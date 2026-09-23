Festeja el Team Chile: Daniela Ortega gana su segundo oro en el tenis de mesa en los Juegos Suramericanos 2026

Daniela Ortega vive días inolvidables en Santa Fe. Este miércoles, la tenismesista se impuso con solidez en la final del singles a la brasileña Giulia Takahashi. Con esto, la deportista de 28 años cosecha su segunda medalla de oro en estos Juegos Suramericanos 2026, ya que ayer, junto a Gustavo Gómez, se subieron a lo más alto del podio al ganar el dobles mixto.

Takahashi, su oponente este miércoles, también participó en la final mixta de ayer. Ahora la derrotó por 4-0 en sets. El primero, bastante reñido, acabó 12-10, el segundo fue 11-9, al igual que el tercero y el último fue 15-13 para la chilena.

Foto: Santiago Bahamonde, Team Chile

Con la medalla de oro asegurada, Ortega declaró su emoción por lo que está viviendo durante estos días en Argentina: “Increíble, partiendo por el oro de ayer con el Gustavo (Gómez) en doble mixto que hicimos. Remontamos un partido épico. Era el objetivo que estábamos buscando, yo también personalmente estaba buscando este objetivo, que era ganar unos Juegos Odesur individual”

“Ya había tenido la oportunidad de ganar oros en las otras pruebas, había estado cerca en individuales pero nunca lo había logrado. Así que estoy muy feliz, emocionada y qué mejor que vivirlo con mi mamá, mi hermano y mi papá, que me está viendo desde la casa, que no pudo venir por temas de trabajo”, añadió.

Más medallas

El tenis de mesa chileno obtuvo más medallas durante este miércoles. Primero, el dobles femenino, integrado por la mencionada Daniela Ortega y Paulina Vega, se quedó con la plata al caer en la final ante las venezolanas Camila Obando y Cristina Gómez por 3-1 en sets.

En tanto, Chile también ganó la medalla de plata en el dobles masculino. Gustavo Gómez y Nicolás Burgos cayeron en la final por 3 sets a 2 contra la dupla de Argentina compuesta por Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo.