SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de luz programado JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa, mediante su sitio web, se trata de interrupciones del suministro a realizar por algunas horas, con el objetivo de concretar trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz programado

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles 16 de septiembre:

    • Lo Barnechea: desde las 11:00 a las 17:00 horas.
    • Independencia: desde las 10:30 a las 16:30 horas.
    • Lo Prado: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • La Reina: desde las 10:00 a las 17:00 horas.
    • Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
    • Maipú: desde las 10:00 a las 18:00 horas.

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Ante eventuales interrupciones del servicio se puede contactar a Enel mediante los siguientes canales:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página de emergencias de Enel, que permite reportar cortes y visualizar el mapa en línea.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696 / 22 696 000.
    Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnelReposiciónMapa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Michael Kremer, premio Nobel de Economía, es nombrado economista jefe del Banco Mundial

    Netanyahu anuncia proyectos de ley para retirar la ciudadanía a quienes “difamen” al Ejército israelí

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Arranca el juicio contra la exministra francesa Rachida Dati por corrupción y tráfico de influencias

    Meteorología emite alertas para Arica y Parinacota en Fiestas Patrias: precordillera espera lluvias de entre 10 y 20 mm

    Walmart plantea “urgente necesidad de reforzar la seguridad en el comercio” tras saqueo de turba en supermercado de Maipú

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    3.
    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    4.
    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    5.
    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Meteorología emite alertas para Arica y Parinacota en Fiestas Patrias: precordillera espera lluvias de entre 10 y 20 mm
    Chile

    Meteorología emite alertas para Arica y Parinacota en Fiestas Patrias: precordillera espera lluvias de entre 10 y 20 mm

    Walmart plantea “urgente necesidad de reforzar la seguridad en el comercio” tras saqueo de turba en supermercado de Maipú

    TC da el golpe final y confirma la constitucionalidad del instrumento usado por la Corte Suprema para remover jueces

    Michael Kremer, premio Nobel de Economía, es nombrado economista jefe del Banco Mundial
    Negocios

    Michael Kremer, premio Nobel de Economía, es nombrado economista jefe del Banco Mundial

    Rosanna Costa y la internacionalización del peso: su circulación “es aún limitada”

    Bolsas mundiales se tiñen de rojo tras la Fed y en Chile el dólar salta a su nivel más alto en 11 meses

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Barcelona pasa la aplanadora y golea a Racing de Santander para mantener un liderato de campaña perfecta
    El Deportivo

    Barcelona pasa la aplanadora y golea a Racing de Santander para mantener un liderato de campaña perfecta

    En la casa de Bielsa: la Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos

    Repasa la imponente goleada de Barcelona sobre Racing de Santander en LaLiga

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”
    Cultura y entretención

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    “Que no te pasen IA por cueca”: artistas y SCD reclaman uso de IA en música chilena que suena en supermercados

    Netanyahu anuncia proyectos de ley para retirar la ciudadanía a quienes “difamen” al Ejército israelí
    Mundo

    Netanyahu anuncia proyectos de ley para retirar la ciudadanía a quienes “difamen” al Ejército israelí

    Arranca el juicio contra la exministra francesa Rachida Dati por corrupción y tráfico de influencias

    “Perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”: El doloroso adiós de Obama a Sunny, su perra durante 13 años

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?
    Paula

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón