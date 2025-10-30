Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

El actor despidió a su maestro. Héctor Noguera fue profesor de Cristián Campos, actuaron juntos en teatro y TV y además lo apoyó públicamente cuando este debió enfrentar el tránsito de la demanda que le interpuso Raffaella di Girolamo, hija de su ex esposa, la también actriz Claudia di Girolamo, de la que resultó sobreseído.

Por ello, Campos acudió al funeral de Noguera, este jueves 30 de octubre, y pronunció unas emotivas palabras en su homenaje. Recordó su larga relación, desde que este le hiciera clases en la escuela de Teatro de la Universidad Católica. Ahí contó una historia.

Diego Martin

“Nos contaba la historia del Rey Basilio que tenía encerrado a su hijo Segismundo en una torre (...) Nos decía, imagínense, hace cinco siglos don Pedro Calderón de la Barca ya escribía sobre un tirano que acusa a un inocente y lo mete preso acusándolo de ser un tirano, porque un oráculo le había dicho que su hijo sería un tirano”, relató.

Campos trazó la faceta de docente de Noguera “en una época en que también se usaba que los profesores confundieran el rigor académico con otras prácticas, con otros abusos de poder”.

En las palabras finales, Cristián Campos despidió a su amigo. “Tito era de otra raza -señaló-. Era un hombre confiable, era un facilitador que nos ayudó a todos. Gracias, Tito, no tengo más que agradecimiento. Fuiste un buen hombre”.

Un multitudinario adiós

Tras el deceso de Héctor Noguera, a los 88 años, su cuerpo fue trasladado al templo mayor del Campus Oriente de la UC. Ahí fue velado desde las 16:00 horas del martes 28 de octubre y recibió el homenaje público.

El lugar, con capacidad para a 400 personas, estuvo a capacidad completa entre martes y miércoles. Hubo quienes llegaron temprano para despedir al actor. Se permitió el acceso, dejar flores al féretro, y algún recuerdo en el libro de visitas que está instalado en el Templo Mayor del Campus Oriente UC

Asimismo, en el Teatro del Centro de Extensión Oriente, se estuvo proyectando un Homenaje Audiovisual a Tito Noguera, realizado por la Facultad de Artes. Al velorio en el templo asistieron autoridades como la Ministra de Cultura, Carolina Arredondo, la Ministra Secretaria general de gobierno Camila Vallejo, y el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

También concurrieron el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle junto a su esposa, Marta Larraechea, además del rector UC, Juan Carlos de la Llera y la candidata a la Presidencia, Jeannette Jara. Y por supuesto, actores y colegas como Ximena Rivas, Néstor Cantillana, Paulina Urrutia, Loreto Valenzuela, el ex ministro Luciano Cruz Coke, Manuela Infante y María Izquierdo.

Tras una misa celebrada a las 11 de la mañana del jueves, en el mismo templo, el cortejo fúnebre salió rumbo al Cementerio Parque del Recuerdo, ubicado en la comuna de Huechuraba. Fue un recorrido en que Noguera fue homenajeado por la ciudadanía, incluyendo el tradicional saludo de las pergoleras, dando cuenta de su condición de hombre transversal y respetado por todo el país.