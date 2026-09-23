Repasa la igualdad entre Universidad Católica y Unión La Calera en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile
Los cruzados viajaron hasta la región de Valparaíso para medirse con el cuadro cementero y dejaron la llave abierta al empatar a un gol. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.
La Calera 1-1 U. Católica
Hasta la próxima
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Final
Católica y Calera igualaron en el Nicolás Chahuán. La revancha se juega el sábado 26 de septiembre, a las 20 horas, en el Claro Arena.
1-1
Agregado
90′. Se añadieron 6 minutos más a este partido.
Cambios
84′. Fernández, Valero y Andía reemplazan a Sáez, Hiriart y Moya en La Calera.
El gol de la UC
Cambio
81′. Campos López ingresa por Ferreyra en La Calera.
El empate
79′. Salomoni, de primera, la mete con un remate rasante en el arco de Bernedo.
Goooooooooooooool de La Calera
Cambios
74’. Canales, González y León reemplazan a Zuqui, Farías y Corral en la UC.
Tarjeta Amarilla
66′. Farías es amonestado en la UC por falta.
Cambio
65′. Joan Cruz reemplaza a Oyarzo en La Calera.
El primero
64′. Tiro libre de Palavecino. Rebota en el palo. Aparece Gómez y anota la apertura de la cuenta.
Goooooooooooooooooool de la UC
Se lo pierde la UC
58′. Zampedri termina una buena jugada de los cruzados y ante la marca de Gutiérrez, desvía.
Peligro
57′. Oyarzo roba un balón y Arancibia logra mandarla al córner. Se salva la UC.
Tarjeta Amarilla
50′. Ferreyra es amonestado en La Calera por falta.
Disparo
48′. Pérez prueba de media distancia para Calera. Elevado.
Tarjeta Amarilla
47′. Zampedri es amonestado en la UC por falta.
Segundo tiempo
45′. Se reinicia el partido entre cruzados y cementeros.
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Descanso
Termina el primer tiempo. Un primer tiempo parejo. Justo resultado.
Tarjeta Amarilla
45′+1′. Pérez es amonestado en La Calera por que el juez estima que simuló una falta penal.
Tapada
45′. Avellaneda impide que Corral anote para la UC.
Lo intenta el Toro
43′. Zampedri busca para Católica. No logra darle bien.
Tiro
36′. Basso le pega y el portero de La Calera la manda al córner.
No prende
32′. El partido carece de grandes emociones. Se anulan ambos equipos.
Preocupación
26′. Zampedri se dobla el tobillo que se había lesionado hace unas semanas. Se pone de pie. Y lo afirma.
Otra de la UC
21′. Palavecino intenta de zurda. Elevado. Se enoja el técnico cruzado por la definición.
Responde La Calera
13′. Sáez dispara. Ataja Bernedo. Es de ida y vuelta el partido.
Era el primero
11′. Corral no pudo definir para la UC. S e lo pierden los cruzados.
Estudio
5′. Católica busca y Calera se defiende. No hay peligro aún.
Inicio
Comienza la llave entre Calera y Católica por los octavos de final de la Copa Chile.
La formación cruzada
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