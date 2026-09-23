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    El Deportivo

    Repasa la igualdad entre Universidad Católica y Unión La Calera en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile

    Los cruzados viajaron hasta la región de Valparaíso para medirse con el cuadro cementero y dejaron la llave abierta al empatar a un gol. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La UC enfrenta a La Calera por la Copa Chile. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La Calera 1-1 U. Católica

    Hasta la próxima

    Vive toda La Copa Chile en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).


    Final

    Católica y Calera igualaron en el Nicolás Chahuán. La revancha se juega el sábado 26 de septiembre, a las 20 horas, en el Claro Arena.


    1-1


    Agregado

    90′. Se añadieron 6 minutos más a este partido.


    Cambios

    84′. Fernández, Valero y Andía reemplazan a Sáez, Hiriart y Moya en La Calera.


    El gol de la UC


    Cambio

    81′. Campos López ingresa por Ferreyra en La Calera.


    El empate

    79′. Salomoni, de primera, la mete con un remate rasante en el arco de Bernedo.


    Goooooooooooooool de La Calera


    Cambios

    74’. Canales, González y León reemplazan a Zuqui, Farías y Corral en la UC.


    Tarjeta Amarilla

    66′. Farías es amonestado en la UC por falta.


    Cambio

    65′. Joan Cruz reemplaza a Oyarzo en La Calera.


    El primero

    64′. Tiro libre de Palavecino. Rebota en el palo. Aparece Gómez y anota la apertura de la cuenta.


    Goooooooooooooooooool de la UC


    Se lo pierde la UC

    58′. Zampedri termina una buena jugada de los cruzados y ante la marca de Gutiérrez, desvía.


    Peligro

    57′. Oyarzo roba un balón y Arancibia logra mandarla al córner. Se salva la UC.


    Tarjeta Amarilla

    50′. Ferreyra es amonestado en La Calera por falta.


    Disparo

    48′. Pérez prueba de media distancia para Calera. Elevado.


    Tarjeta Amarilla

    47′. Zampedri es amonestado en la UC por falta.


    Segundo tiempo

    45′. Se reinicia el partido entre cruzados y cementeros.


    Únete

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    Descanso

    Termina el primer tiempo. Un primer tiempo parejo. Justo resultado.


    Tarjeta Amarilla

    45′+1′. Pérez es amonestado en La Calera por que el juez estima que simuló una falta penal.


    Tapada

    45′. Avellaneda impide que Corral anote para la UC.


    Lo intenta el Toro

    43′. Zampedri busca para Católica. No logra darle bien.


    Tiro

    36′. Basso le pega y el portero de La Calera la manda al córner.


    No prende

    32′. El partido carece de grandes emociones. Se anulan ambos equipos.


    Preocupación

    26′. Zampedri se dobla el tobillo que se había lesionado hace unas semanas. Se pone de pie. Y lo afirma.


    Otra de la UC

    21′. Palavecino intenta de zurda. Elevado. Se enoja el técnico cruzado por la definición.


    Responde La Calera

    13′. Sáez dispara. Ataja Bernedo. Es de ida y vuelta el partido.


    Era el primero

    11′. Corral no pudo definir para la UC. S e lo pierden los cruzados.


    Estudio

    5′. Católica busca y Calera se defiende. No hay peligro aún.


    Inicio

    Comienza la llave entre Calera y Católica por los octavos de final de la Copa Chile.


    La formación cruzada


    El 11 del local


    Trabajo previo


    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva trasmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa ChileUniversidad CatólicaUCUnión La CaleraLa CaleraLa Calera vs Universidad CatólicaFútbol

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