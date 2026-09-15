Repasa la caída del Ipswich de Marcelino Núñez ante Arsenal que significó su eliminación de la Copa de la Liga inglesa
El chileno fue titular en el duelo que sostuvo su elenco ante los Cañoneros de Londres.
Minuto a minuto
Ipswich 2-4 Arsenal
¡Final del partido!
Con Marcelino Núñez como titular, Ipswich perdió en casa por 2-4 ante Arsenal y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa.
90′ ¡Otro descuento de Ipswich!
Akpon marca el 2-4 ante Arsenal.
62′ ¡Descuenta Ipswich!
Anis Mehmeti, luego de un centro desde la izquierda, marca el 1-4 ante Arsenal.
57′ Es goleada de Arsenal
Mikel Merino, con un ajustado zurdazo, marca el 0-4 ante Ipswich.
47′ ¡El tercero de Arsenal!
Max Dowman marca el 0-3 ante Ipswich.
Ya se juega el segundo tiempo entre Ipswich y Arsenal
¡Final del primer tiempo!
Ipswich, con Marcelino Núñez de titular, cae por 0-2 en casa ante Arsenal, por la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa.
Otra mala salida y el segundo del Arsenal
Marcelino no pudo controlar y así nació el gol de Dowman
15′ ¡Gol de Arsenal!
Noni Madueke, tras otro error en la salida de Ipswich, marcó el 0-2.
7′ ¡Gol de Arsenal!
Max Dowman, tras una pérdida de Marcelino Núñez, abre la cuenta ante Ipswich.
¡Arranca el partido!
Ipswich, con Marcelino Núñez de titular, recibe a Arsenal por la Copa de la Liga inglesa.
El once de Arsenal para esta tarde
Con Marcelino Núñez de titular: la formación de Ipswich
El compromiso está pactado para las 16.00 horas de Chile en el estadio Portman Road.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Ipswich contra Arsenal, por la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa.
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