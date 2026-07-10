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    Política

    “Nos une Chile”: Kast reúne a expresidentes y familias de exmandatarios para conmemorar los 200 años de la Presidencia

    Con ceremonias en La Moneda y en el Museo Histórico Nacional, el Presidente congregó a Eduardo Frei, Gabriel Boric y representantes de las familias de Sebastián Piñera y Patricio Aylwin, en una jornada marcada por llamados a la continuidad institucional. El encuentro se dio en un tono cordial.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    MARIO TELLEZ

    “Tengo un déjà vu... pero ya pasó”.

    Con esa frase, el expresidente Gabriel Boric llegó hasta el podio presidencial instalado en el Museo Histórico Nacional y rompió el protocolo con un guiño a lo reciente de su salida del cargo. Esto, en medio de especulaciones de un eventual retorno a La Moneda en cuatro años más.

    La escena reflejó el ambiente que predominó durante la conmemoración de los 200 años de la creación de la Presidencia de la República.

    La actividad, convocada por el Presidente José Antonio Kast, reunió a sus antecesores Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric, además de la ex primera dama Cecilia Morel y Magdalena “Pichita” Piñera -ambas en representación del expresidente Sebastián Piñera- y Miguel Patricio Aylwin, hijo del expresidente Patricio Aylwin.

    La ceremonia en el Museo Histórico Nacional fue el punto cúlmine de una jornada preparada por La Moneda para conmemorar el bicentenario de la institución presidencial.

    El cronograma comenzó durante la mañana con el tradicional juramento a la bandera en la Plaza de la Ciudadanía, continuó con un almuerzo privado en el Salón Rojo del Palacio de La Moneda con los exmandatarios y sus familias, y concluyó con el acto oficial encabezado por Kast.

    msm

    Fue precisamente ese almuerzo el que permitió un espacio de conversación reservada entre el Mandatario, la primera dama, María Pía Adriasola, los expresidentes y las familias invitadas, antes de trasladarse al museo para la ceremonia pública.

    Los invitados recorrieron distintos sectores de La Moneda -edificio que conocen de sobra quienes ejercieron la Presidencia- y Kast aprovechó de mostrarles su despacho y algunos objetos personales que ha incorporado a la oficina desde que asumió el cargo. Boric, en tanto, saludó a buena parte de los funcionarios de planta con los que compartió hasta hace poco.

    Antes de partir hacia el Museo Histórico Nacional, los tres presidentes se fotografiaron en el frontis de La Moneda. También hubo espacio para una foto con el resto de los asistentes a la ceremonia.

    08/07/2026 - FOTO EX PRESIDENTES. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Así, la convocatoria impulsada por el Ejecutivo también estuvo marcada por dos ausencias relevantes.

    La más notoria fue la de la expresidenta Michelle Bachelet. La exmandataria se encuentra en una gira por Pakistán, Bahréin y Liberia, en el marco de su campaña para convertirse en secretaria general de Naciones Unidas, candidatura que perdió el respaldo oficial de Chile tras la llegada de Kast a La Moneda.

    Pese a ello, en Palacio reconocen que durante las últimas semanas hubo intensas gestiones para intentar compatibilizar su agenda y conseguir que pudiera participar en alguna de las actividades oficiales de este jueves. Los esfuerzos, sin embargo, no prosperaron y finalmente Bachelet no pudo asistir.

    Quien tampoco asistió fue el expresidente Ricardo Lagos. Aunque no hubo una explicación oficial sobre su ausencia, es conocido que desde enero de 2024 ha mantenido su decisión de retirarse de la vida pública, determinación que se ha respetado desde entonces.

    El tono de los discursos

    Tras su comentario inicial, Boric destacó que, pese a las disputas políticas, el deber de los exmandatarios es colaborar con quien conduce el país. Así, reveló el contenido de la misiva que dio al jefe de Estado en Valparaíso en la ceremonia de entrega del poder.

    “Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile y, tal como le expresara en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera”, afirmó.

    Luego agregó que “el poder siempre es prestado”, enfatizando que quienes ejercen la Presidencia están llamados a servir a la sociedad y no a intereses personales. “La sociedad está siempre presente y prevalece por sobre nuestras diferencias (...). Cada uno de nosotros pasa, el pueblo y las instituciones quedan”, sostuvo.

    Santiago, 9 de julio de 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast junto a ex presidentes ingresan al Museo Historico Nacional para la celebracion del Bicentenario de la Presidencia Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Al retirarse, requerido por la prensa para referirse a la contingencia, Boric replicó que “¿ustedes se imaginan, lo mal gusto que sería de mi parte, que a un evento en que me han invitado a conmemorar los 200 años de la Presidencia de la República, que yo me pusiera a hablar mal o decir cosas de contingencia? Creo que no corresponde".

    El expresidente Eduardo Frei en su alocución puso el acento en el carácter integrador que, a su juicio, debe asumir un jefe de Estado una vez que llega a La Moneda.

    “Un Mandatario se despoja de su militancia al cruzar el umbral del Palacio de La Moneda. Se gobierna para quienes votaron a favor, se gobierna con igual o mayor fuerza para quienes votaron en contra. Un Presidente debe esforzarse a diario por sanar divisiones y construir puentes sobre las diferencias”, señaló.

    En un pasaje más personal, recordó a su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva. “Fue un líder, un gran líder. El líder de la marcha de la Patria Joven, el líder de la Revolución en Libertad. Creó dignidad para millones de trabajadores en Chile. Todo lo que aprendí, lo aprendí de él”, afirmó.

    La ex primera dama Cecilia Morel tuvo una intervención más breve. “Yo sé que estoy aquí representando a mi marido, Sebastián Piñera, y me río porque comentábamos antes: nada le gustaba más que la historia”, señaló.

    Santiago, 9 de julio de 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast junto a ex presidentes ingresan al Museo Historico Nacional para la celebracion del Bicentenario de la Presidencia Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Al mencionar al fallecido exmandatario, la frase fue seguida de un aplauso espontáneo entre los asistentes, especialmente de exautoridades que colaboraron durante sus dos gobiernos.

    “Si le hubiera tocado hablar a él, no hubiera dejado hablar a nadie más”, bromeó.

    Kast cerró las intervenciones recogiendo parte de las palabras de Boric y reforzando la idea de continuidad institucional.

    “Como lo dijo el Presidente Boric, hemos sido rivales y cada uno, desde sus convicciones, piensa siempre en Chile, en el honor que es servir a la patria, más allá de las diferencias que uno pueda tener”, sostuvo.

    En ese contexto, reveló que también había conversado con Michelle Bachelet, pese a que no pudo asistir a la ceremonia. “Le agradezco al Presidente Frei, le agradezco a la Presidenta Bachelet, con quienes he podido conversar. Todos siempre han dicho que Chile está primero. Chile nos une”, afirmó.

    El Mandatario también enfatizó que ningún gobierno parte desde cero ni representa un punto final para la historia del país.

    Santiago, 9 de julio de 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast junto a ex presidentes ingresan al Museo Historico Nacional para la celebracion del Bicentenario de la Presidencia Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Cada Presidente recibe un país que no comienza con él (...). El Estado, la Presidencia, tampoco termina con uno. Seguramente quien venga después va a decir ‘esto quedó pendiente’ o ‘felicitaciones por esto’. Esto no comienza en uno ni termina en uno”, sostuvo.

    En la parte final de su discurso, dedicó un reconocimiento especial a Sebastián Piñera, recordando el rescate de los 33 mineros, el terremoto de 2010 y la pandemia como algunos de los hitos que marcaron su administración.

    “El Presidente Sebastián Piñera nos devolvió la esperanza con el rescate de los 33 (...). El mundo entero estaba mirando a Chile y se rescató hasta la última persona que estaba en el fondo de la tierra. También todo lo que fue el terremoto (...) y la pandemia, que fue un momento muy crítico para la nación”, dijo.

    Más sobre:PolíticaLa TerceraKastLa MonedaBoricFreiMorel

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