Repasa la igualdad entre Universidad Católica y Unión La Calera en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile

La UC enfrenta a La Calera por la Copa Chile. Foto: Andrés Piña/Photosport.

La Calera 1-1 U. Católica

Hasta la próxima

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Final

Católica y Calera igualaron en el Nicolás Chahuán. La revancha se juega el sábado 26 de septiembre, a las 20 horas, en el Claro Arena.





1-1

⚽🔥🔝 ¡Despertaron los locales!



Martín Hiriart, formado en #LosCruzados, lanzó este tremendo centro que encontró a Juan Pablo Salomoni y el zaguero anotó el tanto del empate en este #MatchdayMiércoles.



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Agregado

90′. Se añadieron 6 minutos más a este partido.





Cambios

84′. Fernández, Valero y Andía reemplazan a Sáez, Hiriart y Moya en La Calera.





El gol de la UC

🥳🛡️⚽ ¡Se abre la cuenta en el Nicolás Chahuán!



Tras un gran tiro libre de Matías Palavecino, la pelota le llegó como un regalo a Martín Gómez y el Pesadilla anotó la primera conquista de #LosCruzados en este #MatchdayMiércoles.



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Cambio

81′. Campos López ingresa por Ferreyra en La Calera.





El empate

79′. Salomoni, de primera, la mete con un remate rasante en el arco de Bernedo.





Goooooooooooooool de La Calera





Cambios

74’. Canales, González y León reemplazan a Zuqui, Farías y Corral en la UC.





Tarjeta Amarilla

66′. Farías es amonestado en la UC por falta.





Cambio

65′. Joan Cruz reemplaza a Oyarzo en La Calera.





El primero

64′. Tiro libre de Palavecino. Rebota en el palo. Aparece Gómez y anota la apertura de la cuenta.





Goooooooooooooooooool de la UC





Se lo pierde la UC

58′. Zampedri termina una buena jugada de los cruzados y ante la marca de Gutiérrez, desvía.





Peligro

57′. Oyarzo roba un balón y Arancibia logra mandarla al córner. Se salva la UC.





Tarjeta Amarilla

50′. Ferreyra es amonestado en La Calera por falta.





Disparo

48′. Pérez prueba de media distancia para Calera. Elevado.





Tarjeta Amarilla

47′. Zampedri es amonestado en la UC por falta.





Segundo tiempo

45′. Se reinicia el partido entre cruzados y cementeros.





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Descanso

Termina el primer tiempo. Un primer tiempo parejo. Justo resultado.





Tarjeta Amarilla

45′+1′. Pérez es amonestado en La Calera por que el juez estima que simuló una falta penal.





Tapada

45′. Avellaneda impide que Corral anote para la UC.





Lo intenta el Toro

43′. Zampedri busca para Católica. No logra darle bien.





Tiro

36′. Basso le pega y el portero de La Calera la manda al córner.





No prende

32′. El partido carece de grandes emociones. Se anulan ambos equipos.





Preocupación

26′. Zampedri se dobla el tobillo que se había lesionado hace unas semanas. Se pone de pie. Y lo afirma.





Otra de la UC

21′. Palavecino intenta de zurda. Elevado. Se enoja el técnico cruzado por la definición.





Responde La Calera

13′. Sáez dispara. Ataja Bernedo. Es de ida y vuelta el partido.





Era el primero

11′. Corral no pudo definir para la UC. S e lo pierden los cruzados.





Estudio

5′. Católica busca y Calera se defiende. No hay peligro aún.





Inicio

Comienza la llave entre Calera y Católica por los octavos de final de la Copa Chile.





La formación cruzada

Formación de #LosCruzados 🚨✅



Este es el once inicial del DT Daniel Garnero para enfrentar a Unión La Calera por los octavos de final ida de la Copa Chile Coca Cola Zero Azúcar 🏆⚽



➡️ Mathias Contreras, Vasco León y Mathias Langenbach se suman a la citación de La Franja desde… pic.twitter.com/VXaSo58epU — Universidad Católica (@Cruzados) September 23, 2026





El 11 del local

¡ 𝗧𝗲𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗼𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ! 🆚 Universidad Católica



Estos son los futbolistas elegidos por nuestro entrenador John Armijo para el duelo de esta noche ante Universidad Católica 🫡



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