Eliminados de la Copa de la Liga: el Ipswich Town de un errático Marcelino Núñez cae goleado ante el Arsenal

El técnico de Ipswich Town Gary O’Neil volvió a confiar en Marcelino Núñez. El mediocampista apreció como titular en el duelo de la tercera ronda de la Copa de la Liga ante Arsenal. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado del chileno, quien tuvo responsabilidad directa en la goleada 4-2 que dejó a su equipo fuera del torneo.

Ausente de los últimos duelos en la Premier League, el oriundo de Colina tenía la gran oportunidad de reivindicarse en la ronda de los dieciseisavos de final del tercer torneo inglés en importancia. Sin embargo, de inmediato quedaron expuestas las enormes diferencias de plantel entre los Tractor Boys y el cuadro capitalino, cuyo técnico Mikel Arteta permitió el ingreso de varios suplentes.

Pero el inicio no pudo ser peor para el chileno. A los 7 minutos, se convirtió en uno de los villanos en la apertura de la cuenta de los Gunners. El pase exigido de Kasey McAteer pilló mal parado al excruzado, quien fue sorprendido por Max Dowman, de 16 años. El juvenil enfiló hacia el arco y, tras una pared con Eberechi Eze, encontró el espacio para el 1-0.

Sin hacer un gran esfuerzo, el campeón de la Premier conseguía una ventaja, avalado por la rapidez de sus individualidades y la presión constante que pregona el entrenador vasco de los londinenses. Precisamente, este último argumento fue utilizado para subir otra vez al marcador.

Nuevamente, con el crédito nacional como uno de los responsables. A los 16 minutos, el portero de Ipswich Town Christian Walton intentó jugar por abajo con Núñez, quien se vio superado por Bruno Guimaraes en el pressing. La pelota terminó en los pies de Noni Madueke, quien definió cruzado para el 2-0.

Recién de esos dos golpes, el cuadro de los Blues reaccionó para cambiar su suerte. A los 19’, inquietó por primera vez al arquero Kepa. Pero el remate Zian Flemming fue trabado por la zaga de los monarcas, mientras que en la segunda pelota el tiro de Florentino Luís se fue sobre la portería visitante.

Entonces, los Cañoneros retrasaron las líneas y permitieron que los anfitriones se atrevieron un poco más. Así, cerca de la media hora, el centro de Flemming llegó a posesión del albanés Anis Mehmeti, quien le dio fuerte al balón, aunque desviado.

Goleada

El descanso tampoco aplacó la hegemonía de los londinenses que no demoraron mucho en cimentar la goleada copera. Ni siquiera se cumplía el segundo minuto del complementario cuando el juvenil Dowman quedó en inmejorable posición para sentenciar el 3-0, después de una gran jugada combinada.

Los Gunners llegaban con mucha gente cerca del área de los azules y cada embestida llevaba peligro. En ese contexto, los capitalinos no se guardaron mucho para anotar la cuarta cifra, jugada que comenzó en los pies de Bruno Guimaraes, suplente de lujo que llegó desde Newcastle United, previo pago de más de 100 millones de dólares. El brasileño dejó solo a Mikel Merino en la frontera del área y el español no titubeó en colocar la pelota en un rincón para el 4-0, poco antes de la hora de juego.

Aunque no todo fue un martirio para el chileno Núñez, ya que de sus pies nació el descuento de los Tractor Boys. A los 62’, el chileno puso a correr al recién ingresado Jack Clarke en la izquierda. El inglés ganó la línea de fondo y centró atrás para que Mehmeti pusiera el 4-1 que maquillaba, al menos un poco, la aciaga tarde de los recién ascendidos. En los descuentos, tras otra jugada que inició el de Colina, Chuba Akpom puso el segundo de los locales.

Otros resultados de la jornada de ayer: Liverpool 3, Tottenham 1; Reading 1, Brentford 2; West Ham United 2, Fulham 3. Peterborough clasificó tras empatar 3-3 con Barnsley e imponerse en los penales.