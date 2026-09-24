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    Tras reunión con Delcy Rodríguez: Kast promete restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela en “los próximos meses”

    El jefe de Estado también insistió que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas no incluye una intervención militar para enfrentar al crimen organizado y apuntó contra "analistas y comentaristas" por tales conclusiones.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Presidente Kast sostiene encuentro bilateral con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

    El Presidente José Antonio Kast concretó la tarde de este miércoles su encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

    Según afirmó el mandatario, la reunión trató sobre el restablecimiento de las relaciones consulares y diplomáticas, aunque no se comprometió un plazo para su formalización.

    La cita entre ambos -que se adelantó para esta jornada, tras haber estado prevista para el jueves- marca un nuevo paso en el acercamiento entre ambos países, luego de que, durante el gobierno de Gabriel Boric, desde Caracas rompieran relaciones diplomáticas bajo el liderazgo de Nicolás Maduro.

    Consultado respecto a los plazos para el restablecimiento de las relaciones consulares, Kast entregó la palabra al canciller, Francisco Pérez, quien señaló que “respecto a los plazos, estamos trabajando, estamos esperando el exequátur para nuestro cónsul”.

    “Es un tema que estamos trabajando con ellos y, si bien es cierto, no tenemos una fecha, va a ser pronto. Entonces estamos trabajando muy intensamente, es uno de los temas que sí conversamos”, agregó el secretario de Estado sobre la cita de esta jornada.

    Tras esto, el jefe de Estado complementó: “De hecho, también le pude plantear a la presidenta encargada que hay otros países sudamericanos y el día de ayer, en una de las recepciones, pude también presentarle a otros presidentes de Sudamérica en la línea de ir restableciendo las relaciones diplomáticas y esto va a ir avanzando paso a paso”.

    “Primero el tema de las relaciones consulares y esperamos pronto también tener, en los próximos meses, relaciones diplomáticas. Ella está muy consciente de que hay venezolanos que quieren volver a su patria”, sumó Kast, quien afirmó que espera que el país se recupere del doble terremoto ocurrido el 24 de junio y el restablecimiento institucional y democrático de la nación.

    Consultado sobre el contenido de la reunión bilateral y si le solicitó a Rodríguez la realización de elecciones, Kast detalló que “nuestra reunión versó sobre temas de relaciones consulares, relaciones diplomáticas, porque nosotros en Chile tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana y que no han podido regularizar sus documentos, por lo tanto, hablamos de eso”.

    “Ella, como le señalé, agradeció la ayuda que le ha prestado Chile en el tema del rescate de las víctimas (del doble terremoto) y también cómo podemos nosotros colaborar en el tema sísmico, donde tenemos bastante experiencia”, sostuvo el jefe de Estado.

    Con todo, el Mandatario evitó entregar un respaldo explícito a la figura de Rodríguez, y desvió su apoyo a “la recuperación de Venezuela”.

    “Nosotros estamos respaldando la recuperación de Venezuela. Hoy, como usted señala, es la presidenta encargada e irán dando los pasos en los próximos meses para poder recuperar plenamente el funcionamiento de la institucionalidad en Venezuela”, planteó.

    Y añadió: “Lo que se ha vivido en Venezuela son situaciones complejas, entendemos eso y esperamos que, con el tiempo, como ella lo señaló, se vayan abriendo los canales de conversación con las personas que legítimamente quieren participaren procesos electorales más adelante, cuando esto se vaya consolidando”.

    Adhesión al Escudo de las Américas

    Durante el punto de prensa de la jornada, Kast fue consultado sobre las implicancias de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, que agrupa a 15 países para enfrentar al crimen organizado transnacional, y descartó que la iniciativa implique un despliegue militar extranjero en suelo chileno.

    “Creo que son temas distintos y lo que nosotros estamos procurando es el combate al crimen organizado, que es un crimen transnacional que cruza las fronteras y en eso, tanto el Compromiso de Santiago que firmamos en mayo de este año, como el Escudo de las América, apunta a lo mismo”, señaló Kast.

    “En ningún momento nosotros hemos planteado una intervención militar de ningún tipo para enfrentar al crimen organizado”, zanjó Kast, agregando que en el país se utilizarán a las policías destinadas para tales efectos, con la ayuda de las Fuerzas Armadas nacionales, como ocurre en la Macrozona Norte y Macrozona Sur hasta ahora.

    “En esa línea no ha cambiado en nada nuestra posición y la única presión que sentimos nosotros es articularnos a nivel internacional para combatir el flagelo del crimen organizado. Cualquier otra conclusión será de algún analista, comentarista, pero nosotros como gobierno tenemos una sola línea, el combate sin cuartel al crimen organizado”, añadió.

    Asimismo, descartó que la adherencia a esta instancia, suponga problemas de relaciones con China, y destacó el fuerte lazo comercial entre ambos países.

    “En eso no veo ninguna contradicción en que nosotros digamos que vamos a perseguir el crimen organizado, que vamos a controlar las fronteras, y en mantener relaciones comerciales con los distintos países que compren lo que producimos en Chile” como es China, abordó Kast.

    Piñerización de la agenda laboral

    Ante los reclamos de distintos sectores políticos de impulsar una agenda robusta para repuntar en las cifra de desempleo, el Presidente Kast afirmó que el problema golpea al país “hace 40 meses” y que las cifras de desocupados “es un flagelo que sigue golpeándonos”.

    En esa línea, detalló que se han realizado diversas acciones desde junio pasado, a través del Sence, gobernadores regionales y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), para promover puestos de trabajo.

    “(Estamos) buscando distintas maneras de reactivar el empleo en la espera de lo que serán las grandes inversiones que van a generar más y mejor empleo”, prometió el jefe de Estado.

    Respecto a las solicitudes de Renovación Nacional (RN), que llamó a la “piñerización” de los aspectos laborales para promover la creación de puestos de trabajo, el jefe de Estado descartó “casarse” con algún mecanismo ya implementado.

    “Aquí no se trata de ocupar la fórmula de uno u otro presidente. Yo respeto y valoro lo que se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera que fueron donde se generaron una gran cantidad de empleos, y lo dijimos en campaña también, donde la ministra del trabajo era Evelyn Matthei. De hecho, las metas que se fijaron eran altas, se cumplieron”, recordó Kast.

    Con todo, reforzó que la meta de llegar a un 6,5% de desempleo hacia el final de su mandato se mantiene porque “(estamos) haciendo bien las cosas, como lo estamos haciendo hasta ahora”.

    En ese aspecto, relevó la megarreforma aprobada anteriormente, como una norma que de “competitividad tributaria”, que incluye una serie de aspectos, como facilitación regulatoria y un inventivo a la venta de casas luego de disminuir su impuesto.

    “Respecto de otras medidas que incentiven el trabajo en Chile, las vamos a comunicar prontamente. Estamos haciendo una ronda de conversaciones con cada uno de los ministerios y ver cómo en cada una de las áreas de infraestructura, en las áreas de economía, de minería, de vivienda, vamos generando la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles y eso lo comunicaremos de manera oportuna, pero prontamente”, prometió Kast.

    Más sobre:José Antonio KastONUDelcy RodríguezdesempleoEscudo de las Américas

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