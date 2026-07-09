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    Portaban cuchillos con sangre de la víctima: detienen a dos sujetos por homicidio frustrado en Independencia

    Personal del OS9 de Carabineros detuvo a los sujetos in fraganti, momentos después de la agresión contra un hombre de 28 años en esta comuna de la zona norte de la capital.

     

    Personal del OS9 de Carabineros detuvo esta tarde en la comuna de Independencia a dos sujetos que minutos antes habían -presuntamente- participado en una agresión con arma blanca contra un hombre de 28 años, el que resultó con lesiones de gravedad.

    De acuerdo con el teniente Felipe Cortés, todo se registró en las inmediaciones de calle Juárez Larga con avenida La Paz, en momentos en que funcionarios de la unidad policial especializada realizaba diligencias investigativas por un hecho distinto.

    Así, indicó que los policías “logran detectar a dos personas que transitaban con armas cortopunzantes con aparentes manchas de sangre, circunstancias que derivaron en un control de identidad investigativo”.

    Mientras los individuos eran fiscalizados, testigos que se encontraban en el sector los señalaron a ambos como los presuntos autores de una violenta agresión ocurrida contra un hombre que permanecía tendido en la vía pública, a escasas cuadras del lugar.

    El personal policial constató la presencia de la víctima, identificada con las iniciales E.J.A.F., de 28 años y nacionalidad chilena, quien presentaba múltiples heridas provocadas por un arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo.

    De acuerdo con la policía uniformada, el afectado reconoció a los dos sujetos como los responsables de la agresión, por lo que ambos fueron detenidos en el lugar.

    En tanto, la víctima recibió atención médica y se encuentra fuera de riesgo vital.

    Los detenidos -ambos chilenos- fueron identificados como M.I.V.P. (28), con antecedentes policiales por robo, hurto y microtráfico; y M.A.Q.N. (51), con antecedentes por robo.

    Los sujetos, junto con los antecedentes del caso, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:PolicialCarabinerosdetenidoshomicidio frustrado

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