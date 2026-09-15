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    Servel confirma a Denisse Catalán como presidenta del PDG y a Franco Parisi como secretario general

    “Esto ya es ponerle fin a un tema administrativo que había tardado bastante, pero que también nos ayudó para poder hacer la reestructuración interna y avanzar”, señaló Catalán tras conocerse la resolución

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Este martes el Servicio Electoral (Servel) ordenó inscribir la nueva mesa directiva del Partido de la Gente (PDG), quedando Denisse Catalán como presidenta nacional y Franco Parisi como secretario general.

    Y es que el partido había dejado a Catalán como presidenta subrogante tras la renuncia el pasado 14 de julio de Rodrigo Vattuone, quien aludió “motivos personales” para dejar su cargo.

    En ese contexto, el pasado 3 de septiembre el partido presentó un requerimiento al Servel para definir las modificaciones a su órgano ejecutivo, lo que fue aceptado esta jornada.

    “Esto ya es ponerle fin a un tema administrativo que había tardado bastante, pero que también nos ayudó para poder hacer la reestructuración interna y avanzar”, señaló tras conocer la resolución Catalán.

    Con ello, la nueva mesa directiva estará compuesta por Fabián Jara Pafián como tesorero; Esteban Quiroga Leiva como primer vicepresidente; Vanessa Sánchez Jara como segunda directora; Claudia Arias Ochoa como protesorera; y Silvia Garcés Tapia como subsecretaria.

    Así las cosas, Catalán remarcó también que ahora buscarán concentrarse en fortalecer su estructura política y territorial: “Nos vamos a estar desplegando a nivel nacional para poder compartir con nuestros presidentes regionales y autoridades en las distintas regiones. Estamos contentos. Seguimos trabajando y con toda la fuerza del Partido de la Gente”.

    Y es que el partido enfrenta un complejo momento en el contexto de una investigación por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Actualmente se desarrolla una causa en que se indaga a 11 militantes ligados a directivas pasadas una serie de acciones para cometer fraude de subvenciones y lavado de activos.

    Hasta el momento la causa continúa en investigación y no se han formalizado cargos.

    Más sobre:PDGServelDenisse CatalánFranco ParisiDirectiva

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