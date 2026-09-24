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    Rojo Edwards y adhesión al Escudo de las Américas: “Chile tiene otros acuerdos (...) como el Visa Waiver con EE.UU. que es mucho más invasivo”

    El senador, que presenció en Nueva York la firma del acuerdo, aseguró que una de las "modificaciones sustantivas" se logró gracias a "que el gobierno de Chile pidió (...) poner de manera explícita que todo lo que se haga tiene que ser respetando el estado de derecho local". También se mostró partidario del apoyo de otros países en territorio nacional "bajo las reglas nuestras, autorizado por nosotros, si es que eso nos conviene".

    Lorena FerraroPor 
    Lorena Ferraro
    El senador Rojo Edwards. Fotos: Dedvi Missene. Dedvi Missene

    Fue uno de los parlamentarios de la delegación que acompaña al Presidente José Antonio Kast en Estados Unidos que estuvo presente en la firma de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, instancia de cooperación internacional para combatir -entre otras áreas- el crimen organizado.

    Desde Nueva York, el senador Rojo Edwards conversó con Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, defendiendo la decisión del jefe de Estado.

    A su juicio, ¿por qué levanta tanto polvo la adhesión?

    Me llama la atención. El Escudo de las Américas es decir: hay un fenómeno, que es el crimen organizado, que es transnacional, (...) si usted lo combate solo, tiene el problema de la frontera, como nos pasó con algunos criminales que salían de la frontera y ya no los podíamos perseguir. ¿Qué es lo que está haciendo el Escudo de las Américas? Es una declaración de intenciones para trabajar en conjunto. Además, esto no es un tratado, es una declaración de intenciones.

    ¿Pudo conversar con el Presidente? ¿Le comentó qué terminó por convencerlo de adherir?

    No creo que haya que convencer al Presidente Kast para sumarse a una iniciativa que es para combatir con todo y en conjunto a todos los criminales (...). Además, quiero decir que Chile pidió un cambio específico, que es poner de manera explícita que todo lo que se haga tiene que ser respetando el estado de derecho local. O sea, si usted hace algo en conjunto en Chile, tiene que ser respetando las leyes chilenas. Esa fue una de las modificaciones sustantivas más importantes y la logra, en este caso, la delegación chilena a través de nuestros embajadores, canciller, etcétera.

    ¿Esto cómo conversa con lo que dijo Trump de ofrecer intervenir contra los cárteles dentro de los países? ¿Eso también queda excluido?

    No es que quede excluido, eso es una parte, si usted quiere, 2.0, que no se ha discutido acá. Además, que si es que va a haber una intervención de otro país será bajo las reglas nuestras y autorizado por nosotros, si es que eso nos conviene. Esto ya es una opinión mía: ¿Por qué no pedirle ayuda a alguien para combatir al Tren de Aragua bajo las reglas chilenas? ¿Por qué no, si hay más capacidad?

    Yo le preguntaría a los comandantes jefes de la Fuerza Armada si están de acuerdo con eso

    Si es que Chile lo va a hacer tendrá que ser en base a las condiciones que buenamente Chile lo puede hacer, y en conjunto, de manera democrática (...). No hay una cesión de absolutamente nada.

    ¿Es partidario de recibir esa ayuda, aunque sea de EE.UU. en territorio chileno?

    En las condiciones que Chile ponga, respetando las leyes internacionales, si es que así se requiriera en algún minuto, y esa es la mejor alternativa, lo que yo quiero es darles duro a los criminales (...). Estamos hablando en un futuro hipotético. Hoy día ni siquiera están los protocolos de compartir información. Chile tiene otros acuerdos que son muy valorados por la ciudadanía, como el Visa Waiver con Estados Unidos, que es mucho más invasivo, porque se entrega información, por ejemplo, de una persona que ha sido condenada (...).

    Más sobre:Desde la RedacciónEscudo de las AméricasDonald TrumpRojo EdwardsEstados UnidosNarcotráficoJosé Antonio Kast

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