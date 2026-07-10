Temporal en el sur del país acumula 107 viviendas dañadas y 84 personas afectadas: lluvia volvería los próximos días

La mañana de este jueves se dio a conocer el último informe climático mundial por parte de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) de Estados Unidos, el mayor organismo en la materia. En él se establece que el fenómeno de El Niño continúa y se intensificará hasta finales de año, con un 97% de probabilidades de que persista hasta principios del otoño chileno de 2027.

Este fenómeno climático, que trae intensas lluvias, aún no aparece totalmente en nuestro país, sin embargo, ya ha comenzado a dar sus primeras señales en la zona centro-sur, a lo que se suma la presencia de un río atmosférico categoría 4, el que también genera precipitaciones.

Desde comienzos de esta semana los habitantes desde Talca a Puerto Montt han recibido intensas lluvias, con mayor fuerza entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos, donde además se han registrado grandes ventoleras y frío extremo, acompañados de aluviones, desplazamientos de tierra, derrumbes y cortes de ruta, entre otros.

Daños en Corral.

Según el último balance entregado por Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres), el actual sistema frontal registra un total de 20 personas damnificadas y 64 aisladas, mientras que en materia de vivienda, 54 tienen daño menor, cuatro daño mayor, tres destruidas, y 46, en evaluación.

Respecto a alteraciones de conectividad, Corral, la comuna más afectada, presenta problemas en la Ruta T-400 debido a deslizamiento de material, mientras que en La Unión se vio afectada la Ruta T-470 por la crecida del río Colún.

En La Araucanía se registraron 235 afectadas por la interrupción del servicio de agua potable rural en Pucón. Además, continúan las restricciones e interrupciones de tránsito en distintas rutas producto de socavones y remociones en masa, mientras que desbordes de esteros y anegamientos afectan a diversas comunas.

En Teodoro Schmidt se reportaron 59 personas aisladas por el aumento del caudal de ríos y esteros. También permanecían suspendidas las clases en 20 establecimientos educacionales; tres hospitales operaban con generadores, nueve postas llegaron a estar sin funcionamiento por falta de energía y tres funcionan con respaldo. En la región, además, por momentos 13.389 clientes estuvieron sin suministro eléctrico.

Por otra parte, en Los Ríos, las precipitaciones han provocado deslizamientos de material, anegamientos y crecidas de ríos que afectaron distintas rutas y sectores, además de Corral y Valdivia, en las comunas de Mariquina, La Unión y Lanco.

En esta última, nueve personas fueron evacuadas y otras cinco estuvieron aisladas. Asimismo, hasta avanzada la jornada continuaban cerrados varios puertos para embarcaciones menores y siete jardines infantiles suspenderon sus actividades. En la región se reportaron hasta 1.403 clientes sin suministro eléctrico.

En Los Lagos, las principales complicaciones se concentraron en problemas de conectividad. En Purranque, el desborde de un estero aisló a 11 familias y hubo interrupciones y restricciones de tránsito por socavones, deslizamientos e inundaciones en distintas rutas de la región, además del cierre del Paso Fronterizo Cardenal Antonio Samoré y del Paso Vicente Pérez Rosales.

Altos niveles de agua

En materia de agua caída, en la Región de La Araucanía destaca Pucón con 138 milímetros, mientras que Villarrica registra 110. En Los Lagos, Ancud anota 101 mm, y en Los Ríos, en Valdivia cayeron 215 mm, y en Isla Teja 214,5 mm, pero la comuna con más precipitaciones ha sido Corral, con 300. A modo de comparación, en todo julio del año pasado en la comuna cayeron 200 milímetros.

Paulina Lavado, alcaldesa subrogante de Villarrica, revela que trabajan con los equipos de emergencia por toda la comuna para poder combatir las inundaciones. “Pedimos tomar los resguardos necesarios para que en estos frentes de mal tiempo las personas eviten transitar por las rutas hacia Pucón, Licanray y Temuco”.

Villarrica.

Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, señala que “con la georreferenciación de los sectores donde sabíamos que había inundaciones, con el equipo de Operaciones hicimos limpiezas previas, sobre todo los temas de colectores de aguas lluvia. Esto permitió que, en esos sectores que antes se inundaban permanentemente, hoy el agua escurra de buena forma”.

“Producto del sistema frontal que nos afectó tuvimos situaciones menores de desprendimiento de techumbres y caídas de árboles. También hubo aumento del caudal de algunos ríos como en el sector de Trapén, que no tuvo afectación a viviendas y fue abordado por los equipos municipales y Bomberos”, agrega Wainright.

Desde la Delegación Presidencial, quienes se encuentran en terreno recorriendo y evaluando los puntos críticos , recibieron tres camiones con material de limpieza y despeje. “Se está trabajando para que las viviendas puedan estar en condiciones para el próximo sistema frontal que viene el fin de semana”.

Las autoridades se encuentran en terreno realizando un balance de lo sucedido.

Vicky Carrasco, delegada presidencial de la Región de Los Ríos, señala que hoy están enfocados en el trabajo de mitigación. Para eso llegaron también equipos del Ejército, “para así ver bien cuáles son los puntos críticos donde se debe trabajar. Evidentemente, los recursos son limitados, entonces hay que ir definiendo cuáles son los que más se requieren”.

Principalmente lo que se está haciendo es el despeje de calles y también ayudando a las personas a sacar las cosas de sus casas y a mover escombros, “pensando en que también el fin de semana se viene un nuevo sistema frontal y esto puede provocar nuevos problemas”, añade Carrasco.

Lo señalado por la autoridad es ratificado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), quienes a pesar de que gran parte de la zona centro-sur amaneció sin lluvia y con cielos parciales, sostienen que las precipitaciones y condiciones adversas volverían desde el viernes, con momentos intermedios de nubosidad.

Retroexcavadora limpiando.

Ese nuevo primer sistema frontal dejaría precipitaciones de menor intensidad y más cercanas a lo normal para la zona sur del país. Por ejemplo en Corral, se esperan 4 mm de lluvia, mientras que en Pucón, 21 mm.

Sin embargo, a partir del próximo lunes llegaría otro sistema, el que podría extenderse durante gran parte de la semana. En Corral podrían acumularse 81 mm, mientras que en Pucón la cifra superaría los 100 mm.

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la DMC, señala que hay un sistema frontal en Argentina, “que para la madrugada y parte de la mañana de este viernes va a llegar solo un margen. Pasaría bordeando la Región de los Ríos con montos bastante bajos de precipitación”. Ahonda que, además, están monitoreando el otro sistema frontal, “que llegaría a partir del lunes en la mañana, y ese podría prolongarse, por lo menos, por unas 48 horas”.

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, señala que si bien es normal tener precipitaciones abundantes en el invierno en el sur de Chile, “se trata por lejos del mayor evento de precipitaciones que ha afectado el país en lo que va corrido del año ”.

Cordero establece que las precipitaciones sirvieron para borrar el déficit de lluvias que hasta la fecha tenía el centro-sur del país, y aunque este sistema en particular ya terminó, la condición sinóptica es favorable para que durante los próximos días y semanas se registren abundantes precipitaciones en buena parte del país, incluida la Región Metropolitana. “Se trata de condiciones sinópticas opuestas a las que durante junio no permitieron la llegada de sistemas frontales a la zona central”, explica.