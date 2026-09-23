SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Festeja el Team Chile: Daniela Ortega gana su segundo oro en el tenis de mesa en los Juegos Suramericanos 2026

    La deportista nacional, que ayer se impuso en la final mixta junto a Gustavo Gómez, durante esta jornada se colgó el oro en el singles luego de vencer a Giulia Takahashi.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Santiago Bahamonde, Team Chile

    Daniela Ortega vive días inolvidables en Santa Fe. Este miércoles, la tenismesista se impuso con solidez en la final del singles a la brasileña Giulia Takahashi. Con esto, la deportista de 28 años cosecha su segunda medalla de oro en estos Juegos Suramericanos 2026, ya que ayer, junto a Gustavo Gómez, se subieron a lo más alto del podio al ganar el dobles mixto.

    Takahashi, su oponente este miércoles, también participó en la final mixta de ayer. Ahora la derrotó por 4-0 en sets. El primero, bastante reñido, acabó 12-10, el segundo fue 11-9, al igual que el tercero y el último fue 15-13 para la chilena.

    Foto: Santiago Bahamonde, Team Chile

    Con la medalla de oro asegurada, Ortega declaró su emoción por lo que está viviendo durante estos días en Argentina: “Increíble, partiendo por el oro de ayer con el Gustavo (Gómez) en doble mixto que hicimos. Remontamos un partido épico. Era el objetivo que estábamos buscando, yo también personalmente estaba buscando este objetivo, que era ganar unos Juegos Odesur individual”

    “Ya había tenido la oportunidad de ganar oros en las otras pruebas, había estado cerca en individuales pero nunca lo había logrado. Así que estoy muy feliz, emocionada y qué mejor que vivirlo con mi mamá, mi hermano y mi papá, que me está viendo desde la casa, que no pudo venir por temas de trabajo”, añadió.

    Más medallas

    El tenis de mesa chileno obtuvo más medallas durante este miércoles. Primero, el dobles femenino, integrado por la mencionada Daniela Ortega y Paulina Vega, se quedó con la plata al caer en la final ante las venezolanas Camila Obando y Cristina Gómez por 3-1 en sets.

    En tanto, Chile también ganó la medalla de plata en el dobles masculino. Gustavo Gómez y Nicolás Burgos cayeron en la final por 3 sets a 2 contra la dupla de Argentina compuesta por Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo.

    Más sobre:PolideportivoDaniela OrtegaTenis de mesaTeam ChileJuegos SuramericanosJuegos Odesur

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desde “nos deja muy mal parados” a “dice mucho del momento que vivimos”: mundo político reacciona al llamado de Boric y Bachelet por Escudo de las Américas

    Subsecretaria de Seguridad y Escudo de las Américas: “Su compartimiento de información es clave para hacer frente a los problemas de seguridad”

    Partido Republicano arremete contra Parisi tras rechazo del PDG a reforma de detención a inmigrantes irregulares

    Núñez (RN) afirma que gobierno de Kast requiere “una cirugía mayor” y acusa “déficit político” en el gabinete

    Apple estrena en Chile los nuevos Mac mini y Mac Studio: más potencia para inteligencia artificial y precios desde $1.049.990

    MK4: Comisión de Hacienda de la Cámara votará proyecto en general el próximo jueves

    Lo más leído

    1.
    Escándalo en Sausalito: barristas de Everton y la U interrumpen el partido por la Copa Chile

    Escándalo en Sausalito: barristas de Everton y la U interrumpen el partido por la Copa Chile

    2.
    En vivo: Universidad de Chile visita a Everton en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile

    En vivo: Universidad de Chile visita a Everton en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile

    3.
    Pesar en el fútbol chileno: muere Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderers y exmandamás de la ANFP que gestó el CDF

    Pesar en el fútbol chileno: muere Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderers y exmandamás de la ANFP que gestó el CDF

    4.
    “Está en evolución, no ha tocado techo”: las proyecciones de Martina Weil tras firmar con récord su oro en los Odesur

    “Está en evolución, no ha tocado techo”: las proyecciones de Martina Weil tras firmar con récord su oro en los Odesur

    5.
    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”

    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”

    6.
    Duros estrenos de Marcelo Gallardo y Diego Forlán: Ecuador es goleado por Corea del Sur y Uruguay cae ante Japón

    Duros estrenos de Marcelo Gallardo y Diego Forlán: Ecuador es goleado por Corea del Sur y Uruguay cae ante Japón

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Servicios

    Sube el Bono Bodas de Oro: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el nuevo monto?

    Sube el Bono Bodas de Oro: ¿Cómo recibir el beneficio y cuál es el nuevo monto?

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Desde “nos deja muy mal parados” a “dice mucho del momento que vivimos”: mundo político reacciona al llamado de Boric y Bachelet por Escudo de las Américas
    Chile

    Desde “nos deja muy mal parados” a “dice mucho del momento que vivimos”: mundo político reacciona al llamado de Boric y Bachelet por Escudo de las Américas

    Subsecretaria de Seguridad y Escudo de las Américas: “Su compartimiento de información es clave para hacer frente a los problemas de seguridad”

    Partido Republicano arremete contra Parisi tras rechazo del PDG a reforma de detención a inmigrantes irregulares

    MK4: Comisión de Hacienda de la Cámara votará proyecto en general el próximo jueves
    Negocios

    MK4: Comisión de Hacienda de la Cámara votará proyecto en general el próximo jueves

    Desarrolladores inmobiliarios prevén término de la crisis y repunte del sector a contar del segundo semestre de 2027

    El cronograma y los ejes del proyecto de distribución eléctrica que prepara la ministra Rincón para inicios de 2027

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    Escándalo en Sausalito: barristas de Everton y la U interrumpen el partido por la Copa Chile
    El Deportivo

    Escándalo en Sausalito: barristas de Everton y la U interrumpen el partido por la Copa Chile

    En vivo: el duelo de Universidad de Chile frente a Everton por la Copa Chile está momentáneamente suspendido

    Xavi y Klopp, a mano: Países Bajos y Alemania inician sus nuevas eras con una igualdad por la Nations League

    Apple estrena en Chile los nuevos Mac mini y Mac Studio: más potencia para inteligencia artificial y precios desde $1.049.990
    Tecnología

    Apple estrena en Chile los nuevos Mac mini y Mac Studio: más potencia para inteligencia artificial y precios desde $1.049.990

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana
    Cultura y entretención

    “Sonaba terrible. Pero desde el principio supe que era maravilloso”: los 35 años de Nevermind de Nirvana

    Éxitos, interacciones y un guiño a Oasis, el grupo que nunca lo aceptó: cómo es el show que Robbie Williams trae a Chile

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar

    Rusia intensifica su guerra encubierta y la CIA alerta de un ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia
    Mundo

    Rusia intensifica su guerra encubierta y la CIA alerta de un ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia

    Bolsonaro pide al Supremo Tribunal de Brasil suspender la ejecución de condena por intento de golpe de Estado

    “No tenemos elección”: Netanyahu reivindica ante la ONU presencia israelí en territorios ocupados y descarta genocidio en Gaza

    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63
    Paula

    Veganismo y personas mayores: la chanchita que cambió mi vida a los 63

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul