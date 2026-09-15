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    EN VIVO

    Repasa la caída del Ipswich de Marcelino Núñez ante Arsenal que significó su eliminación de la Copa de la Liga inglesa

    El chileno fue titular en el duelo que sostuvo su elenco ante los Cañoneros de Londres.

    Minuto a minuto

    Ipswich 2-4 Arsenal

    ¡Final del partido!

    Con Marcelino Núñez como titular, Ipswich perdió en casa por 2-4 ante Arsenal y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa.

    90′ ¡Otro descuento de Ipswich!

    Akpon marca el 2-4 ante Arsenal.

    62′ ¡Descuenta Ipswich!

    Anis Mehmeti, luego de un centro desde la izquierda, marca el 1-4 ante Arsenal.

    57′ Es goleada de Arsenal

    Mikel Merino, con un ajustado zurdazo, marca el 0-4 ante Ipswich.

    47′ ¡El tercero de Arsenal!

    Max Dowman marca el 0-3 ante Ipswich.

    Ya se juega el segundo tiempo entre Ipswich y Arsenal

    ¡Final del primer tiempo!

    Ipswich, con Marcelino Núñez de titular, cae por 0-2 en casa ante Arsenal, por la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa.

    Otra mala salida y el segundo del Arsenal

    Marcelino no pudo controlar y así nació el gol de Dowman

    15′ ¡Gol de Arsenal!

    Noni Madueke, tras otro error en la salida de Ipswich, marcó el 0-2.

    7′ ¡Gol de Arsenal!

    Max Dowman, tras una pérdida de Marcelino Núñez, abre la cuenta ante Ipswich.

    ¡Arranca el partido!

    Ipswich, con Marcelino Núñez de titular, recibe a Arsenal por la Copa de la Liga inglesa.

    El once de Arsenal para esta tarde

    Con Marcelino Núñez de titular: la formación de Ipswich

    El compromiso está pactado para las 16.00 horas de Chile en el estadio Portman Road.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Ipswich contra Arsenal, por la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa.

    Más sobre:En vivoArsenalIpswichEFL CupMarcelino Núñez

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