SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Eliminados de la Copa de la Liga: el Ipswich Town de un errático Marcelino Núñez cae goleado ante el Arsenal

    El volante chileno, quien recuperó la titularidad en la tercera ronda del torneo, se vio sobrepasado por el mediocampo gunner y tuvo una buena dosis de responsabilidad en los dos primeros goles de la derrota 4-2.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Marcelino Núñez se llena de errores y el Ipswich Town cae por goleada.

    El técnico de Ipswich Town Gary O’Neil volvió a confiar en Marcelino Núñez. El mediocampista apreció como titular en el duelo de la tercera ronda de la Copa de la Liga ante Arsenal. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado del chileno, quien tuvo responsabilidad directa en la goleada 4-2 que dejó a su equipo fuera del torneo.

    Ausente de los últimos duelos en la Premier League, el oriundo de Colina tenía la gran oportunidad de reivindicarse en la ronda de los dieciseisavos de final del tercer torneo inglés en importancia. Sin embargo, de inmediato quedaron expuestas las enormes diferencias de plantel entre los Tractor Boys y el cuadro capitalino, cuyo técnico Mikel Arteta permitió el ingreso de varios suplentes.

    Pero el inicio no pudo ser peor para el chileno. A los 7 minutos, se convirtió en uno de los villanos en la apertura de la cuenta de los Gunners. El pase exigido de Kasey McAteer pilló mal parado al excruzado, quien fue sorprendido por Max Dowman, de 16 años. El juvenil enfiló hacia el arco y, tras una pared con Eberechi Eze, encontró el espacio para el 1-0.

    Sin hacer un gran esfuerzo, el campeón de la Premier conseguía una ventaja, avalado por la rapidez de sus individualidades y la presión constante que pregona el entrenador vasco de los londinenses. Precisamente, este último argumento fue utilizado para subir otra vez al marcador.

    Nuevamente, con el crédito nacional como uno de los responsables. A los 16 minutos, el portero de Ipswich Town Christian Walton intentó jugar por abajo con Núñez, quien se vio superado por Bruno Guimaraes en el pressing. La pelota terminó en los pies de Noni Madueke, quien definió cruzado para el 2-0.

    Recién de esos dos golpes, el cuadro de los Blues reaccionó para cambiar su suerte. A los 19’, inquietó por primera vez al arquero Kepa. Pero el remate Zian Flemming fue trabado por la zaga de los monarcas, mientras que en la segunda pelota el tiro de Florentino Luís se fue sobre la portería visitante.

    Entonces, los Cañoneros retrasaron las líneas y permitieron que los anfitriones se atrevieron un poco más. Así, cerca de la media hora, el centro de Flemming llegó a posesión del albanés Anis Mehmeti, quien le dio fuerte al balón, aunque desviado.

    Goleada

    El descanso tampoco aplacó la hegemonía de los londinenses que no demoraron mucho en cimentar la goleada copera. Ni siquiera se cumplía el segundo minuto del complementario cuando el juvenil Dowman quedó en inmejorable posición para sentenciar el 3-0, después de una gran jugada combinada.

    Los Gunners llegaban con mucha gente cerca del área de los azules y cada embestida llevaba peligro. En ese contexto, los capitalinos no se guardaron mucho para anotar la cuarta cifra, jugada que comenzó en los pies de Bruno Guimaraes, suplente de lujo que llegó desde Newcastle United, previo pago de más de 100 millones de dólares. El brasileño dejó solo a Mikel Merino en la frontera del área y el español no titubeó en colocar la pelota en un rincón para el 4-0, poco antes de la hora de juego.

    Aunque no todo fue un martirio para el chileno Núñez, ya que de sus pies nació el descuento de los Tractor Boys. A los 62’, el chileno puso a correr al recién ingresado Jack Clarke en la izquierda. El inglés ganó la línea de fondo y centró atrás para que Mehmeti pusiera el 4-1 que maquillaba, al menos un poco, la aciaga tarde de los recién ascendidos. En los descuentos, tras otra jugada que inició el de Colina, Chuba Akpom puso el segundo de los locales.

    Otros resultados de la jornada de ayer: Liverpool 3, Tottenham 1; Reading 1, Brentford 2; West Ham United 2, Fulham 3. Peterborough clasificó tras empatar 3-3 con Barnsley e imponerse en los penales.

    Más sobre:FútbolMarcelino NúñezIpswich TownArsenalCopa de la Liga de Inglaterra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Michael Kremer, premio Nobel de Economía, es nombrado economista jefe del Banco Mundial

    Netanyahu anuncia proyectos de ley para retirar la ciudadanía a quienes “difamen” al Ejército israelí

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Arranca el juicio contra la exministra francesa Rachida Dati por corrupción y tráfico de influencias

    Meteorología emite alertas para Arica y Parinacota en Fiestas Patrias: precordillera espera lluvias de entre 10 y 20 mm

    Walmart plantea “urgente necesidad de reforzar la seguridad en el comercio” tras saqueo de turba en supermercado de Maipú

    Lo más leído

    1.
    En la casa de Bielsa: la Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos

    En la casa de Bielsa: la Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos

    2.
    Alejandro Tabilo se motiva para enfrentar a España en la Copa Davis: “Estamos muy ilusionados; hay que ganar como sea”

    Alejandro Tabilo se motiva para enfrentar a España en la Copa Davis: “Estamos muy ilusionados; hay que ganar como sea”

    3.
    Rafael Jódar no puede terminar su entrenamiento por vómitos a solo días de la serie de Copa Davis ante Chile

    Rafael Jódar no puede terminar su entrenamiento por vómitos a solo días de la serie de Copa Davis ante Chile

    4.
    Andree Buc gana el oro en el triatlón y el Team Chile se sube al primer lugar en esgrima femenino

    Andree Buc gana el oro en el triatlón y el Team Chile se sube al primer lugar en esgrima femenino

    5.
    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    6.
    En vivo: Barcelona recibe a Racing de Santander por LaLiga

    En vivo: Barcelona recibe a Racing de Santander por LaLiga

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Meteorología emite alertas para Arica y Parinacota en Fiestas Patrias: precordillera espera lluvias de entre 10 y 20 mm
    Chile

    Meteorología emite alertas para Arica y Parinacota en Fiestas Patrias: precordillera espera lluvias de entre 10 y 20 mm

    Walmart plantea “urgente necesidad de reforzar la seguridad en el comercio” tras saqueo de turba en supermercado de Maipú

    TC da el golpe final y confirma la constitucionalidad del instrumento usado por la Corte Suprema para remover jueces

    Michael Kremer, premio Nobel de Economía, es nombrado economista jefe del Banco Mundial
    Negocios

    Michael Kremer, premio Nobel de Economía, es nombrado economista jefe del Banco Mundial

    Rosanna Costa y la internacionalización del peso: su circulación “es aún limitada”

    Bolsas mundiales se tiñen de rojo tras la Fed y en Chile el dólar salta a su nivel más alto en 11 meses

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Barcelona pasa la aplanadora y golea a Racing de Santander para mantener un liderato de campaña perfecta
    El Deportivo

    Barcelona pasa la aplanadora y golea a Racing de Santander para mantener un liderato de campaña perfecta

    En la casa de Bielsa: la Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos

    Repasa la imponente goleada de Barcelona sobre Racing de Santander en LaLiga

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”
    Cultura y entretención

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    “Que no te pasen IA por cueca”: artistas y SCD reclaman uso de IA en música chilena que suena en supermercados

    Netanyahu anuncia proyectos de ley para retirar la ciudadanía a quienes “difamen” al Ejército israelí
    Mundo

    Netanyahu anuncia proyectos de ley para retirar la ciudadanía a quienes “difamen” al Ejército israelí

    Arranca el juicio contra la exministra francesa Rachida Dati por corrupción y tráfico de influencias

    “Perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”: El doloroso adiós de Obama a Sunny, su perra durante 13 años

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?
    Paula

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón