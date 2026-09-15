Repasa la caída del Ipswich de Marcelino Núñez ante Arsenal que significó su eliminación de la Copa de la Liga inglesa

¡¡¡ESTE PIBE ES LA JOYA DEL ARSENAL!!! Max Dowman, el juvenil de 16 años de los Gunners, convirtió un verdadero golazo para el 1-0 ante Ipswich Town en la Copa de la Liga inglesa.



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