo.

Desde Conchalí, por su parte, ya realizaron las gestiones para identificar a los menores de edad haitianos que aparecen registrados en esa comuna, cruzando información de salud con la Dirección de Protección a la Niñez.

“En reunión con el Servicio, se acordó como fecha de entrega de este informe con los casos señalados para este 26 de junio, para lo que se dispuso, además, un equipo multidisciplinario por parte de la Corporación Municipal y un traductor en Creole, por parte del organismo requirente, para abordar las visitas dentro de las próximas horas”, concluyeron en la entidad que lidera el alcalde René de la Vega.

La Municipalidad de Estación Central confirmó el jueves la localización de siete niños haitianos incluidos en el listado de menores del pre informe de Contraloría. Los siete menores ubicados en Estación Central fueron encontrados en distintos domicilios de la comuna y, de acuerdo con antecedentes recopilados por el municipio, ninguno de ellos residía en condiciones de hacinamiento.

“La Oficina Local de la Niñez de Estación Central, al igual como las del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez”, explicó el jueves en la noche el alcalde Felipe Muñoz.

A todos ellos se suman otros dos encontrados por equipos municipales de Graneros, en la Región de O’Higgins. La Tercera hizo consultas en Puente Alto, pero al cierre de esta edición no respondieron. Lo mismo ocurrió con Quilicura y Cerrilos. La Municipalidad de Lo Espejo, en tanto, informó que “no entregará antecedentes adicionales que puedan comprometer su resguardo”.

Pese a las gestiones de las municipalidades, en el gobierno comentan que al Ministerio de Desarollo Social no le consta que los niños de los que han dado cuenta diferentes municipalidades sean de los 64 incluidos en el pre informe de Contraloría.

Las mismas fuentes agregan que no corresponde que los alcaldes estén dando cifras por su cuenta, sin pasar por un proceso de revisión y chequeo centralizado por la PDI, ya que es esa policía la que maneja la lista.

Por eso la ministra Wulf ha reiterado que el organismo encargado de centralizar la cantidad de menores encontrados es la policía civil. Las mismas fuentes añaden que, hasta el momento, la PDI sí ha dado de cuenta del hallazgo de algunos de estos niños, que están en buenas condiciones y esperan que el fin de semana este trabajo puede tener mayores resultados.