Tras malas cifras del PIB del segundo trimestre, ¿la economía chilena entró en recesión técnica?

Finalmente, sí había visos de recesión. Al contrario de lo que había anticipado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en entrevista con Pulso de La Tercera, la economía habría caído en recesión técnica.

De acuerdo al Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) la actividad anotó una contracción en el segundo trimestre de -0,2% anual, que se suma al -0,3% del primer trimestre. Ahora, en su medición desestacionalizada también anotó dos caídas consecutivas: en el primero se contrajo 0,3% y en el segundo fue 0%, pero para los economistas si se amplía los decimales fue de -0,02% por lo que también hay una caída.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, afirma que en “ambas mediciones, en doce meses sin ajuste y trimestre contra trimestre desestacionalizados, muestran variaciones negativas consecutivas. En el caso de las cifras desestacionalizadas la cifra negativa es al segundo decimal. Pero lo cierto es que, aunque el segundo trimestre hubiese mostrado una variación positiva, también marginal, la interpretación de los resultados habría sido igualmente negativa”.

23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Para Fernández, “el primer semestre fue pésimo y muestra una economía que se debilita y se contrajo respecto del mismo período del año pasado o del segundo semestre de 2025 según como se quiera medir. La explicación de por qué hay recesión o estancamiento está en cuestiones puntuales por el lado de la oferta que afectaron la producción de varios sectores (minería, pesca y manufactura, así como las exportaciones). Por el lado de la demanda la inversión volvió a tener un muy mal trimestre y no solo en construcción, y el consumo se debilitó de manera clara lo que no debería sorprender por el alto desempleo y el deterioro de las expectativas”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, plantea que “siempre hay discusión si una recesión técnica es calculada en base anual o trimestral. En este caso, prácticamente se cumplen las dos condiciones independientes de la base de comparación. Claramente, el primer criterio (a/a) ya se cumplió, hubo dos trimestres consecutivos con caída del PIB anual. En el segundo criterio, que es el más seguido por los puristas, no hay duda de que el primer trimestre fue negativo, pero el segundo trimestre puede ser discutible dependiendo de la cantidad de decimales que se use: al redondearse la cifra a un decimal es 0,0%, pero si se ocupan dos es -0,02%”.

Rodrigo Montero, decano de la facultad de administración y negocios de la universidad Autónoma, asevera que “técnicamente, una economía entra en recesión cuando encadena dos trimestres consecutivos de caída en términos desestacionalizados. Es decir, no se trata simplemente de una contracción anual a doce meses, sino de un retroceso respecto del periodo inmediatamente anterior”.

En este escenario, el experto indica que “bajo este criterio, el primer trimestre de este año ya había registrado una caída frente al cuarto trimestre de 2025. Ahora, con los nuevos datos liberados, se observa que la economía volvió a contraerse durante el segundo trimestre en relación con el primero. Resulta clave analizar la cifra en términos desestacionalizados, ya que este procedimiento elimina aquellos factores puntuales que podrían distorsionar el comportamiento de la actividad hacia el alza o la baja”.

Y Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP sostiene que “oficialmente Chile se encuentra en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de contracción en la actividad económica, tanto en términos anuales como en la variación trimestral”.

Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, acota que “en definitiva, los datos revelan que la economía tuvo un primer semestre algo más débil del que se preveía, con una salida, o aceleración, en el segundo trimestre más lenta. Formalmente, se habría evitado marginalmente una recesión técnica, aunque el componente no minero sí tuvo dos trimestres consecutivos de contracción”.