Servel confirma a Denisse Catalán como presidenta del PDG y a Franco Parisi como secretario general

Este martes el Servicio Electoral (Servel) ordenó inscribir la nueva mesa directiva del Partido de la Gente (PDG), quedando Denisse Catalán como presidenta nacional y Franco Parisi como secretario general.

Y es que el partido había dejado a Catalán como presidenta subrogante tras la renuncia el pasado 14 de julio de Rodrigo Vattuone, quien aludió “motivos personales” para dejar su cargo.

En ese contexto, el pasado 3 de septiembre el partido presentó un requerimiento al Servel para definir las modificaciones a su órgano ejecutivo, lo que fue aceptado esta jornada.

“Esto ya es ponerle fin a un tema administrativo que había tardado bastante, pero que también nos ayudó para poder hacer la reestructuración interna y avanzar”, señaló tras conocer la resolución Catalán.

Con ello, la nueva mesa directiva estará compuesta por Fabián Jara Pafián como tesorero; Esteban Quiroga Leiva como primer vicepresidente; Vanessa Sánchez Jara como segunda directora; Claudia Arias Ochoa como protesorera; y Silvia Garcés Tapia como subsecretaria.

Así las cosas, Catalán remarcó también que ahora buscarán concentrarse en fortalecer su estructura política y territorial: “Nos vamos a estar desplegando a nivel nacional para poder compartir con nuestros presidentes regionales y autoridades en las distintas regiones. Estamos contentos. Seguimos trabajando y con toda la fuerza del Partido de la Gente”.

Y es que el partido enfrenta un complejo momento en el contexto de una investigación por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Actualmente se desarrolla una causa en que se indaga a 11 militantes ligados a directivas pasadas una serie de acciones para cometer fraude de subvenciones y lavado de activos.

Hasta el momento la causa continúa en investigación y no se han formalizado cargos.