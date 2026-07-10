Javier Milei se reconoce futbolero, como todo argentino. De hecho, en su juventud jugó como arquero. Como hincha, hace un tiempo apareció votando en las elecciones de Boca Juniors, aunque falló en su preferencia: optó por la lista que encabezaban Mauricio Macri y Andrés Ibarra. Los fanáticos xeneizes optaron por respaldar a Juan Román Riquelme.

Hoy, como casi todos al otro lado de la cordillera, sigue el Mundial. Lo hace con la ilusión de que Argentina logre el bicampeonato, después del título que logró en Qatar 2022. En los pies de Lionel Messi reside buena parte de esa esperanza. Hasta ahora, La Pulga ha respondido a la altura.

“No soy digno de esa foto”: Milei anuncia que no estará en la Casa Rosada si Argentina es campeón mundial

El mandatario anticipa, incluso, el mejor escenario posible: la celebración en el caso de que La Scaloneta repita la consagración. El festejo incluye un rito que ya se ha dado en tres ocasiones: a la de la cita que se jugó en Asia se agregan las relativas a las conquistas de 1978, en el torneo que organizaron, y de México 1986, con Diego Maradona a la cabeza.

Milei ofrece el palacio presidencial, con un gesto incluido. “Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío”, declaró.

Lionel Messi fue clave en la victoria frente a Egipto. Huang Zongzhi

La referencia no es casual. El mandatario afirma que no pretende robar el protagonismo que, en caso de producirse un nuevo éxito, les correspondería a Messi y sus compañeros. “No tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”, puntualizó.

Milei fue más allá y dijo que el palacio estaría vacío, sin funcionarios. En su caso, observaría a distancia. “Me quedaría en Olivos (la residencia presidencial transandina). Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar”, dijo, entre risas. “No soy digno de estar en esa foto porque yo no tengo nada que ver”, insistió.

“Una tontería”

En las últimas horas, Milei también abordó los cuestionamientos en torno a las distintas situaciones que, según los críticos, han favorecido a la selección argentina. "Me parece, y trato de ser bastante educado, una tontería“, respondió en una entrevista en el radio El Observador.

Incluso aludió a la amistad con Donald Trump. “Si tuviera que ver mi amistad con Trump no hubiera quedado eliminado Estados Unidos en primer lugar”, profundizó.

Finalmente, entró en una apreciación técnica. “La realidad es que hay muchas partes del fútbol que entraban en terreno discrecional, debatible, y eso el VAR hoy lo eliminó”, puntualizó.