Mariano Fernández: “El Escudo de las Américas lo vemos (...) como una manera de establecer un intervencionismo de EE.UU. en nuestros países”

El 15 de septiembre el ministro de RR.EE., Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el consejo de excancilleres. En esa oportunidad, según relató en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción el excanciller Mariano Fernández, algunos le manifestaron reparos por la posibilidad de que Chile adhiriera al Escudo de las Américas.

Finalmente, durante su gira por Estados Unidos (EE.UU.), el Presidente José Antonio Kast lo suscribió.

Si en la oposición ya había reparos, las alarmas se encendieron cuando se conoció que la declaración del Escudo de las Américas compartida por EE.UU. incluía otros temas que los manifestados por Cancillería, y que para algunos abriría la puerta a la cooperación militar.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, Fernández aseguró que ahora “ese desacuerdo anticipado nuestro se confirma”.

La declaración de EE.UU. incluye una intención de convocar al Tiar. ¿Abre la opción de cooperación militar?

El Tiar, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es básicamente un tratado que países del continente pueden convocar para defenderse de potencias extranjeras. O sea, es un tratado militar. La declaración del gobierno chileno no dice lo que dice la del gobierno de EE.UU. Es completamente distinto. El gobierno de EE.UU. dice que este acuerdo es para defender las economías y coloca varios puntos que uno ya sabe que son conflictivos: el screening de las inversiones, inversiones legales, comercio legal, y en todo ello defendiendo la soberanía (...). Creo que hay unanimidad en que meter estos elementos es, primero que todo, una confusión, y segundo, bastante peligroso.

Kast dijo que la firma no influía en la soberanía de Chile

Por eso es que estamos en una situación muy grave, porque el gobierno falta a la verdad respecto a la opinión pública chilena. El documento que presenta no tiene nada que ver con los otros documentos (de EE.UU.). No me gusta el mundo de los profetas de la catástrofe, pero hay que decir que esta mención del Tiar puede terminar en que el gobierno actual de EE.UU. pida a Chile un acuerdo para el ingreso de tropas norteamericanas con inmunidad para poder combatir estos asuntos.

¿Qué les comentó el canciller sobre el Escudo de las Américas?

Creo que lo podemos contar hoy día porque quedamos en esa oportunidad, como siempre, en que el vocero de la conversación es el canciller (...). Lo que nos dijo es que era muy difícil para Chile no suscribir el Tratado del Escudo de las Américas. Yo le respondí, y le respondieron varios: ‘en esto estamos completamente en desacuerdo’. En la cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado estamos todos de acuerdo, pero el Escudo de las Américas lo vemos (...) como una manera de establecer un intervencionismo de EE.UU. en nuestros países con bases, entre comillas, que llamaríamos legales. Después tenemos que ver si la firma del estatuto compromete de alguna manera al Estado chileno, que haría necesaria una legislación para aceptarlo. (...) Ese desacuerdo anticipado nuestro se confirma. Los documentos que han surgido van mucho más allá de cualquier estilo de cooperación policial para combatir el crimen.

¿Qué argumentos les dio el canciller?

Que era muy difícil no adherir, que EE.UU. estaba presionando.