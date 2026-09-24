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    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Las especies vegetales, el clima y sus períodos de floración hacen que la exposición al polen no sea igual en todo el país. Una especialista explica las características que predominan en la zona central y el sur.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile. Foto: Archivo

    Con la llegada de la primavera, los estornudos, la congestión nasal y la picazón en los ojos vuelven a aparecer con mayor frecuencia entre las personas alérgicas.

    Sin embargo, la exposición al polen no ocurre de la misma manera a lo largo de Chile: las especies vegetales, el clima y sus períodos de floración hacen que el calendario cambie según la zona.

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    La diferencia entre Santiago y el sur

    En la Región Metropolitana, el plátano oriental se encuentra entre los pólenes que adquieren protagonismo durante septiembre.

    A medida que avance la primavera, también aumentará la presencia de gramíneas y distintas malezas, prolongando el período de exposición para las personas sensibilizadas.

    En La Araucanía, en cambio, el escenario es diferente.

    Estudios aerobiológicos realizados en Temuco han identificado un calendario polínico con presencia de cupresáceas, familia a la que pertenecen especies como los cipreses, y un aumento de la importancia de las gramíneas durante la primavera.

    Esto sumado a otras especies arbóreas y malezas.

    “La Araucanía presenta características diferentes a las de Santiago, debido a su clima, vegetación y distribución de especies arbóreas”, explica la Dra. Myriam Betancourt Astete, pediatra broncopulmonar y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera.

    Un estudio publicado este año en Environmental Challenges identificó en Temuco una temporada de polen prolongada, con gramíneas, castaño y cupresáceas entre las especies de mayor presencia.

    El análisis, basado en registros obtenidos entre 2006 y 2012, muestra que la exposición puede comenzar incluso antes de la primavera.

    La especialista, sin embargo, hace una precisión: estos antecedentes permiten conocer el comportamiento habitual de las especies, pero no permiten afirmar que durante septiembre de 2026 exista una concentración de polen superior a la de otros años.

    “Para afirmar que este septiembre existe un aumento respecto de años anteriores, necesitamos contar con mediciones aerobiológicas actualizadas y registros comparables de consultas médicas”, señala.

    ¿Cómo saber si es alergia o un resfrío?

    La primavera también trae consigo un aumento de cuadros respiratorios, por lo que distinguir una alergia de una infección puede no ser sencillo.

    “Una característica importante de la alergia es que los síntomas suelen repetirse en la misma época del año y aumentar al exponerse al polen”, explica Betancourt.

    Los estornudos repetidos, la picazón nasal y ocular, la secreción nasal transparente y la congestión son algunas de las manifestaciones frecuentes de la rinitis alérgica.

    En cambio, la evolución del cuadro, la presencia de fiebre u otros síntomas generales pueden orientar hacia una infección respiratoria.

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Cómo disminuir la exposición al polen?

    Para quienes ya conocen su sensibilidad al polen, existen algunas medidas que pueden ayudar a reducir la exposición durante los períodos de mayor polinización.

    Entre ellas están mantener las ventanas cerradas cuando la concentración de polen sea alta, ducharse y cambiarse de ropa después de permanecer al aire libre.

    También sirve evitar secar ropa y sábanas en espacios exteriores y utilizar lentes de sol para disminuir el contacto del polen con los ojos.

    En el caso de los niños, la recomendación no es suspender las actividades recreativas o deportivas, sino mantener la enfermedad bajo control y reducir las exposiciones más intensas cuando sea necesario.

    “El objetivo no es evitar que salgan a jugar, sino conseguir un buen control de su enfermedad y disminuir las exposiciones más intensas”, plantea la especialista.

    Los antihistamínicos pueden aliviar algunos síntomas, pero si la congestión nasal persiste o las molestias interfieren con el sueño, la actividad física o el rendimiento escolar, se recomienda consultar a un médico.

    “Las alergias tienen tratamiento y pueden controlarse. Un diagnóstico oportuno permite mejorar el sueño, el rendimiento escolar y la calidad de vida de los niños, además de prevenir complicaciones respiratorias”, concluye.

    Lee también:

    Más sobre:PrimaveraAlergiaPlátano orientalSantiagoTemucoRegión MetropolitanaRegión de La AraucaníaCienciaSaludPolenÁrbolesFloresTendenciasLa Tercera

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