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    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.

    El empresario colombiano, deportado a Estados Unidos el pasado mayo, se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel.

    Por 
    Europa Press
    Alex Saab, el empresario colombiano deportado por Venezuela a Estados Unidos.

    El exministro Alex Saab, considerado el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, se ha declarado culpable de blanqueo de capitales, entre otros delitos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia celebrada este martes ante un tribunal federal en Miami.

    El empresario colombiano, deportado a Estados Unidos el pasado mayo, ha reconocido, asimismo, su culpabilidad por un cargo de transacciones financieras ilícitas ante la jueza de distrito Kathleen Williams, y aceptado el pago de una multa de 195 millones de dólares. Se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel.

    El hombre de confianza de Maduro ha cambiado así su declaración del pasado 24 de julio, a cambio de cooperar con las autoridades estadounidenses en el proceso contra el mandatario por cargos relacionados con el narcotráfico, de acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias Bloomberg.

    La extradición de Saab a Estados Unidos fue autorizada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien decidió relevarlo de sus distintos cargos apenas semanas después de la captura de Maduro y la esposa de este, Cilia Flores, en enero de este año. Ambos serán juzgados en junio de 2027.

    Saab, de 54 años, ya estuvo en prisión durante más tres de años en el país norteamericano por presunto blanqueo de capitales. Fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 tras una solicitud de Estados Unidos y extraditado en octubre de 2021. Posteriormente, fue excarcelado tras un acuerdo entre Washington y Caracas, que incluía también la puesta en libertad de 10 ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.

    Más sobre:VenezuelaEE.UU.Alex SaabMadurotestaferroblanqueo de capitalesDelcy RodríguezMundo

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