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    “Una versión que ninguna persona podría hacer por sí sola”: seminario sobre libro de Sebastián Piñera en 50 voces globales

    La obra busca reconstruir la figura del expresidente desde distintas experiencias y lugares, con testimonios que abordan su trayectoria, sus decisiones frente a crisis y su visión sobre la democracia y las instituciones.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El libro “Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales” reúne testimonios de expresidentes, primeros ministros, intelectuales y economistas que compartieron con el exmandatario en distintos momentos de su trayectoria. La publicación fue uno de los ejes de un seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en su homenaje.

    Durante el encuentro, el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, destacó que el libro no pretende entregar una única mirada sobre el exmandatario, sino reunir distintas experiencias que, en conjunto, permiten construir una imagen más amplia de su trayectoria. “Es una conversación desde distintos lugares y distintos tiempos, que juntos forman una versión que ninguna persona podría hacer por sí sola”, señaló.

    La publicación recoge testimonios de figuras internacionales y también episodios personales que permiten aproximarse al expresidente desde una dimensión menos institucional. Entre las historias comentadas durante el encuentro estuvieron recuerdos relacionados con el terremoto de 2010, el rescate de los 33 mineros y la pandemia.

    Uno de los invitados al seminario fue el político e intelectual británico Jesse Norman, quien participó en el libro y recordó su relación con Piñera. Según relató, su primer encuentro ocurrió alrededor de 2011, cuando fue invitado a La Moneda para participar en conversaciones sobre el Bicentenario. Norman destacó la dimensión intelectual del exmandatario y su interés por discutir ideas que iban más allá de la economía.

    En esa línea, el libro también aborda la relación de Piñera con la democracia, las instituciones y la sociedad civil. Norman vinculó estas preocupaciones con el concepto de “Big Society”, que plantea una sociedad en la que las personas y las organizaciones intermedias tienen un papel relevante frente al Estado y el mercado.

    “Esos pequeños detalles humanizan al personaje y nos permiten conocerlo también desde una perspectiva más íntima”, se planteó durante la presentación.

    En el cierre del seminario, Magdalena Piñera señaló que el libro había incorporado nuevas voces y que las distintas perspectivas internacionales mostraban un legado que, según sostuvo, trascendía las fronteras chilenas. Entre los conceptos destacados estuvieron la libertad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, los límites al poder y la importancia de la sociedad civil.

    “La democracia no se hereda, se construye, se cuida y se fortalece todos los días”, indicó Magdalena Piñera.

    Más sobre:Sebastián PiñeraSebastián Piñera en 50 voces globalesExpresidente Sebastián PiñeraLibroUCSeminarioCEP

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