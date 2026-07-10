“No necesitó acelerar”: el mundo aplaude la facilidad del triunfo de Francia que lo instala en semifinales del Mundial

La selección de Francia es la primera en instalarse en las semifinales de Norteamérica 2026. Este jueves, sin despeinarse, venció por 2-0 a Marruecos. Los goles para los galos fueron anotados ya entrado el segundo tiempo por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Ahora esperan rival, el que saldrá de la llave entre España y Bélgica, combinados que jugarán este viernes.

La prensa francesa destacó el triunfo de su selección, aunque también repararon en que no necesitaron sudar mucho para quedarse con la clasificación. El prestigioso Diario L’Équipe escribió en su crónica: “A pesar de su dominio, Francia mantuvo el empate hasta la hora de juego, pero finalmente se impuso a Marruecos por 2-0 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Les Bleus se enfrentarán a España o Bélgica en las semifinales del Mundial”.

“En definitiva, no hubo verdadera emoción en este partido de cuartos de final en Boston. Sólidos, pacientes y luego implacables a la hora de marcar la diferencia, los Bleus confirmaron su condición de favoritos. Bélgica y España, que se enfrentan el viernes por un puesto en las semifinales , están advertidas: tendrán que ofrecer una actuación formidable el martes en Dallas para frenar el avance de una generación decidida y emocionante”, añadieron.

España y Argentina, muy atentos

En donde también siguieron con atención el encuentro de los galos fue en España, selección que, si derrota a Bélgica, jugará con el elenco de Didier Deschamps. Diario Marca tituló: “Mbappé supera al insuperable Bono”.

En el interior de su nota, comentaron: “Andaba algo mohíno Mbappé. O eso parecía al menos. Después de un primer acto accidentado, en el segundo no acababa de aparecer. Pero, en éstas, agarró en la frontal una pelota de la que nadie conseguía adueñarse y enhebró el hilo en la aguja, léase encontró el único hueco que llevaba a la red superando antes el aparatoso cuerpo de Diop y sin que la estirada del omnipresente Bono pudiera evitarlo. Descorchada la botella por fin, fue cosa de pocos minutos que Dembélé hiciera el segundo, él también con la derecha, y de que Francia pudiera festejar”.

Foto: selección de Francia en X.

En tanto, en Argentina, otro país que es candidato a llegar a la final del torneo, también puntualizaron con la facilidad con que vencieron: “Francia es una máquina: pasó al trote a Marruecos y espera a España o Bélgica”, tituló Diario Olé.

En la crónica, escribieron: “Como si se tratara de un amistoso. Como si fuera un partido de preparación para un campeonato de barrio. Como si se estuviera jugando la última fecha de la zona de grupos y ya le sobrara puntos. Como si no fuera un cuartos de final de un Mundial. Como si Marruecos no tuviera el currículum que tiene. Francia ganó con autoridad y la comodidad que ni ellos mismos podían suponer. El candidato de la mayoría ya está en semifinales, Mbappé y compañía le hicieron precio con un 2-0 que no refleja las enormes diferencias que hubo en la cancha. Francia no necesitó acelerar a lo Francia”.